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تاکید اسلامی بر تسریع اجرای پروژه تصفیه پساب با فناوری پلاسما

تاکید اسلامی بر تسریع اجرای پروژه تصفیه پساب با فناوری پلاسما
کد خبر : 1807078
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رئیس سازمان انرژی اتمی بر تسریع اجرای پروژه تصفیه پساب با فناوری پلاسما تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، «محمد اسلامی» چهارشنبه ۱۰ تیرماه، با حضور در شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه از روند احداث تصفیه‌خانه پساب صنعتی مبتنی بر فناوری پلاسمای سرد بازدید کرد.

در جریان این بازدید، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از بخش‌های مختلف پروژه از جمله سوله EDR، سازه متعادل‌ساز و واحد پلاسمایی با ظرفیت تصفیه روزانه ۲ هزار مترمکعب پساب صنعتی بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند اجرای عملیات و آخرین اقدامات انجام‌شده قرار گرفت.

اسلامی با اشاره به اهمیت توسعه فناوری‌های نوین در حوزه محیط زیست و مدیریت منابع آب، اجرای این پروژه را گامی موثر در به‌کارگیری فناوری پلاسمای سرد در مقیاس صنعتی دانست و بر ضرورت تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از این طرح تاکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند فناوری پلاسما در ارتقای کیفیت فرایندهای تصفیه پساب، خواستار تسریع در روند اجرای پروژه و فراهم شدن زمینه بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این فناوری بومی و دانش‌بنیان شد.

گفتنی است در این بازدید، مجید شهسواری، مدیرعامل هلدینگ پایا سامان پارس و نماینده بنیاد مستضعفان، سید محمود علمایی، نایب‌رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان توسعه فناوری پلاسما و جمعی از مدیران، معاونان ارشد و مشاوران حضور داشتند.

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