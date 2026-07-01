همه ظرفیت ارتش برای مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب به کارگیری شده است

به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ علیرضا شیخ در بازدید از روند ساخت و تجهیز موکب‌ها و زائرشهرهای ارتش، برای تشییع رهبر شهید انقلاب با اشاره به فعالیت‌های گسترده انجام‌شده طی ۷۲ ساعت گذشته، اظهار داشت: همان‌گونه که مشاهده می‌کنید، همکاران ما با روحیه‌ای جهادی و شبانه‌روزی در حال تلاش هستند و اقدامات گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف از جمله تأمین و برقراری شبکه‌های برق، آب، گاز، نصب تجهیزات، آماده‌سازی موکب‌ها و پشتیبانی‌های مورد نیاز در حال انجام است تا بتوانیم زائرسرایی مجهز و با تمامی امکانات مورد نیاز را برای مراسم وداع و تشییع آماده کنیم.

وی افزود: مراحل نهایی آماده‌سازی در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود این اقدامات طی ۲۴ ساعت آینده به پایان رسیده و مجموعه به طور کامل آماده خدمت‌رسانی به زائران باشد.

معاون اجرایی ارتش با بیان اینکه این مجموعه در یکی از نقاط حساس و گلوگاهی ضلع شرقی خیابان بهشتی و در مجاورت مصلی قرار دارد، گفت: به دلیل اهمیت این محدوده، تلاش کردیم تمامی نیازهای زائران و مردم را در این محل پوشش دهیم.

امیر سرتیپ شیخ با تشریح خدمات پیش‌بینی‌شده در این زائرشهر تصریح کرد: ارائه آب سرد، شربت، چای و خدمات پذیرایی، استقرار بخش بهداشت و درمان، راه‌اندازی سامانه‌های سرمایشی و مه‌پاش، ایجاد فضاهای اسکان و استراحت، پیش‌بینی محل نگهداری امانات، بخش رسیدگی به افراد گمشده و همچنین سایر خدمات استاندارد مورد نیاز زائرشهرها از جمله اقداماتی است که در این مجموعه فراهم شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، ارتش جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از ظرفیت تمامی یگان‌ها و پادگان‌های خود، امکانات مشابهی را متناسب با نیاز هر منطقه در اختیار شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی سراسر کشور قرار داده است.

معاون اجرایی ارتش با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه بهداشت و درمان خاطرنشان کرد: دو بیمارستان صحرایی بزرگ با همکاری شهرداری برپا شده که یکی در مجموعه بیهقی و دیگری در مصلی مستقر شده است. همچنین در چهار زائرشهر اصلی ارتش، کمپ‌های بهداشت و درمان راه‌اندازی شده‌اند تا خدمات درمانی، امدادی و فوریت‌های پزشکی را به زائران ارائه کنند.

امیر سرتیپ شیخ همچنین از به‌کارگیری نیروهای آموزش‌دیده ارتش در حوزه امداد خبر داد و گفت: دانشجویان دانشگاه‌های افسری و نیروهای آموزش‌دیده ارتش با تجهیزات اولیه امدادی در میان مردم حضور دارند تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا نیاز، خدمات امداد و نجات را به سرعت ارائه کنند.

وی با تأکید بر اینکه همه ظرفیت‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران در این مأموریت به میدان آمده است، اظهار داشت: امکانات، تجهیزات و توان سازمانی ارتش در اختیار دستگاه‌های مسئول برگزاری مراسم قرار گرفته و خوشبختانه روند خدمت‌رسانی به خوبی در حال انجام است؛ امیدواریم بتوانیم وظیفه سازمانی خود را در قبال خدمت به مردم به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.

معاون اجرایی ارتش در پایان درباره زمان آغاز فعالیت زائرشهرهای ارتش گفت: همه زائرشهرهای ارتش از روز جمعه فعالیت خود را آغاز خواهند کرد و تا پایان روز دوشنبه و خاتمه کامل مراسم، به صورت ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمات به زائران و مردم خواهند بود.

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