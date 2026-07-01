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واگذاری ۲ شرکت از ۷۴ شرکت مشمول واگذاری در صندوق‌های بازنشستگی

واگذاری ۲ شرکت از ۷۴ شرکت مشمول واگذاری در صندوق‌های بازنشستگی
کد خبر : 1806946
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بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، از مجموع ۷۴ شرکت مشمول واگذاری در صندوق‌های بازنشستگی تنها ۲ شرکت واگذار شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، طبق بند «ت» ماده(۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و سازمان تامین‌اجتماعی، مکلف بوده اند شرکت‌های دارای سهام بیش از ۲۰ درصد و ارزش کمتر از ۳۰۰ برابر سقف نصاب معاملات متوسط را حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۴ واگذار کنند.

این نهاد نظارتی استمرار این روند در صندوق‌های مشمول را به‌عنوان ترک فعل مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

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