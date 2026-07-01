به گزارش ایلنا، رضاعلیزاده با اشاره به مشکلاتی که در حوزه تولید وجود دارد، گفت: سال گذشته به دلیل وقوع جنگ و آسیبی که به زیرساخت‌های واحدهای تولیدی کشور وارد شد، همچنین به طور غیرمستقیم کاهش توان خرید مردم به جهت تورم و کاهش خرید تجهیزات صنعتی توسط دولت به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای به حوزه تولید آسیب رساند.

نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: البته در ماه‌های اخیر به تدریج شرایط واحدهای تولیدی بهتر شد و بسیاری از واحدهای آسیب دیده که تعطیل شده بودند به ویژه در حوزه پتروشیمی‌ها و فولاد در حال بازسازی هستند.

وی یادآور شد: بر اساس گزارشی که دریافت کرده‌ایم یکی از کوره‌های مجتمع فولاد مبارکه راه‌اندازی شده و یکی دیگر از کوره‌ها نیز تا چند ماه آینده راه اندازی خواهد شد و حدود ۱۲ درصد ظرفیت تولید آن به مدار برگشته و در حوزه پتروشیمی نیز حدود نیمی از ظرفیت تولید از دست رفته به مدار برگشته است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، در خصوص وضعیت صنعت نساجی، تصریح کرد: صنعت نساجی نیز چون برای تامین مواد اولیه به حوزه پتروشیمی وابسته است اگر خسارات واحدهای پتروشیمی آسیب دیده جبران شود، مشکلات آنها هم برطرف خواهد شد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: یکی از مسائل اساسی که در حوزه تولید، پیش رو داریم تامین نقدینگی برای سرمایه در گردش و بازسازی واحدهای صنعتی و تولیدی آسیب دیده است، همچنین تامین انرژی مورد نیاز آنها اعم از برق در تابستان و گاز در زمستان است که باید به صورت یکپارچه در کشور مدیریت شوند تا با کمترین آسیب از این شرایط بحرانی عبور کنیم./

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