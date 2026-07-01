اعلام برنامههای بزرگداشت شهید قائد امت در استانها
مسئول کمیته برگزاری مجالس بزرگداشت آقای شهید ایران درباره اهداف این مراسم گفت: باید بگوییم این مراسم یکی از پدیدههای فرهنگی، اجتماعی و دینی در عصر حاضر خواهد بود.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی معاون مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با حضور در جمع اصحاب رسانه در تشریح مراسمهای بزرگداشت قائد شهید امت با اشاره به ویژگیهای خاص رهبر شهید گفت: شهادت قائد عظیم الشان و رهبر عزیز و شهید انقلاب اسلامی آیت الله العظمی امام خامنهای، رضوان الله تعالی علیه، قلبها را جریحه دار کرد و ملتی بزرگ و بلکه، امت اسلامی را داغدار کرد و به درستی میتوان دریافت که، این شهادت پرچم عزت و شرف میهن اسلامی ایران را که امام راحل رضوان الله علیه در سال ۵۷ برافراشته بود، به اهتزازی نو در آورد.
وی افزود: نه تنها ایران عزیز، بلکه جهان، انسانی بزرگ را از دست داد که نماد شجاعت و غیرت و مقاومت بود. وی رایت درایت را در مواجهههای سیاسی بر میافراشت و حضورش همیشه آرام بخش ملتهای مظلوم بود و بیانش روح به جامعه میداد و معرفت میبخشید و همزمان، صلابت او در مقابل دشمنان خداوند ارادهها را در مقابل جبهه شیطان و در مقابله با مستکبرین، مستحکم میکرد و عزمها را جزم میساخت. اندیشهها و تحلیلهای وی شکوک و شبههها را زایل میکرد و در این دوران با شکوه انقلاب اسلامی، در قامت یک قائد و مرجع به قیادت و مرجعیت شکوه میبخشید.
میر تاج الدینی با برشمردن ویژگیهای شهید قائد امت، عنوان کرد: این شهادت، تجلی مسیر آزادمردی بود که زندگی پربارش از آغازین روزهای شروع نهضت تا انجام آن، روایت رهبری خردمندانه جامعه و ایستادن در برابر طوفانهای ظلم و ستم بوده و به درستی ابرشخصیت تمدنی ایران بود.
وی با نگاهی مختصر به زندگی سراسر نور و حکمت ایشان، اشاره داشت که: با دقت در دوران عمر با برکتشان، نشان میدهد که ایشان از چهار سالگی افتخار انس با قرآن کریم را پیدا کردند و در طول دههها، با دانش الهی مبتنی بر قرآن و سنت و ادبیات فاخر ملی و جهانی و پیوند با تجربههای مبارزه با استعمار، شخصیتی حکیم و الهی را به جهان معرفی کردند.
وی اضافه کرد: در طول ۸۶ سال عمر با برکت خویش، بیش از ۶۵ سال در مسیر پرمخاطره مبارزه با نظام سلطه همراه با زندان، تبعید و شکنجه و ترور و تحمل فشارهای گسترده جبهه نفاق و فتنه و توطئههای بینالمللی، مجاهدت کردند.
معاون استانها و مراسم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، گفت: : شصتوپنج سال مبارزه و جهاد خستگیناپذیر، مبارزه پیوسته با نظام سلطه جهانی، مهربانی و دلسوزی نسبت به ملت شریف ایران که ممهور به خون پاک ایشان و برگزیدگانی از خاندانشان شد، تصویری زنده و انکارناپذیر از صداقت و امانتداری و وفاداری به ملت شریف ایران و همه آزادگان جهان بود؛ بلکه شهادت در محل کار و نه در پناهگاه و دور از مشی زندگی مردم، کربلای حسینی را در برابر دیدگان تاریخ معاصر قرار داد.
وی با اشاره به تهاجم وحشیانه آمریکایی-صهیونیستی به میهن اسلامی، افزود: در جنگ موسوم به رمضان و در آغازین روز حمله ددمنشانه در ۹ اسفند ۱۴۰۴ به بیت رهبری، شهادت اسطوره مقاومت، در کنار خانواده از نوه ۱۴ ماهه، زهرا محمدی تا دختر، عروس و داماد و چندین نفر از یاران اعم از یاران دبستانی تا سرداران بزرگ، گواه آشکاری بر استواری و انسجام مکتب رهبر و مقتدای شهید است. رهبر شهیدی که اسطوره توجه به خدا، حکمتگرایی، همه جانبهنگری، عدالتخواهی و مبارزه با استعمار و نظام سلطه بودند.
