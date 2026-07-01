ابراهیمپور در گفتوگو با ایلنا:
صداوسیما با قطع مصاحبه رئیس مجلس خلاف منافع ملی عمل کرد/ رسانهای که از بودجه مردم استفاده میکند حق رفتار سلیقهای ندارد
یک عضو هیأت رئیسه مجلس با انتقاد از قطع ناگهانی مصاحبه ضبطشده رئیس مجلس از سوی صداوسیما، این اقدام را غیرحرفهای دانست و گفت: وقتی رسانه ملی در میانه توضیح درباره آزادسازی اموال بلوکهشده مصاحبه را قطع میکند، نمیتوان آن را صرفاً یک اشتباه فنی تلقی کرد.
فرشاد ابراهیمپور در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره این که صداوسیما هنگام پخش مصاحبه رئیس مجلس درباره مهم ترین موضوعات روز کشور آن را قطع کرد و اینکه چرا این سازمان در مواقع حساس رفتارهایی را انجام میدهد که بلعکس منافع ملی عمل می کند، گفت: متأسفانه این اتفاق، نمونهٔ روشنی از یک اقدام غیرحرفهای و غیرمسئولانه از سوی سازمان صداوسیما بود.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مصاحبهٔ دکتر قالیباف ضبطی بود، بیش از دو ساعت پیش از پخش تحویل شده بود و موضوع آن هم نه حاشیهای، بلکه گزارش مستقیم به مردم دربارهٔ یکی از مهمترین پروندههای دیپلماتیک و اقتصادی کشور یعنی پیگیری شروط یادداشت تفاهم اسلامآباد و آزادسازی اموال بلوکهشده بود.
وی تاکید کرد: وقتی یک رسانهٔ ملی، آنهم در مورد موضوعی که مستقیماً با معیشت مردم و عزت ملی گره خورده، مصاحبهٔ رئیس قوهٔ مقننه و رئیس هیئت مذاکرهکننده را دقیقاً در میانهٔ توضیح مکانیسم آزادسازی اموال و دفاع از دستاوردهای کشور قطع میکند، دیگر نمیتوان آن را صرفاً یک «اشتباه فنی» یا «تقسیمبندی به دلیل طولانی بودن» دانست. حتی اگر واقعاً قصد تقسیم به دو بخش داشتند، این کار باید با برنامهریزی قبلی، هماهنگی کامل با مرکز رسانهٔ مجلس و بدون ایجاد حس سانسور یا قطع ناگهانی انجام میشد.
ابراهیم پور در پاسخ به این که اگر صداوسیما از بیان یک گفتوگوی کامل آن در مورد موضوعات مهم کشور نگران است، مردم دیگر باید به چه چیزی اعتماد کنند، عنوان کرد: صداوسیما بهعنوان «رسانهٔ ملی» وظیفه دارد در مواقع حساس، حداکثر شفافیت و حرفهایگری را نشان دهد، نه اینکه با چنین اقداماتی اعتماد عمومی را بیش از پیش خدشهدار کند.
وی با بیان اینکه مردم حق دارند کامل و بدون سانسور بشنوند که دولت و مجلس دقیقاً چه مسیری را برای آزادسازی اموال و پیشبرد منافع ملی دنبال میکنند، عنوان کرد: قطع ناگهانی این مصاحبه، نهتنها کمکی به وحدت ملی نمیکند، بلکه دقیقاً در جهت عکس آن عمل میکند: ایجاد شائبه، دامن زدن به گمانهزنیهای جناحی و تضعیف اعتبار رسانهٔ رسمی کشور.
