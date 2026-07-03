حسین کنعانی مقدم دبیر کل حزب سبز ایران در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که با توجه به توصیه رهبر شهید انقلاب مبنی بر حفظ انسجام ملی و پرهیز از دو قطبی‌سازی در شرایط کنونی تا چه اندازه به این توصیه رهبر شهید عمل می شود، گفت: یکی از دغدغه‌ها و اولویت‌های همیشگی مقام معظم رهبری بحث وحدت و انسجام ملی و هم‌افزایی به منظور حل مشکلات کشور و مردم بوده است.

وی ادامه داد: رهبر شهید انقلاب وحدت و انسجام را صرفا یک حرکت سیاسی نمی دانستند بلکه کل قوای کشور را دعوت به انسجام و وحدت می کردند تا مشکل مردم حل شود، چراکه در برخی مقاطع ممکن است احزاب و گروه‌های مختلف بر سر یک موضوع مشترک مانند انتخابات باهم وحدت داشته باشند، اما این امر لزوماً به نفع مردم نباشد و بیشتر جنبه رقابت سیاسی داشته باشد.

این فعال سیاسی گفت: رهبر انقلاب نهادینه کردن رفتار منسجم و هم‌گرایی را در ساختار کشور به خوبی توانستند انجام دهند و با وجود اینکه دشمن براساس تئوری های انگلیسی ها که تفرقه بنداز و حکومت کن همه تلاش خود را در جنبه های مختلف می کند اما رهبری شهید با نهادینه کردن وحدت و انسجام در ساختارهای کشور توانستند دوران پرتلاطم پرچالش و بحرانی را مدیریت کنند و اجازه ندهند که دشمن از این حربه برای مقابله با ملت ایران استفاده کند.

کنعانی مقدم درباره لزوم حفظ وحدت و انسجام در شرایط کنونی کشور گفت: من آرزو می کردم در زمان حیات ایشان شاهد مبعوث شدن مردم می بودند البته روزهای آینده شاهد این بعثت مردم خواهیم بود و تجدید بیعت مردم با امام شهیدشان در سراسر کشور و تشییع پیکر ایشان یک مانور بزرگ سیاسی و حتی نظامی و امنیتی است و نشان می دهد که ایران یکپارچه در حمایت از رهبری فعلی و تداوم راه امام شهیدشان استوار و پایدار پای کار و در میدان هستند. به نظر می رسد یکی از مهمترین آرزوهای ایشان این بود که چنین صحنه هایی را ببینند البته ایشان شاهد و ناظر است چراکه ما معتقدیم شهید زنده است و در نزد خداوند از روزی بهره مند است حتما ایشان حضور مردم را نظاره می کنند و برای وحدت و انسجام ملی کشور دعا می کنند.

وی در پاسخ به این سوال که در روزهای اخیر گاهی شاهد تلاش‌هایی برای ایجاد دوقطبی در جامعه بوده‌ایم. از جمله در پخش برنامه‌ای در صداوسیما، سخنان آقای قالیباف قطع و ادامه آن پخش نشد. ارزیابی شما از این‌گونه دوقطبی‌سازی‌ها چیست و چقدر می‌تواند به زیان جامعه باشد؟ گفت: دو قطبی سازی یکی از شیوه های دشمنان برای جنگ روانی و ایجاد تفرقه و برهم زدن اقتدار یک ملت است. در خصوص برنامه شب‌های گذشته، صحبت های خوبی را آقای قالیباف مطرح کردند و درخصوص مسائل مختلف مواردی را گفتند و رسید به نقطه‌ای که بحث این است که ما با پول های خودمان از آمریکا کالا بخریم همان حرفهایی که اقای همتی هم زده بود، اما متأسفانه پخش برنامه به ناگاه قطع شد. این اقدام نشان‌دهنده کج‌سلیقگی در مدیریت صدا و سیما است که می تواند بهتر عمل کند.

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: در خصوص برنامه‌های ضبط‌شده، شایسته است بازبینی‌های لازم پیش از پخش صورت گیرد و در صورت نیاز به اصلاح، هماهنگی‌های لازم با میهمان برنامه انجام شود. قطع ناگهانی یک برنامه مهم بدون ارائه توضیحات شفاف به مخاطبان، ابهاماتی ایجاد می‌کند که با افکار عمومی همخوانی ندارد و شایسته است دلایل این‌گونه رخدادها به روشنی مشخص شود که آیا نقص فنی بوده یا کسی خواسته است که پخش برنامه قطع شود یا خطایی سر زده است باید مشخص شود که علت قطع برنامه چه بوده است.

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