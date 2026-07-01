هوانیروز برای مراسم تشییع در آماده باش کامل است

به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ خلبان یوسف قربانی معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش از آماده‌باش کامل ناوگان هوایی هوانیروز برای پشتیبانی از مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت خبر داد و گفت: بالگردهای اورژانس هوایی و هواپیماهای بال‌ثابت هوانیروز در سراسر کشور تا پایان برگزاری مراسم به‌صورت ۲۴ساعته در آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی اظهار داشت: این ظرفیت‌های هوایی با هدف ارتقای توان امدادرسانی، ارائه خدمات درمانی سریع و پشتیبانی از کمیته امداد و فوریت‌های پزشکی ستاد برگزاری مراسم پیش‌بینی شده‌اند و در صورت نیاز، مأموریت انتقال سریع بیماران و مصدومان، جابه‌جایی تجهیزات پزشکی، انتقال تیم‌های درمانی و پشتیبانی از عملیات امدادی را بر عهده خواهند داشت.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی ارتش افزود: این اقدام در چارچوب همکاری و هم‌افزایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با دستگاه‌های امدادی و درمانی کشور و به‌منظور ارائه خدمات مطلوب به عزاداران و شرکت‌کنندگان در مراسم انجام شده است.

امیر سرتیپ خلبان قربانی با تأکید بر آمادگی کامل هوانیروز برای اجرای هرگونه مأموریت امدادی تصریح کرد: تمامی ظرفیت‌های مورد نیاز تا پایان مراسم در آماده‌باش باقی خواهند ماند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن خدمات امدادی و درمانی به عزاداران ارائه شود.

وی خاطرنشان کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از تمامی توان و ظرفیت‌های تخصصی خود، در کنار سایر نیروهای مسلح و سازمان‌های خدمات‌رسان، آمادگی کامل دارد تا از برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم ملی پشتیبانی کرده و خدمات شایسته‌ای به مردم ارائه کند.

انتهای پیام/