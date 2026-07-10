حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه برخی از نمایندگان مجلس معتقدند با وجود اقداماتی که در حال انجام است، همچنان با افزایش قیمت مسکن مواجه هستیم و یکی از دلایل آن را نبود ثبت گسترده معاملات رسمی و در نتیجه، نبود امکان کشف قیمت واقعی در بازار مسکن می‌دانند، گفت: مسئله کشف قیمت واقعی در بازار مسکن نیازمند شفافیت در معاملات است. در همین راستا، برای اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، به‌ویژه در ماده ۳ و تبصره ۲ آن، موضوع دسترسی سکوها و پلتفرم‌های الکترونیکی به سامانه‌های مربوطه در دستور کار قرار گرفت تا مردم بتوانند از طریق این بسترها قراردادهای خود را تنظیم کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر دسترسی برای هشت سکو فراهم شده و سه سکو هم به سامانه سازمان ثبت متصل شده‌اند. هدف از این اقدام آن است که در فضای مجازی، امکان تنظیم قرارداد فراهم شود و خریدار و فروشنده بتوانند به اطلاعات معاملات و قیمت‌های واقعی دسترسی داشته باشند. این امر می‌تواند به شفاف‌تر شدن بازار و تسهیل انجام معاملات کمک کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در اجرای این بخش، سازمان ثبت آمادگی دارد که علاوه بر سکوهای فعلی، سایر سامانه‌ها و پلتفرم‌ها هم به این بستر متصل شوند. به نظر می‌رسد هرچه شفافیت در معاملات و اطلاع از قیمت‌های واقعی برای مردم و متعاملان بیشتر شود، زمینه سوداگری در بازار هم کاهش پیدا خواهد کرد.

بابایی گفت: از سوی دیگر، فراهم شدن امکان انجام معامله در بستر الکترونیکی و فضای مجازی و همچنین امکان تنظیم قرارداد توسط خود افراد، با استفاده از قراردادهای یکسان، می‌تواند گام مؤثری در ساماندهی بازار باشد. البته باید توجه داشت که این قراردادهای یکسان، اگرچه لازم‌الاجرا هستند، اما سند رسمی محسوب نمی‌شوند. با این حال، از آن جهت که متعاملان می‌توانند بدون دخالت واسطه‌ها قرارداد خود را تنظیم کنند، می‌تواند در بسیاری موارد از شکل‌گیری قیمت‌های کاذب جلوگیری کند.

وی عنوان کرد: در برخی موارد، واسطه‌گری‌ها، مشتری‌سازی‌ها یا طرح ادعاهای غیرواقعی در بازار موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. فراهم شدن امکان ثبت قرارداد از طریق سکوهای متصل به سازمان ثبت، بدون نیاز به مراجعه به بنگاه‌ها یا مشاوران املاک، می‌تواند به کاهش این روند کمک کند. در واقع، با دسترسی‌ای که برای سکوهای بخش خصوصی فراهم شده، امکان ثبت و ضبط معاملات میان طرفین به‌صورت شفاف‌تر فراهم شده است.