کسب رتبه نخست سازمان بازرسی در دسترسی آزاد به اطلاعات در میان نهادهای قوه قضاییه
سازمان بازرسی کل کشور، در میان نهادها و سازمانهای قوه قضاییه، موفق به کسب رتبه نخست عملکرد در «سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» شد.
به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، در میان 24 دستگاه پاسخگوی قوه قضاییه، موفق به کسب رتبه نخست عملکرد در «سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» شد.
در پی دستیابی به این جایگاه، معاون اول قوه قضاییه در نامهای به دکتر خدائیان، از تلاشها و عملکرد مؤثر این سازمان قدردانی کردند.
بر اساس گزارش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات، سازمان بازرسی در سال ۱۴۰۴ در سه شاخص کلیدی «تعداد درخواستها»، «درصد پاسخگویی» و «میانگین زمان پاسخگویی»، بالاترین امتیاز را کسب نموده است.
این گزارش حاکی از آن است که سازمان بازرسی در سال ۱۴۰۴، نه تنها از نظر تعداد پاسخها، بلکه از نظر سرعت و دقت در پاسخگویی، پیشتاز سایر نهادها و سازمانهای قوه قضاییه بوده است؛ دستاوردی که مؤید عزم جدی این سازمان در تحقق شفافیت حداکثری و صیانت از حقوق شهروندی است.