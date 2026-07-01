آموزش هوش مصنوعی و امنیت سایبری در مدارس، ضرورت حیاتی است

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در دوازدهمین جلسه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، ضمن تسلیت ایام محرم و گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی، گفت: در این جنگ هزینه‌های انسانی سنگینی پرداخت کردیم، اما در کنار این خسارت‌ها، دستاوردهای ارزشمندی نیز به دست آمد که سهم علم و فناوری‌های پیشرفته در آن بسیار تعیین‌کننده بود.

وی با بیان اینکه جنگ‌های پس از انقلاب صنعتی، جنگ‌های نرم هستند، افزود: برای موفقیت در این عرصه باید با شتاب بیشتری بر فناوری‌های پیشرفته مسلط شویم و گلوگاه این مسیر، آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی است.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به مصوبه ستاد فضای سایبری، گفت: آموزش امنیت سایبری و هوش مصنوعی در مدارس باید دنبال شود. آموزش این دو حوزه یک ضرورت حیاتی است تا بتوانیم در آینده از این فناوری‌ها به‌درستی بهره بگیریم؛ البته منظور، آموزش صرفاً تئوریک و کاغذی نیست، بلکه باید رویکردی کاربردی و مهارت‌محور داشته باشد.

عارف با اشاره به توانایی کودکان در استفاده از فناوری‌های نوین، بر لزوم هماهنگی میان وزارت آموزش و پرورش، ستاد هوش مصنوعی، ستاد امنیت سایبری و سازمان سنجش برای اجرای این برنامه تأکید کرد.

وی افزود: رویکرد آموزش‌های فنی و حرفه‌ای باید بر آموزش کاربردی فناوری‌های نوین استوار باشد و بخش مهارتی و عملی این آموزش‌ها از همه بخش‌ها مهم‌تر است.

معاون اول رئیس‌جمهور، فناوری را اولویت نخست کشور دانست و گفت: با تجمیع منابع، امکانات و آموزش‌های لازم، باید توسعه فناوری را در اولویت قرار دهیم.

عارف با اشاره به حملات سایبری اخیر به بانک‌ها اظهار کرد: این حملات بسیار بزرگ جلوه داده شد، در حالی که گاهی چنین اقداماتی توسط یک جوان انجام می‌شود و این موضوع نشان می‌دهد تا چه اندازه در حوزه امنیت سایبری آسیب‌پذیر هستیم. اینکه یک جوان با آموزش‌های ابتدایی بتواند چنین اقدامی انجام دهد، بیانگر ضعف جدی ما در این حوزه است؛ ضعفی که ریشه در توجه ناکافی به آموزش‌های حرفه‌ای و مهارتی در خانواده و نظام آموزشی دارد.

وی با بیان اینکه «امروز دکتر و مهندس بیکار داریم، اما تکنسین بیکار در کشور وجود ندارد»، گفت: باید جایگاه شایسته‌ای برای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در نظام آموزشی تعریف شود و با استفاده از سازوکارهای تشویقی و مهارت‌محور، مسیر آموزش را پیش ببریم. نباید افراد را به آموزش‌های صرفاً تئوریک سوق دهیم، زیرا این شیوه اثربخشی لازم را ندارد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی در این حوزه، گفت: خانواده‌ها باید به این باور برسند که اولویت نظام آموزشی، آموزش‌های مهارتی و کاربردی است.



در ادامه این جلسه، گزارش ایجاد مرکز ملی راهبردی و پایش قانون نظام جامع و اعتباربخشی مراکز سنجش صلاحیت حرفه‌ای و دبیرخانه شورای عالی، همچنین فرایند توزیع گروه واحدهای شغلی ایسکو-۰۸ بین دستگاه‌های مجری مراکز سنجش صلاحیت مطابق ضوابط ابلاغی شورا ارائه شد.

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