پیام رئیس قوه قضاییه در آستانه‌ مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر امام شهید

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با صدور پیامی از آحاد مردم شریف ایران اسلامی برای شرکت هر چه باشکوه‌تر و حماسی‌تر در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید عظیم‌الشأن دعوت به عمل آورد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً

ملت مبعوث شده‌ی ایران؛ ملت سلحشور ایران؛ بشارت باد بر شما ظفر و نصرت الهی؛ شما که افزون بر چهار ماه است در سنگر خیابان، حضوری حماسی و دشمن‌شکن دارید؛ لکن قلوبتان داغدار است؛ داغی بس سنگین و ثقیل؛ داغی تسلی‌ناپذیر؛ داغی که در کالبدِ زمان، جاودانه گشته؛ داغ امام شهید؛ امامی از سلاله رسول‌الله (ص) و اَحفاد حسین‌بن‌علی (ع)؛ او که همچون جد مطهرش، در اوج و بلندای عزت، زیست و مرگش نیز تاجرانه و رشک‌برانگیز و به دست اشقی‌الاشقیاءِ زمان بود. او که به ایران اسلامی مجد و عظمت بخشید؛ او که محور مقاومت اسلامی را رهبر و طلایه‌دار بود؛ سخن از یگانه دوران است؛ سخن از نادرِ نَوادرِ ایام است. سخن از قائد شهید امّت، امام خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه) است.

ما را این گمان نبود که بعد از او بمانیم؛ لکن ماندیم تا غم هجران او را بر دوش کشیم و از این غم، حماسه سازیم و در گوش فلک کنیم. اینک، نوبت وداع رسیده است؛ وداعی با اشک و خون. همانطور که شهید سید حسن نصرالله، شاگرد ممتاز مکتب امام خامنه‌ای شهید، فرمود: «ما با شهدای‌مان خداحافظی نمی‌کنیم؛ بلکه می‌گوییم به امید دیدار». آقای ما که اکنون، عرش‌نشین هستید و در معیّت اجداد مطهرتان، در مقام قرب الهی به سر می‌برید؛ ما را نیز دعا فرمایید که به قافله‌ی عشق بپیوندیم و مغموم و مغبون نشویم.

ملت بعثت یافته‌ی ایران که الحق طی مدت اخیر پایمردی و سلحشوری خود را به رخ جهانیان کشیدید و پاسدار مرز‌های غیرت و شرف ایرانی و اسلامی بودید؛ اینک لحظه موعود دیگری فرا رسیده است؛ لحظه وداع با امام شهید امت؛ امامی که برای اعتلاء و اعزاز دین خدا و حفظ ایران اسلامی از گزند دشمنان غدّار و فاجر، جانش را با خدایش معامله کرد و ما را تا ابدیت در غم فراقش سوزاند. می‌دانم که بغضتان گلوگیر است و تألم، راه سینه‌تان را مسدود کرده است؛ لکن «باید برخاست»؛ برخاست و از غم، حماسه ساخت؛ برخاست و بی‌نظیرترین وداع و تشییع تاریخ را رقم زد. اینک ماییم و یک جهان چشم؛ اینک ماییم و بدرقه‌ی عزیزترین عزیزان‌مان.

قدر متیقّن و بی‌گمان، مردم ایران اسلامی در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر امام شهید، سنگ تمام خواهند گذاشت و شکوهِ این سوگ را به اوج می‌رسانند. در روزِ بدرقه، سیلِ عظیمِ عشق و ایمانِ مردم، چنان بر پیکر مطهرِ امام شهید، گواهی خواهد داد که تاریخ به تمام قد و از باب تکریم می‌ایستد؛ فلذا نیازی به توصیه و دعوت امثال بنده نیست؛ لکن، اینجانب به عنوان خادمی از خدمتگزاران نظام اسلامی و مردم مبعوث‌شده، از باب تکلیف، مردم گرانقدر ایران اسلامی را به حضوری هر چه حماسی‌تر و پُرشکوه‌تر در مراسم وداع و تشییع امام شهیدمان دعوت می‌کنم.

ایضاً تصریح می‌دارم که کلیه‌ی مسئولان و کارکنان قضایی مسئولیت یافته‌اند جهت هر چه باشکوه‌تر و حماسی‌تر برگزار شدن مراسمات وداع، تشییع و تدفین امام شهید، در سراسر ایران اسلامی، نهایت مساعدت و یاری‌رسانی را به بخش‌های دست‌اندرکار و عموم مردم داشته باشند و صد البته در جامه عمل پوشاندن به توصیه امام شهید و امام حی، مبنی بر پیگیری و احقاق حقوق تضییع شده‌ی مردم عزیز و صبور ایران اسلامی در جریان جنگ‌ها و تجاوز‌های اخیر و اقدام تبه کارانه و وحشیانه امریکای تروریست و رژیم صهیونیستی سفاک در به شهادت رساندن رهبر عظیم الشان و خانواده گرامی ایشان، بیش از گذشته و اقدامات صورت گرفته، تمامی ظرفیت ها، امکانات و ابتکار‌های ممکن را به میدان عمل آورده و گریبان جنایت کاران را رها نکنیم.

دیگر دور افلاک را مرادی نیست جز آنکه منتظر مهدی (عج) باشد. امروز صاحب عزا، مهدی فاطمه (س) است؛ آجرک‌الله بقیه‌الله؛ ایران، امروز بیت‌الاحزان است و هیچ تسلی و مرهمی نیست جز عنایت و تفضّل وجود الهی حضرتتان.

أَیْنَ الطَّالِبُ بِذُحُولِ الْأَنْبِیَاءِ وَ أَبْنَاءِ الْأَنْبِیَاءِ أَیْنَ الطَّالِبُ بِدَمِ الْمَقْتُولِ بِکَرْبَلاءَ.

ما ذَحل و خونخواهی امام شهیدمان را هیچگاه فراموش نخواهیم کرد و ظَلمه بدانند که جنایات قساوت‌بارشان از عین‌الله مخفی نیست و دست انتقام الهی دیر یا زود گریبان آنان را خواهد گرفت.

در ختام، بار دیگر با خلف صالح امام شهیدمان، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله‌تعالی) تجدید بیعت می‌کنیم و این مصیبت عظمی را دگربار محضرشان تسلیت و تعزیت می‌گوییم.

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