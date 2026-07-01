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رئیس دیوان عالی کشور:

توزیع متوازن پرونده‌ها در شعب به منظور کاهش زمان رسیدگی الزامی است

توزیع متوازن پرونده‌ها در شعب به منظور کاهش زمان رسیدگی الزامی است
کد خبر : 1807033
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رئیس دیوان عالی کشور همزمان با هفته قوه قضاییه و در جریان بازدید از شعب بر مدیریت صحیح پرونده‌ها و کاهش زمان رسیدگی تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور همزمان با هفته قوه قضاییه از شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های خانواده، مواد مخدر، حقوقی، کیفری و ۴۷۷ دیوان عالی کشور بازدید کرد.

وی ضمن گفت‌و‌گو با قضات شعب دیوان عالی کشور در جریان تعداد پرونده‌های وارده، فرایند و نحوه ارجاع و پاسخگویی به مراجعین و میانگین وقت رسیدگی قرار گرفت.

رئیس دیوان عالی کشور بر تکریم مراجعین، مدیریت صحیح و متوازن پرونده‌ها تاکید کرد و گفت: پرونده‌های حل اختلاف نباید در شعب معطل بمانند، لذا ترتیبی اتخاذ شود تا با کاهش تراکم کاری شعب، اختصاص نیرو و توزیع متناسب و متوازن پرونده ها، علاوه بر ارتقای کیفیت رسیدگی، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها نیز کاهش یابد.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اهمیت بازدید‌های میدانی و نقش آن در سلامت اداری دستگاه قضا، اعمال نظارت مستمر و مؤثر بر فرآیند‌های قضایی را به عنوان یکی از محور‌های اساسی در اجرای سیاست‌های تحول و تعالی قوه قضائیه برشمرد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در پایان از تلاش مخلصانه همکاران در ارائه خدمت به مردم به ویژه در شرایط خاص کشور قدردانی کرد.

گفتنی است؛ حجت الاسلام والمسلمین سیدرضا سیدکریمی حسینی معاون قضایی دیوان عالی کشور، علی اکبر بختیاری عضو معاون و رئیس دفتر ریاست دیوان عالی کشور، رسول جلالی مدیرکل امور قضایی شعب، در این بازدید رئیس دیوان عالی کشور را همراهی نمودند.

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