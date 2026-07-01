وزیر کشور:
مراسم بدرقه پیکر رهبر شهید، نقطه عطف تاریخ انقلاب است
وزیر کشور با اشاره به برگزاری آخرین جلسه هماهنگی برای مراسم بدرقه پیکر مطهر امام مجاهد شهید، این رویداد را بزرگترین اجتماع تشییع در تاریخ ایران خواند و از آمادگی کامل دستگاهها برای میزبانی از میلیونها مشتاق خبر داد.
به گزارش ایلنا، اسکندر مومنی، وزیر کشور، پس از آخرین جلسه هماهنگی ستاد برگزاری مراسم بدرقه پیکر مطهر رهبر معظم انقلاب و شهید والامقام، با اشاره به پیشبینیهای گسترده برای این رویداد تاریخی، اظهار داشت: این مراسم بدونتردید بزرگترین اجتماع و مراسم بدرقه در تاریخ ایران خواهد بود و نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی محسوب میشود.
وزیر کشور با تأکید بر اینکه دولت نقش پشتیبانی، تسهیلگری و خدماترسانی دارد، خاطرنشان کرد: همه امور مردمی و موکبها توسط خود مردم مدیریت میشود و دولت فقط زیرساختها، خدمات عمومی و تسهیلات ترافیکی را فراهم کرده است.
وی افزود: در حوزه امنیتی، جلسه ویژه شورای امنیت کشور روز شنبه برگزار شد و ابلاغهای لازم صورت گرفت.
همچنین تمهیدات ایمنی و سلامت با همکاری هلالاحمر و اورژانس در نظر گرفته شده و گروههای سیار برای ارائه خدمات آمادهاند.
مومنی در ادامه به حوزه حملونقل اشاره کرد و گفت: مشکلات قیمت بلیت هواپیما، تعداد پروازها و همچنین اتوبوس و ریل بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد. وزارت راه موظف شده با همکاری سایر دستگاهها، خودروهای بینشهری را در اختیار مشتاقان قرار دهد و طرحهای ترافیکی ویژه نیز پیشبینی شده است.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه بینالملل اشاره کرد و از حضور بیسابقه مقامات خارجی خبر داد و گفت: فراتر از پیشبینیها، روسای جمهور، روسای مجالس، نخستوزیران و وزیرانی از کشورهای مختلف در این مراسم شرکت میکنند. همچنین تعداد زیادی خبرنگار خارجی برای پوشش این رویداد عظیم حضور خواهند داشت که در نوع خود بینظیر است.
وی در پایان با قدردانی از فعالیت رسانه ملی در زمینه اطلاعرسانی، تصریح کرد: همه دستگاهها پای کار آمدهاند و امیدواریم با حول قوه الهی، شاهد برگزاری باشکوه این نقطه عطف تاریخی و حضور پرشور مشتاقان از سراسر کشور باشیم.