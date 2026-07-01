سردار سناییراد:
دشمن درک درستی از توان دفاعی ایران نداشت
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا تاکید کرد: اگر جمهوری اسلامی ایران امروز توانسته در مقابل آمریکاییها واکنشی فراتر از تصور نشان دهد به دلیل توجه رهبر شهید انقلاب به توان موشکی - پهپادی بوده است.
به گزارش ایلنا، سردار «رسول سناییراد» در تشریح نقش اندیشههای دفاعی رهبر شهید انقلاب در ارتقای توانمندیهای نظامی ایران و رشد نیروی هوافضای سپاه، اظهار داشت: راهبرد ایشان در جایگاه فرماندهی کل قوا، قدرت دفاعی کشور را بهگونهای جهشی ارتقا داد که آثار آن امروز در معادلات منطقهای و فرامنطقهای کاملاً مشهود است.
وی با یادآوری تجربه تلخ جنگ تحمیلی هشتساله و فشار ناشی از جنگ شهرها، یادآور شد: در آن مقطع، رژیم بعثی عراق با برخورداری از توان موشکی و همراهی نیروی هوایی خود، شهرهای ایران را بهشدت زیر فشار حملات نظامی قرار داد.
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا ادامه داد: دشمن قصد داشت با هدفگیری مستقیم مردم و زیرساختهای شهری، تابآوری اجتماعی ملت را که همراه و پشتیبان نظام بودند، بشکند. همین تجربه تاریخی ما را به یک بازتعریف راهبردی رساند و حرکت به سمت افزایش توان موشکی و پهپادی را با نگاه به جنگهای آینده در اولویت قطعی قرار داد.
سردار سنایی راد با تأکید بر نتایج این نگاه آیندهنگر، افزود: اگر امروز توانستهایم در مقابل آمریکاییها واکنشی فراتر از تصور آنان نشان دهیم و آن ذهنیت بیمارگونه که ایران را در موضع ضعف تصور میکرد، با اقدام میدانی اصلاح کنیم، همگی مرهون همان توان موشکی و پهپادی است که در دوران زعامت امام شهیدمان رقم خورد.
وی اضافه کرد: حمایت مستقیم از فرماندهان، تشویق بیوقفه به نوآوری و پیگیری مجدانه جزئیات امور، از ویژگیهای بارز مدیریت ایشان در این عرصه بود؛ از جمله تأکیدات مرحلهبندیشدهای که زمانی بر افزایش بُرد و در مرحله بعد بر ارتقای دقت موشکها داشتند تا اینکه امروز در نقطهای ایستادهایم که نیاز دفاعیمان را کاملاً با اتکا به صنعت داخلی تأمین میکنیم.
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا به یک تصمیم تاریخی و سرنوشتساز نیز اشاره کرد و گفت: پس از فروپاشی شوروی، شرایطی پدید آمده بود که میتوانستیم به موشکهایی با بُرد مدنظر خود دسترسی پیدا کرده و صرفاً خریدار باشیم، اما این هدایت و دوراندیشی رهبر شهید بود که ما را بهجای خرید خارجی، به سمت تولید کاملاً داخلی سوق داد. امروز مزیت بزرگ ما برخورداری از یک توان موشکی کاملاً بومی است که حتی شدیدترین تحریمها نیز نتوانستهاند بر روند پیشرفت آن اثر منفی بگذارند.
وی با اشاره به عبرتآموزی از وقایع پس از جنگ تحمیلی و درگیریهای بعدی نظیر فاصله کوتاه میان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تا جنگ رمضان خاطرنشان کرد: ما بهسرعت توانستیم خلأهای اطلاعاتی و عملیاتی خود را پُر کنیم و یکی از دلایل اصلی غافلگیری دشمن که نهایتاً مجبور به درخواست آتشبس و پذیرش مذاکره شد، درک نادرست آنان از این حجم از قدرت دفاعی بازدارنده بود.
سردار سناییراد خاطرنشان کرد: این بازدارندگی، فقط محدود به بُعد سختافزاری نیست، بلکه آن نگاه جامع و چندبُعدی رهبر شهید به مفهوم «ایران قوی»، آمادگیهای روحی و معنوی را نیز در متن جامعه نهادینه کرد و ثمره این پیوند عمیق را امروز در حمایت مردم از جبهه مقاومت و همراهی نزدیک خیابان با میدان بهوضوح مشاهده میکنیم.