نماینده ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون تاکید کرد: در شرایطی که کشور با چالشهای اقتصادی و فشارهای خارجی روبهروست، منافع ملی ایجاب میکند که رسانهٔ ملی بهجای نمایش اختلافات درونی یا اعمال سلیقههای مدیریتی، نقش خود را بهعنوان پل ارتباطی صادق بین مسئولان و مردم ایفا کند. متأسفانه این اتفاق نشان داد که هنوز تا رسیدن به آن استاندارد حرفهای فاصلهٔ جدی وجود دارد. امیدوارم صداوسیما با پخش کامل و بدون کموکاست بخش دوم و عذرخواهی رسمی از مخاطبان، حداقل بخشی از این آسیب را جبران کند.
وی بیان کرد: دقیقاً سؤال اصلی و بهحقی است که بعد از این اتفاق در ذهن بسیاری از مردم شکل گرفته. وقتی رسانهٔ ملی که بودجهٔ آن از جیب همین مردم تأمین میشود از پخش کامل یک گفتگوی ضبطشده با رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکرهکنندهٔ کشور در مورد موضوعی به این مهمی (آزادسازی اموال بلوکهشده، پیگیری تفاهمنامه و دستاوردهای دیپلماتیک) نگرانی دارد یا آن را به صورت ناگهانی قطع میکند، اعتماد عمومی بهطور طبیعی آسیب جدی میبیند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مردم باید به شفافیت کامل، هماهنگی نهادها و تعهد به حق دانستن اعتماد کنند، نه به تصمیمات یکطرفه و غیرشفاف مدیران رسانه. وقتی حتی مرکز رسانهٔ مجلس رسماً اعتراض میکند که مصاحبه بیش از دو ساعت قبل تحویل شده بود و هیچ هماهنگی برای قطع یا سانسور بخشهایی از آن انجام نشده، مشخص است که مشکل فراتر از یک «تقسیمبندی ساده به دلیل طولانی بودن» است. این نوع مدیریت، مردم را به این نتیجه میرساند که شاید برخی بخشها «ناخواسته» یا «نامناسب» تلقی شدهاند و این دقیقاً نقطهٔ مقابل وظیفهٔ رسانهٔ ملی است.
وی با اشاره به این که در شرایط حساس کنونی، اعتماد مردم به نظام و مسئولان از طریق اطلاعرسانی حرفهای، کامل و بدون فیلترهای جناحی تقویت میشود، نه با ایجاد شائبه و قطعهبندی ناگهانی مصاحبهها، گفت: اگر صداوسیما واقعاً نگران پخش کامل است، راهحلش سانسور یا قطع نیست؛ بلکه تقویت حرفهایگری، هماهنگی بین قوا و ارائهٔ اطلاعات بدون کموکاست به مردم است.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مردم حق دارند کامل بشنوند که مسئولانشان در مورد اموال بلوکهشده، مذاکرات و دستاوردها چه میگویند. هرگونه محدودیت غیرضروری در این زمینه، تنها فاصلهٔ مردم با رسانهٔ رسمی را بیشتر میکند و آنها را به سمت منابع جایگزین سوق میدهد که این هم به نفع منافع ملی نیست. امیدوارم با پخش کامل و بدون تأخیر بخش دوم مصاحبه و عذرخواهی شفاف، صداوسیما این اعتماد آسیبدیده را تا حدی بازسازی کند. رسانهٔ ملی باید صدای همهٔ مردم و همهٔ مسئولان باشد، نه ابزاری برای مدیریت سلیقهای اطلاعات.
وی درباره این که مجلس قرار است از صداوسیما درباره این رفتار توضیح بخواهد یا این موضوع هم فراموش میشود، گفت: تا این لحظه، مرکز رسانهٔ مجلس با صدور اطلاعیهٔ رسمی و انتقاد صریح از «عدم هماهنگی» و قطع ناگهانی مصاحبه، واکنش نشان داده است. این اقدام اولیهٔ مثبتی است و نشان میدهد که موضوع به سادگی نادیده گرفته نشده. اما مردم انتظار دارند این واکنش در سطح بالاتر و رسمیتر پیگیری شود.
