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واکنش وزیر خارجه کشورمان به اظهارات سخیف وزیر دفاع رژیم صهیونیستی

واکنش وزیر خارجه کشورمان به اظهارات سخیف وزیر دفاع رژیم صهیونیستی
کد خبر : 1807206
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وزیر خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات سخیف وزیر دفاع رژیم صهیونیستی نوشت: هرگونه تهدید علیه مردم و رهبری ما با پاسخی فوری و قدرتمند مواجه خواهد شد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات سخیف وزیر دفاع رژیم صهیونیستی نوشت: مفاد تفاهم‌نامه اسلام‌آباد کاملاً روشن است و همه می‌توانند آن را ملاحظه کنند.

رئیس‌جمهور آمریکا، ایالات متحده را متعهد کرده است که این جانور دست‌آموز خود در تل‌آویو را مهار کند. اگر آنها از فرمان ارباب خود سرپیچی می‌کنند، ایران به آنها درس لازم را خواهد داد.

هرگونه تهدید علیه مردم و رهبری ما با پاسخی فوری و قدرتمند مواجه خواهد شد.

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