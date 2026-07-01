قالیباف خطاب به تیم ملی فوتبال:
جنگیدید و اراده و همدلی ایرانی را به نمایش گذاشتید
رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی، ضمن تقدیر از عملکرد تیم ملی فوتبال ایران، غیرت، همدلی و تعصب ملی بازیکنان را ستود و برای آنان آرزوی سربلندی و موفقیت روزافزون کرد.
به گزارش ایلنا، متن پیام محمدباقر قالیباف به شرح زیر است:
فرزندان غیور ایرانزمین در تیم ملی فوتبال ایران
سلام و درود و خداقوت به شما که با غیرت، شجاعت و تعصب ملی، در حالی که سوگوار محرم حسینی و داغدار رهبر شهید انقلاب و هموطنان مان بودید، در میدان بزرگ جام جهانی از نام ایران دفاع کردید و سرود ملی کشورمان را در گوش جهان خوانده و پرچم پرافتخار ایران را به نمایش گذاشتید.
در شرایطی که فشارهای همه جانبه بر دوش شما بود، با تمام توان جنگیدید و اراده، همدلی و روحیه ستودنی ایرانی را به نمایش گذاشتید.
از تلاشهای ارزشمند شما، کادر فنی و همه دستاندرکاران تیم ملی صمیمانه قدردانی میکنم و سربلندی روزافزون تان را از خداوند متعال خواستارم. با افتخار به خانه برگردید.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی