واکنش وزیر خارجه کشورمان به اظهارات سخیف وزیر دفاع رژیم صهیونیستی

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات سخیف وزیر دفاع رژیم صهیونیستی نوشت: مفاد تفاهم‌نامه اسلام‌آباد کاملاً روشن است و همه می‌توانند آن را ملاحظه کنند.

رئیس‌جمهور آمریکا، ایالات متحده را متعهد کرده است که این جانور دست‌آموز خود در تل‌آویو را مهار کند. اگر آنها از فرمان ارباب خود سرپیچی می‌کنند، ایران به آنها درس لازم را خواهد داد.

هرگونه تهدید علیه مردم و رهبری ما با پاسخی فوری و قدرتمند مواجه خواهد شد.

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