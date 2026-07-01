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قالیباف خطاب به تیم ملی فوتبال:

جنگیدید و اراده و همدلی ایرانی را به نمایش گذاشتید

جنگیدید و اراده و همدلی ایرانی را به نمایش گذاشتید
کد خبر : 1807163
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رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی، ضمن تقدیر از عملکرد تیم ملی فوتبال ایران، غیرت، همدلی و تعصب ملی بازیکنان را ستود و برای آنان آرزوی سربلندی و موفقیت روزافزون کرد.

به گزارش ایلنا، متن پیام محمدباقر قالیباف به شرح  زیر است:

فرزندان غیور ایران‌زمین در تیم ملی فوتبال ایران

سلام و درود و خداقوت به شما که با غیرت، شجاعت و تعصب ملی، در حالی که سوگوار محرم حسینی و داغدار رهبر شهید انقلاب و هم‌وطنان مان بودید، در میدان بزرگ جام جهانی از نام ایران دفاع کردید و سرود ملی کشورمان را در گوش جهان خوانده و پرچم پرافتخار ایران را به نمایش گذاشتید.

در شرایطی که فشارهای همه جانبه بر دوش شما بود، با تمام توان جنگیدید و اراده، همدلی و روحیه‌ ستودنی ایرانی را به نمایش گذاشتید.

از تلاش‌های ارزشمند شما، کادر فنی و همه دست‌اندرکاران تیم ملی صمیمانه قدردانی می‌کنم و سربلندی روزافزون تان را از خداوند متعال خواستارم. با افتخار به خانه برگردید.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

 

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