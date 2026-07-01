تاکید کمیسیون اقتصادی بر تامین نیازهای معیشتی کارکنان نیروهای مسلح

به گزارش ایلنا، حاکم ممکان در توضیح جلسه کمیسیون اقتصادی با سرپرست وزارت دفاع و معاونش گفت: در این جلسه موضوعاتی همچون معیشت کارکنان نیروهای مسلح، حقوق و دستمزد آن‌ها و تجهیز و تامین زیرساخت‌های نظامی مطرح شد.

وی افزود: اعضای کمیسیون اقتصادی بر تامین نیازهای معیشتی کارکنان نیروهای مسلح و خانواده‌های آن‌ها و رفع دغدغه اقتصادی پرسنل وزارت دفاع تاکید کردند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: همچنین در این جلسه مطرح شد که وزارت دفاع باید زیرساخت های نظامی که در جنگ مورد آسیب قرار گرفته را در سریع‌ترین زمان ممکن بازسازی کرده و تجهیزات پیشرفته‌تر و مناسب‌تری را برای مقابله با دشمن آمریکایی و صهیونیستی تامین کند.

ممکان ادامه داد: مسئولان وزارت دفاع نیز بیان کردند که برنامه اقتصادی مدونی برای حل موضوعات اقتصادی و معیشتی خانواده‌های نیروهای مسلح در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: همچنین قرار است که دولت لایحه‌ای برای اصلاح حقوق و دستمزد به مجلس ارائه کند. مجلس در اسرع وقت این لایحه را بررسی و تصویب می‌کند.

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