ابراهیم پور خاطرنشان کرد: مجلس بهعنوان نهاد نظارتی و نمایندهٔ مردم، کاملاً حق دارد از صداوسیما توضیح شفاف و کتبی بخواهد؛ چرا مصاحبهٔ ضبطی بدون هماهنگی قبلی قطع شد؟ معیار تقسیمبندی چه بود؟ کدام بخشها حذف یا به تعویق افتاد و دلیل آن دقیقاً چیست؟ و مهمتر از همه، چه تضمینی برای جلوگیری از تکرار چنین رفتارهایی در آینده وجود دارد؟
وی ادامه داد: اگر این موضوع به همان اطلاعیهٔ اولیه محدود بماند و پیگیری جدی مانند تذکر رسمی، جلسهٔ توضیح خواستن یا حتی طرح سوال از مدیران صداوسیما در صحن مجلس انجام نشود، متأسفانه به سرعت به فراموشی سپرده خواهد شد و این بدترین پیام را به مردم میدهد؛ اینکه حتی اختلافات و نقصهای آشکار در عملکرد رسانهٔ ملی هم قابل پیگیری نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: فراموش شدن این ماجرا نهتنها به اعتبار مجلس آسیب میزند، بلکه اعتماد عمومی به کل نظام تصمیمگیری را تضعیف میکند. امیدوارم نمایندگان مردم، بهویژه کمیسیونهای فرهنگی و اصل ۹۰، این فرصت را برای مطالبهٔ شفافیت و حرفهایگری در صداوسیما از دست ندهند. مردم منتظر اقدام عملی هستند، نه فقط بیانیه.
وی درخصوص این که حال صداوسیما از بودجه عمومی کشور بهره مند است چرا سلیقه ای رفتار می کند، گفت: دقیقاً همین نکته، ریشهٔ اصلی انتقادات است. سازمان صداوسیما بهعنوان رسانهٔ ملی، بودجهٔ قابل توجهی از منابع عمومی و بیتالمال دریافت میکند و متعلق به همهٔ مردم ایران است، نه یک جناح، گروه یا سلیقهٔ خاص. وقتی این سازمان با بودجهٔ عمومی، مصاحبهٔ ضبطشدهٔ رئیس مجلس را به صورت سلیقهای قطع میکند آنهم در موضوعی حیاتی مانند آزادسازی اموال بلوکهشده و گزارش به مردم عملاً در حال سوءاستفاده از اعتماد و منابع عمومی است.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: رفتار سلیقهای چه به دلیل فشارهای جناحی، نگرانی از برخی اظهارات، یا ضعف مدیریت با فلسفهٔ وجودی یک رسانهٔ ملی تعارض دارد. رسانهای که از جیب همهٔ مردم ارتزاق میکند، باید فراجناحی، شفاف و پاسخگو باشد.
وی بیان کرد: مردم حق دارند بپرسند؛ چرا با پول ما، اطلاعات مهم دربارهٔ دستاوردهای دیپلماتیک یا چالشهای اقتصادی کشور، به سلیقهٔ مدیران رسانه محدود یا قطعهبندی میشود؟این نوع رفتار نهتنها اعتماد عمومی را نابود میکند، بلکه کارایی بودجهٔ عمومی را هم کاهش میدهد. بهجای سرمایهگذاری روی تولید محتوای حرفهای و کامل، بخشی از منابع صرف سانسور، قطع ناگهانی و مدیریت بحران رسانهای میشود.
ابراهیم تاکید کرد: راهحل، مطالبهٔ شفافیت بودجهای، نظارت بیشتر مجلس و قوهٔ قضائیه بر عملکرد صداوسیما، و الزام این سازمان به رعایت اصول حرفهای خبرنگاری در قبال همهٔ مسئولان و مردم است. تا وقتی صداوسیما به بودجهٔ عمومی متکی است، نباید اجازه داشته باشد مثل یک رسانهٔ خصوصی یا جناحی عمل کند. این مطالبه، مطالبهٔ همهٔ مردم است.