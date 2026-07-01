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سردار ابن‌الرضا:

قدرت دفاعی، موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران، خط قرمز امنیت ملی است

قدرت دفاعی، موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران، خط قرمز امنیت ملی است
کد خبر : 1806998
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سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به دیدار خود با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در این دیدار، ضمن تبیین ابعاد، دستاوردها و ویژگی‌های جنگ رمضان تأکید کردم: قدرت دفاعی، موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران، خط قرمز امنیت ملی است؛ قابل مذاکره نبوده و نخواهد بود.

به گزارش ایلنا، سردار سید مجید ابن‌الرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«‌در دیدار با اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تبیین ابعاد، دستاوردها و ویژگی‌های جنگ رمضان تأکید کردم: قدرت دفاعی، موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران، خط قرمز امنیت ملی است؛ قابل مذاکره نبوده و نخواهد بود. این توانمندی‌ها با اتکا به ظرفیت‌های بومی توسعه خواهد یافت.»

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