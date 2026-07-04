محمدکاظم انبارلویی عضو حزب موتلفه اسلامی و فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره توصیه رهبر شهید انقلاب مبنی بر حفظ انسجام و وحدت ملی و عدم دو قطبی سازی گفت: این روزها قاب دوربین‌های رسانه‌های جهان تصویر یکپارچه‌ای از ملت ایران در تکریم و تعظیم رهبر شهید خود خواهند داشت این تصویر متضمن وحدت ملی و انسجام اسلامی است و پیام‌های خاصی برای دشمنان و دوستان انقلاب خواهد داشت.

وی ادامه داد: پیام این تصویر برای دشمنان این است که ما یک ملت شکست ناپذیر هستیم و قدرت‌های بزرگ جهان در تجاوز و تهاجم علیه ملت ما به شکست و ذلت خواهند افتاد و رمز پیروزی ما هم همان اتحاد و وحدت ملی ماست. برای دوستان انقلاب هم این پیام را خواهد داشت که تنها راه غلبه بر دشمنان ایران و اسلام اتحاد است.

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: ما این اتحاد را در بیش از یکصد شب بعد از تجاوز آمریکا به ایران در تهران و تمام شهرها و حتی روستاهای کشور تجربه کردیم. استراتژیست‌های جهان می‌گویند اگر آمریکا در برابر ایران زانو زده و پیروز نشدند به خاطر همین اتحاد ملی و انسجام اسلامی است.

انبارلویی با اشاره به برگزاری مراسم وداع و بدرقه با رهبر شهید انقلاب گفت: این مراسم فراتر از مرزهای ما در جهان اسلام و جهان تشیع آثار وجودی خود را خواهد داشت و مختص تهران یا مشهد نیست البته تجربه کربلا و نجف را هم در تشییع رهبر شهید شاهد خواهیم بود.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که برخی تندروها با زیر سوال بردن برخی مقامات و زیر سوال بردن مذاکرات به ایجاد دو قطبی در شرایط کنونی در جامعه دامن زدند به نظر شما در این شرایط این اقدام چه تاثیری روی وحدت و انسجام ملی خواهد داشت، گفت: ملتی که متحد و یکپارچه باشد هیچ گاه دچار دو قطبی نخواهد شد. البته ما یک دو قطبی دقیق داریم که آن دو قطبی حق و باطل و عدالت و ظلم است و ملت ما در سمت درست تاریخ ایستاده‌اند و در سمت دفاع از آزادی عدالت و حق هستند.

این فعال سیاسی تاکید کرد: تجربه تاریخی نشان داده است که ملت ما هیچ موقع وارد دو قطبی‌های کاذب نخواهند شد.

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