میر تاج الدینی اضافه کرد: این شهادت بزرگ، فقدان عالمی فقیه بود که ثلمهای جبران ناپذیر در اسلام بود و از سویی آمریکا و اسرائیل و تمامی جبهه کفر و استکبار که دستشان به خون پاک مظلومان عالم آلوده بود را رسوا کرد. جنایت آنها در شهادت دانشآموزان مظلوم میناب و ناو دنا و لامرد تا شهادت فرماندهان عزیز، شاهدی بر آن است تا شیطان صفتان بدانند، مردم ایران با یاری سپاه غیور و ارتش قهرمان بیش از ۱۲۰ روز است که مردانه در خیابانها و میادین ایستادگی کرده و همچنان که خونخواه امام شهید است، بر پایداری و استواری، مقابل هر فتنهگر و دشمنان انقلاب اسلامی، محکم ایسنتاده است و اینک که با آقای شهید خود وداعی جانسوز دارد، با تشییع با شکوه و خاکسپاری قائد شهید خود، با برپایی مراسمهای باشکوهتر، یاد و خاطره آقای شهید و بزرگ ایران را گرامی داشته و بر پیروی از رهبر جدید خود، حضرت آیت الله العظمی سید مجتبی حسینی خامنهای، همچون امامان پیشین خود، ثابت قدم مانده است.
میرتاجالدینی با اشاره به شعار محوری مراسم «باید برخاست»، تصریح کرد: برنامههای بزرگداشت باید علاوه بر ایجاد فضای سوگواری، زمینه تقویت روحیه مقاومت. بصیرتافزایی و بیداری افکار عمومی را فراهم کند.
میرتاج الدینی با اشاره به پیام اخیر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای در پیام به قوه قضاییه گفت: خونخواهی پیشوای شهید و ملت و یاران شهید او و پیگیری جدی قضایی داخلی و بین المللی و مطالبه تعقیب جنایتکاران تا رساندن به سزای اعمال مجرمانه اشان از اهداف مراسم و مجالس سوگواری و بزرگداشت باید باشد.
وی با بیان اینکه مراسم ملی وداع و تشییع از روز ۱۳ تیرماه در تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا آغاز میشود، افزود: همزمان با این برنامههای ملی، صدها مجلس سوگواری، نشست تبیینی و آیین بزرگداشت در استانها، شهرستانها و مصلاهای سراسر کشور برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به مسئولیت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در ساماندهی و اجرای برنامههای استانی، از تشکیل کمیتههای بزرگداشت در سراسر کشور خبر داد و گفت: با بهرهگیری از ظرفیت دستگاهها، نهادهای انقلابی، مجموعههای مردمی و دفاتر استانی شورا، برنامههای بزرگداشت قائد شهید امت به صورت منسجم و باشکوه در اقصی نقاط کشور برگزار خواهد شد
برنامههای ایام وداع، تشییع و بدرقه آقای شهید ایران
۱. برگزاری مراسم سراسری وداع با امام شهید همزمان با مراسم تشییع تهران مقارن با ظهر روز دوشنبه مورخ ۱۵/۴/۱۴۰۵ در مصلیها و مساجد و بقاع متبرکه و امامزادگان (برنامه محوری و سراسری)
۲. اعلام و اقامه نماز لیله الدفن در پنج شنبه شب مورخ ۱۸/۴/۱۴۰۵ و پس از اتمام مراسم تدفین پیکر مطهر (برنامه محوری و سراسری)
۳. برگزاری مجالس عزا و سوگواری عمومی در مساجد و بقاع متبرکه و امامزادگان و اجتماعات و تجمعات مردمی شبانه از روز سیزدهم لغایت نوزدهم تیرماه (برنامه محوری و سراسری)
۴. اجرای پویش ملی ختم قرآن، صلوات و ذکر در فضای مجازی با عنوان بدرقه قرآنی آقای شهید ایران
۵. بهره گیری از ظرفیت دو نماز جمعه ۱۲ و ۱۹ تیر ماه و برپایی مراسم عزا و بزرگداشت قبل از اقامه نماز و استفاده از بیانات خطبای محترم جمعه نسبت به شخصیت و خدمات آقای شهید در جمع نمازگزاران جمعه در بیش از ۹۰۰ شهر کشور.
۶. برگزاری مراسم قرائت قرآن، ادعیه و مرثیه خوانی در مساجد، حسینیهها و بقاع متبرکه.
۷. برگزاری محافل انس با قرآن و ختم سراسرس قرآن کریم.
۸. اجرای پویش ملی ختم قرآن، ذکر صلوات در فضای مجازی با عنوان بدرقه قرآنی آقای شهید
۹. فضاسازی محیطی شهرها، میادین، معابر و اماکن عمومی. نصب پرچمهای عزا، تصاویر و جملات منتخب از بیانات رهبر شهید
۱۰. پوشش گسترده رسانهای مراسم بصورت استانی، ملی و فضای مجازی برنامههای پس از تدفین تا اربعین آقای شهید ایران
۱۱. برگزاری مراسم بزرگداشت امام شهید در تمامی مراکز استانها، شهرها و بخشها به مدت ۳ روز پس از تدفین پیکر مطهر از روز جمعه مورخ ۱۹/۴/۱۴۰۵ تا یک شنبه مورخ ۲۱/۴/۱۴۰۵ (برنامه محوری و سراسری)
۱۲. برگزاری مجالس بزرگداشت امام شهید تا چهلم پس از تدفین در مساجد شهرها و روستاها و اجرای طرح با امام شهید ۴۰ شب ۴۰ مسجد (برنامه محوری و سراسری)
۱۳. برگزاری مراسم در حوزههای علمیه، مراکر آموزش عالی، اتحادیههای صنفی و ادارات و مراکز فرهنگی و همچنین خانواده بزرگ نیروهای مسلح
۱۴. برگزاری مراسم مردمی با محوریت همه اقشار اصناف، کارگران، فرهنگیان، ورزشکاران، هنرمندان، نیروهای مسلح، خانوادههای شهدا و…
۱۵. برگزاری مجالس هفتگی شبهای جمعه در مساجد تا اربعین
۱۶. برنامههای ویژه بسیج اساتید، دانشجویان، خواهران و سایر اقشار بسیجی
۱۷. برگزاری روضههای خانگی و مراسم مردمی تا چهلم امام شهید
۱۸. برگزاری مراسم در بقاع متبرکه، امامزادگان و هیئات مذهبی
۱۹. اعزام سخنرانان و مبلغین به مناطق مختلف کشور
۲۰. تولید و توزیع بستههای محتوایی برای سخنرانان و رسانهها
۲۱. برگزاری پویشهای فرهنگی، هنری، رسانهای و ادبی. برگزاری مسابقات کتابخوانی، حفظ و مفاهیم قرآن و وصایا و بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی
۲۲. بهره گیری از فضای مجازی و برگزاری جلسات محتوایی بین اندیشمندان در وبینارهای متنوع.
۲۳. استفاده از ظرفیت مجازی «شاد» برای دانش آموزان کشور با راه اندازی پویشهای منتنوع از جمله، ایجاد صفحه «باید برخاست» با محتواهای متنوع و ثبت خاطرات دانش آموزان از مراسمهای مختلف بزرگداشت آقای شهید.
۲۴. اجرای گروههای سرود هزاران نفری دانش آموزی در فضای مجازی و مراسمهای متنوع استانی و اجرای سرودهایای ایران، آقای شهید، باید برخاست. .
۲۵. اجرای پویش «روشنی ماه» و بهره گیری از آثار هنری دانش آموزان در مناسبتهای یاد شده و انتخاب بقرگزیدگان توسط ادارات کل آموزش و پرورش استانهای کشور.
۲۶. ایجاد مواکب دانش آموزی در تمامی مراسمهای بزرگداشت قائد شهید در استانهای کشور.
۲۷. برنامه ریزی برای برپایی مراسم و جلساتی در بیش از ۲۰ کشور، با حضور علما. اندیشمندان مسلمان و آزاده دیگر ادیان الهی نسبت به مقام قائد شهید در مراکز فرهنگی، مساجد و رایزنیهای فرهنگی کشورها.
برنامههای پس از اربعین تا نخستین سالگرد شهادت آقای شهید ایران
۲۸. برنامههای متنوع فرهنگی، علمی، نخبگانی، مردمی، (هر هفته یک برنامه) تا اولین سالگرد
۲۹. ستمرار نشستهای تبیینی و کرسیهای علمی
۳۰. برگزاری همایشهای ملی و بینالمللی درباره اندیشههای رهبر شهید
۳۱. تولید آثار پژوهشی، مستند، کتاب، فیلم و محصولات فرهنگی
۳۲. . نامگذاری برنامههای فرهنگی و اجتماعی به نام رهبر شهید
۳۳. برگزاری یادوارههای تخصصی در دانشگاهها و حوزههای علمیه
۳۴. برگزاری هفته فرهنگی و هنری سالگرد
۳۵. انتشار ویژهنامهها و تولید محتوای چندرسانهای
۳۶. نامگذاری میادین و معابر در استانها و اعلام آن با هماهنگی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی
برنامههای پیشنهادی تکمیلی ویژه دستگاهها و نهادها
۳۷. راهاندازی پویش ملی روایت یک خاطره از رهبر شهید
۳۸. رونمایی از تمبر یادبود مراسم وداع، تشییع و تدفین قائد شهید انقلاب اسلامی
۳۹. برگزاری نمایشگاه عکس، اسناد و آثار
۴۰. تولید سرودها و نماهنگهای مردمی
۴۱. برگزاری شب شعر، سوگوارهها، عهد وارهها و جشنوارههای ادبی و هنری
۴۲. اجرای پویش اهدای خون به نام رهبر شهید انقلاب اسلامی
۴۳. اجرای پویش آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد
۴۴. اجرای رزمایشهای گسترده خدمترسانی و مواسات
۴۵. راه اندازی اردوهای زیارتی برای زیارت مقتل و یادمان امام شهید در تهران و زیارت مرقد امام مجاهد شهید در مشهد الرضا (ع) توسط دستگاههای فرهنگی و آموزشی برای نسل جوان به ویژه دانشجویان، دانش آموزان و…
۴۶. کاشت نهال به یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی
۴۷. ایجاد کتابخانه یا قفسه کتاب یادبود در مساجد و مدارس
۴۸. برگزاری نشستهای ویژه برای نوجوانان و جوانان با محور میراث فکری رهبر شهید
۴۹. تولید محتوای چندزبانه برای مخاطبان جهان اسلام