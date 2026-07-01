پژمانفر خبر داد:
درخواست افزایش ۴ میلیون تومانی اعتبار کارت امید مادران از ریاستجمهوری
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، ضمن اشاره به همگانی شدن حمایتهای طرح «کارت امید مادر» برای تمام مادران کشور بدون توجه به دهک درآمدی، از ارسال درخواست افزایش مبلغ حمایتی این کارت از ۲ به ۴ میلیون تومان به ریاست جمهوری خبر داد تا ارزش خرید این کمکها در برابر تورم حفظ شود.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر ضمن تشریح وظایف نظارتی این کمیسیون، گفت: هدف از پیگیریهای این نهاد، رفع ابهامات اجرایی و اطمینان از بهرهمندی حداکثری جامعه از طرحهای حمایتی دولت است.
وی در این راستا به شرح جزئیات طرح کارت امید مادر پرداخت که در جریان جلسه ۹۲۰ شورای انقلاب فرهنگی در دوم شهریور ۱۴۰۴ با پیشبینی بودجهای بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان (۱۴ همت) به تصویب رسیده است.
به گفته رئیس کمیسیون اصل نود، طرح کارت امید مادر با رویکردی جامع طراحی شده است تا هیچ مادری در سراسر کشور از حمایتهای دولتی محروم نماند. بر اساس این طرح از اول فروردین ۱۴۰۵ تمامی مادرانی که فرزند میآورند، بدون توجه به وضعیت اقتصادی یا دهک درآمدی، مشمول دریافت این کارت خواهند شد.
وی ادامه داد: مبلغ ماهیانه ۲۰ میلیون ریال (۲ میلیون تومان) به مدت ۲۴ ماه برای هر نوزاد شارژ میشود تا بخشی از هزینههای ضروری کودکان از جمله پوشاک و خوراک و سایر ملزومات اولیه تأمین گردد. این اقدام در واقع گامی در جهت صیانت از کرامت مادران و تسهیل در شئون مادری است.
پژمانفر اظهار کرد: یکی از دغدغههای اصلی کمیسیون اصل نود، تداخل احتمالی این طرح با طرح یسنا بود. در طرح پیشین (یسنا)، حمایتها تنها محدود به دهکهای اول تا پنجم بود و مبالغی بین ۵۰۰ تا ۶۵۰ هزار تومان پرداخت میشد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس در این خصوص تصریح کرد: پس از رایزنیها و پرسشهایی که با دکتر وحیده دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت کشور مطرح شد، مشخص گردید که طرح امید مادر هیچگونه تعارضی با طرح یسنا ندارد و این دو طرح به صورت موازی و تکمیلی اجرا میشوند.
رئیس کمیسیون اصل نود گفت: بر اساس این شفافسازی، مجموع حمایتهای دریافتی برای مادران به شرح زیر خواهد بود که دهکهای ۱ تا ۳ دریافت ۲ میلیون تومان ( کارت امید مادر) + ۶۵۰ هزار تومان (یسنا) مبلغ دو میلیون و ۶۵۰ هزارتومان تومان دریافت خواهند کرد،همچنین دهکهای ۴ و ۵ علاوه بر دریافت ۲ میلیون تومان (امید مادر) + ۵۰۰ هزار تومان (یسنا) مبلغ دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد این درحالیست که دهکهای ۶ تا ۱۰ صرفاً از طریق طرح امید مادر مبلغ دومیلیون تومان هرماه دریافت خواهند کرد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در بخش دیگری از گفتگوهای خود به مسئله ارزش خرید این مبالغ اشاره کرد و با انتقاد از عدم پیشبینی متغیر تورم در مبلغ ۲ میلیون تومان، اظهار کرد: ارزش خرید این مبلغ در ابتدای سال با اکنون تفاوت چشمگیری دارد به گونهای که تهیه اقلامی مانند پوشک یا شیر خشک با این مبلغ دشوار شده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: کمیسیون اصل نود مجلس پس از بررسیهای دقیق و رایزنی با ستاد ملی جمعیت، حمایت کامل خود را از طرح «امید مادر» اعلام کرد. در این راستا، درخواست افزایش مبلغ حمایتی این کارت از ۲ میلیون به ۴ میلیون تومان به ریاست جمهوری ارسال شده است.
وی تأکید کرد: کمیسیون اصل نود از دولت و دستگاههای مربوطه خواسته است تا مکانیسمی برای تعدیل سالانه این مبالغ مطابق با نرخ تورم پیشبینی کنند تا حمایتهای دولت، معنادار باقی بماند و هدف اصلی طرح که تأمین نیازهای ضروری کودکان است به طور کامل محقق شود.
طرح کارت امید مادر با تغییر رویکرد از حمایتهای محدود دهکبندی شده به حمایتهای جامع، گامی استراتژیک در راستای تقویت جمعیت و حمایت از نهاد خانواده است. اگرچه ادغام این طرح با طرح یسنا منجر به افزایش حمایتها برای اقشار نیازمند شده است اما چالش اصلی، حفظ ارزش خرید این کمکهای مالی در برابر تورم است. موفقیت این طرح در گروی این است که دولت بتواند علاوه بر تخصیص بودجه، سازوکارهایی برای بهروزرسانی مبالغ حمایتی ایجاد کند تا کرامت مادری در عمل محقق شده و فشار اقتصادی بر دوش مادران کاهش یابد.