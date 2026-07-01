خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زارعی در یادداشتی مطرح کرد:

برنامه قالیباف را قطع کردید و کنار ترامپ ایستادید!

برنامه قالیباف را قطع کردید و کنار ترامپ ایستادید!
کد خبر : 1807094
لینک کوتاه کپی شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، با انتقاد شدید از صداوسیما مدعی شد قطع برنامه محمدباقر قالیباف در اوج «جنگ روایت‌ها» به معنای ایستادن در کنار ترامپ بوده و خواستار رسیدگی فوری به این پرونده شد.

به گزارش ایلنا، مجتبی زارعی در یادداشتی نوشت:

فوری و حائز اهمیت/  یک باند خودسر در خانواده شریف و ایثارگر صدا و سیما در جنگ های شناختیِ بین ترامپ و دکتر قالیباف کنار ترامپ ایستاد و برنامه  دکتر قالیباف را قطع کرد !

وقتی یک باند خود سر و خرابکار در صدا و سیما از طریق کانال های خاص نسبت به زشتی های تفسیر به رآی امامِ امت پیرامون حکمت های دانش واژه ی ضد آمریکاییِ علی الاصول توجیه شد به جای توبه و عذرخواهی از دستگاه معرفت ساز و اطمینان بخش ولایت فقیه اما مجددا خود زنی کرد و به قطع برنامه آگاهی بخش برادر مجاهد دکتر قالیباف پرداخت !

 رفتار غیر پروتکلی و غیر اخلاقی تان نسبت به رییس قوه مقننه به کنار که همیشه این فرقه گرایی را در دو سال اخیر  مقابل این رفیق حاج قاسم داشتید اما مهم تر و تآثر بار تر اینکه شما در اوج جنگ های شناختی و روایت ها  بین معتبر سازی ترامپ در سپهر عمومی و سرباز خط مقدم نظام یعنی مسئول پرونده ی جنگ با امریکا ( دکتر قالیباف ) کنار ترامپ ایستادید !

به این پرونده خسارت بار شما هم کنار پرونده ی ضد ملّی انتشار اسناد بکلی سرّی باید فورا رسیدگی شود

مجتبی زارعی؛ عضو کمیسیون امنیت ملّی و سیاست خارجی

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی