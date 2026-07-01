در جلسه با سرپرست وزارت دفاع مطرح شد:
تاکید کمیسیون اقتصادی بر تامین نیازهای معیشتی کارکنان نیروهای مسلح
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که اعضای کمیسیون اقتصادی در جلسه با سرپرست وزارت دفاع بر لزوم تامین نیازهای معیشتی کارکنان نیروهای مسلح و خانوادههای آنها و رفع دغدغه اقتصادی پرسنل این وزارتخانه تاکید کردند.
به گزارش ایلنا، حاکم ممکان در توضیح جلسه کمیسیون اقتصادی با سرپرست وزارت دفاع و معاونش گفت: در این جلسه موضوعاتی همچون معیشت کارکنان نیروهای مسلح، حقوق و دستمزد آنها و تجهیز و تامین زیرساختهای نظامی مطرح شد.
وی افزود: اعضای کمیسیون اقتصادی بر تامین نیازهای معیشتی کارکنان نیروهای مسلح و خانوادههای آنها و رفع دغدغه اقتصادی پرسنل وزارت دفاع تاکید کردند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: همچنین در این جلسه مطرح شد که وزارت دفاع باید زیرساخت های نظامی که در جنگ مورد آسیب قرار گرفته را در سریعترین زمان ممکن بازسازی کرده و تجهیزات پیشرفتهتر و مناسبتری را برای مقابله با دشمن آمریکایی و صهیونیستی تامین کند.
ممکان ادامه داد: مسئولان وزارت دفاع نیز بیان کردند که برنامه اقتصادی مدونی برای حل موضوعات اقتصادی و معیشتی خانوادههای نیروهای مسلح در نظر گرفته شده است.
وی بیان کرد: همچنین قرار است که دولت لایحهای برای اصلاح حقوق و دستمزد به مجلس ارائه کند. مجلس در اسرع وقت این لایحه را بررسی و تصویب میکند.