به گزارش ایلنا، سردار سید مجید ابن‌الرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«‌در دیدار با اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تبیین ابعاد، دستاوردها و ویژگی‌های جنگ رمضان تأکید کردم: قدرت دفاعی، موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران، خط قرمز امنیت ملی است؛ قابل مذاکره نبوده و نخواهد بود. این توانمندی‌ها با اتکا به ظرفیت‌های بومی توسعه خواهد یافت.»

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