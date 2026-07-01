بیانیه دعوت شورای نگهبان برای حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید

به گزارش ایلنا، شورای نگهبان در بیانیه‌ای از ملت عزیز و قهرمان ایران برای حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) دعوت کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف و باایمان ایران؛ امت بزرگ اسلام

در آستانه‌ی مراسم تشییع پیکر مطهر قائد عظیم‌الشأن، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه)، ملت بزرگ ایران در حالی پس از چهار ماه صبوری در سوگ این فقدان جانکاه آماده‌ی بدرقه‌ی رهبر شهید خود می‌شود که دل‌ها همچنان در آتش این هجران می‌سوزد. دشمن با این جنایت شقاوت‌آمیز، خیال باطل درهم‌شکستن اراده‌ی این ملت را داشت؛ اما نمی‌دانست که شهادت رهبر، خود به شعله‌ای برای مقاومت و راهبری به سوی پیروزی بدل خواهد شد. این شهادت و این تشییع تاریخی، نقطه عطفِ ایستادگی این نظام است؛ خون پاک این رهبر بزرگ، تا رسیدن به پیروزی نهایی، مسیر حق را روشن نگه خواهد داشت و جبهه استکبار را از رسیدن به مقاصد شوم خود، بیش از پیش مأیوس خواهد ساخت.

شورای نگهبان بار دیگر از ایستادگی و مقاومت ملت بصیر و رزمندگان سلحشوری که در برابر تجاوزگری دشمن، همچون کوه استوار ایستاده‌اند، صمیمانه قدردانی می‌نماید؛ همان مردم غیور و شریفی که از ابتدای جنگ تحمیلی رمضان تاکنون، با حفظ اتحاد، انسجام و استقامت خود، همواره مایه یأس و ناامیدی دشمنان بوده‌اند.

ملت عزیز و قهرمان ایران؛

حضور شما در آیین بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید، تنها یک مراسم سوگواری نیست؛ بلکه تجلی ایمان و وفاداری ملتی است که سال‌ها در پرتو هدایت ایشان، مسیر عزت و مقاومت را پیموده است. این آیین باشکوه، نمادی از اقتدار ایران در برابر جبهه‌ی استکبار و فرصتی است برای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب و قدردانی از دهه‌ها مجاهدت و رهبری حکیمانه‌ای که میراثی ماندگار از امید و ایستادگی برای ما به جای گذاشت.

از تمامی مردم شریف دعوت می‌شود در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، با حضور پرشور و میلیونی خود، بار دیگر پیوند ناگسستنی خویش با آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشته و نشان دهند که این مراسم، «بزرگترین بیعت عمومی» با حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله تعالی) است.

امید است ملت ایران با حضور گسترده‌ی خود، همبستگی و انسجام ملی را به نمایش بگذارند و به جهانیان این را پیام بدهند که با عروج رهبر و مقتدایشان، از مسیر ولایت، قانون و جهاد عقب نمی‌نشینند؛ بلکه با هر قدم، قدرت تازه و مصونیت نظام را بیشتر نمایان می‌کنند.

خداوند متعال، روح مطهر رهبر شهید و تمامی شهدای این راه را با پیامبران و صدیقین محشور فرماید.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

شورای نگهبان