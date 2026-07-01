سردار ابنالرضا:
قدرت دفاعی، موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران، خط قرمز امنیت ملی است
سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به دیدار خود با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در این دیدار، ضمن تبیین ابعاد، دستاوردها و ویژگیهای جنگ رمضان تأکید کردم: قدرت دفاعی، موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران، خط قرمز امنیت ملی است؛ قابل مذاکره نبوده و نخواهد بود.
به گزارش ایلنا، سردار سید مجید ابنالرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«در دیدار با اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تبیین ابعاد، دستاوردها و ویژگیهای جنگ رمضان تأکید کردم: قدرت دفاعی، موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران، خط قرمز امنیت ملی است؛ قابل مذاکره نبوده و نخواهد بود. این توانمندیها با اتکا به ظرفیتهای بومی توسعه خواهد یافت.»