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ذوالقدر:

عاملان جنایت علیه مردم ایران به سزای اعمالشان خواهند رسید

عاملان جنایت علیه مردم ایران به سزای اعمالشان خواهند رسید
کد خبر : 1807073
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دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: عاملین جنایات علیه رهبر شهید انقلاب و مردم مظلوم ایران در وقت خود که دیر نخواهدبود، به دست «عناصر صالحه» به‌سزایشان خواهند رسید.

به گزارش ایلنا، رسانه شورای عالی امنیت ملی در توییتی پیام دبیر این شورا را در آستانه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب منتشر کرد:مشت گره‌کرده رهبر شهید در لحظه عروج، نماد ماندگار دکترین امنیت ملی ماست.

پرونده انتقام خون پاک خامنه‌ای کبیر و شهدای مظلوم ایران، باز است و آمرین و عاملین این جنایات در وقت خود که دیر نخواهدبود، به دست «عناصر صالحه» به‌سزایشان خواهند رسید.

عاملان جنایت علیه مردم ایران به سزای اعمالشان خواهند رسید

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