برنامه قالیباف را قطع کردید و کنار ترامپ ایستادید!

به گزارش ایلنا، مجتبی زارعی در یادداشتی نوشت:



فوری و حائز اهمیت/ یک باند خودسر در خانواده شریف و ایثارگر صدا و سیما در جنگ های شناختیِ بین ترامپ و دکتر قالیباف کنار ترامپ ایستاد و برنامه دکتر قالیباف را قطع کرد !

وقتی یک باند خود سر و خرابکار در صدا و سیما از طریق کانال های خاص نسبت به زشتی های تفسیر به رآی امامِ امت پیرامون حکمت های دانش واژه ی ضد آمریکاییِ علی الاصول توجیه شد به جای توبه و عذرخواهی از دستگاه معرفت ساز و اطمینان بخش ولایت فقیه اما مجددا خود زنی کرد و به قطع برنامه آگاهی بخش برادر مجاهد دکتر قالیباف پرداخت !

رفتار غیر پروتکلی و غیر اخلاقی تان نسبت به رییس قوه مقننه به کنار که همیشه این فرقه گرایی را در دو سال اخیر مقابل این رفیق حاج قاسم داشتید اما مهم تر و تآثر بار تر اینکه شما در اوج جنگ های شناختی و روایت ها بین معتبر سازی ترامپ در سپهر عمومی و سرباز خط مقدم نظام یعنی مسئول پرونده ی جنگ با امریکا ( دکتر قالیباف ) کنار ترامپ ایستادید !

به این پرونده خسارت بار شما هم کنار پرونده ی ضد ملّی انتشار اسناد بکلی سرّی باید فورا رسیدگی شود

مجتبی زارعی؛ عضو کمیسیون امنیت ملّی و سیاست خارجی