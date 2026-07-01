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بازداشت شهردار ایلام با حکم قضایی

بازداشت شهردار ایلام با حکم قضایی
کد خبر : 1807217
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روابط عمومی دادستانی مرکز استان ایلام اعلام کرد: شهردار ایلام با حکم قضایی در پی اتهامات مالی و سوءمدیریت بازداشت شده و پرونده وی در دادسرا تشکیل شده است.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی دادستانی مرکز استان ایلام اعلام کرد: شهردار ایلام با حکم قضایی و در پی برخی اتهامات مالی و سوءمدیریت بازداشت شده و پرونده قضایی برای وی در یکی از شعب دادسرای ایلام تشکیل شده است.

بر اساس این گزارش، این پرونده با دستور مقام قضایی و در چارچوب رسیدگی به اتهامات مطروحه در حال بررسی است و روند رسیدگی مطابق ضوابط قانونی در حال انجام می‌باشد.

در حال حاضر تحقیقات مقدماتی پرونده در جریان است و جمع‌آوری مستندات و بررسی‌های تخصصی برای روشن شدن ابعاد موضوع ادامه دارد.

پس از تکمیل روند تحقیقات، جزئیات و نتایج نهایی از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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