رفیعی:
قوه قضائیه رکن احقاق حقوق عمومی و صیانت از محیط زیست است
رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس شورای اسلامی، با اشاره به پیام حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای به مناسبت هفته قوه قضائیه و سالگرد شهادت آیتالله بهشتی و یارانش، بر نقش این قوه در پاسداری از حقوق مردم، احیای حقوق عامه و صیانت از محیط زیست سالم تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، سمیه رفیعی، عضو هیات رییسه مجلس گفت: در این پیام، قوه قضائیه نهادی کلیدی برای اجرای عدالت، مبارزه با فساد و نظارت بر مسیر قانون معرفی شده و از همه قوا و دستگاهها خواسته شده است عملکرد خود را با تراز مطلوب نظام جمهوری اسلامی و شأن این قوه بازآرایی کنند.
وی افزود: در متن پیام، «برخورداری عادلانه از مواهب طبیعی و محیط زیست سالم» بهصراحت در شمار حقوق عمومی مردم آمده است؛ موضوعی که نشان میدهد عدالت زیستمحیطی بخشی جداییناپذیر از عدالت اجتماعی است و دستگاه قضا میتواند در تحقق آن نقشی تعیینکننده داشته باشد.
رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس با تأکید بر اینکه حمایت از قوه قضائیه، حمایت از احقاق حق و مقابله با تضییع حقوق مردم است، تصریح کرد: هرجا حقوق عمومی، منابع طبیعی و محیط زیست در معرض تهدید قرار گیرد، ورود قاطع و مؤثر دستگاه قضا میتواند مانع گسترش تخریب و بیعدالتی شود.
رفیعی همچنین با اشاره به پیام روز طبیعت رهبر معظم انقلاب، کاشت درختان مثمر و غرس «نهال امید» را اقدامی در امتداد همین نگاه دانست و گفت: دعوت به آبادانی، مراقبت از طبیعت و گسترش فضای سبز، تنها یک توصیه فرهنگی نیست، بلکه بخشی از مسئولیت ملی برای حفظ آینده کشور و صیانت از حقوق نسلهای بعدی است.
وی تأکید کرد: فراکسیون محیطزیست مجلس، با تکیه بر این رهنمودها، حمایت از سیاستهای مؤثر در حفاظت از منابع طبیعی، توسعه درختکاری و تقویت ضمانتهای حقوقی و قضایی برای مقابله با تخریب محیط زیست را در دستور کار دارد.