مراسم وداع، تشییع و تدفین قائد شهید باید به نماد وحدت، اقتدار و همبستگی ملی تبدیل شود

وی افزود: رئیس‌جمهور از ابتدای فعالیت خود اعلام کرد که محور اصلی دولت، وفاق و همدلی است و بر همین اساس، تعامل و هماهنگی میان دولت، رهبری، مجلس، قوه قضائیه، نیروهای مسلح و سایر نهادهای حاکمیتی در بالاترین سطح دنبال شد.

حضرتی تصریح کرد: نگاه دولت این بود که اختلاف سلیقه‌ها امری طبیعی است، اما نباید به اختلاف و شکاف تبدیل شود و همه ظرفیت‌های کشور باید برای حل مسائل مردم در کنار یکدیگر قرار گیرند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به رویکرد فراجناحی دولت گفت: استفاده از مدیران توانمند بدون توجه به گرایش‌های سیاسی، یکی از ویژگی‌های دولت چهاردهم است و رئیس‌جمهور در انتصاب مدیران، کارآمدی، سلامت و توان مدیریتی را ملاک قرار داده است.

وی ادامه داد: دولت تلاش کرده از همه ظرفیت‌های قومی، مذهبی، اجتماعی و سیاسی کشور استفاده کند و این نگاه در انتصاب مدیران، تشکیل کابینه و اداره استان‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: استمرار مسئولیت استاندار البرز در دولت چهاردهم، نشان‌دهنده نگاه فراجناحی دولت در بهره‌گیری از مدیران توانمند است.

حضرتی همچنین به سیاست توسعه روابط با کشورهای همسایه اشاره کرد و افزود: تقویت دیپلماسی همسایگی، گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و ایجاد روابط نزدیک‌تر با کشورهای پیرامونی از دیگر رویکردهای دولت بوده که آثار آن در همکاری کشورهای همسایه در مقاطع حساس اخیر به خوبی نمایان شد.

وی خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری حفظ وفاق ملی، تقویت سرمایه اجتماعی، استمرار صداقت با مردم و همدلی میان همه ارکان کشور، مهم‌ترین پشتوانه برای پیشرفت، امنیت و عبور موفق از چالش‌های پیش رو است.

مدیریت منسجم دولت و همراهی مردم، جنگ را به صحنه نمایش اقتدار ملی تبدیل کرد

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با تشریح اقدامات دولت در دوران جنگ رمضان، گفت: انسجام ملی، مدیریت هماهنگ دستگاه‌های اجرایی، حضور مسئولانه مردم و عملکرد مؤثر رسانه‌ها موجب شد دشمن به اهداف خود نرسد و ایران با اقتدار از این مقطع عبور کند.

الیاس حضرتی اظهار کرد: در روزهای جنگ، هیچ‌یک از بخش‌های خدماتی و اجرایی کشور دچار تعطیلی یا اختلال جدی نشد و کارکنان دستگاه‌های مختلف با احساس مسئولیت در محل خدمت حاضر بودند و اجازه ندادند روند خدمت‌رسانی به مردم متوقف شود.

وی افزود: با وجود حملات دشمن به برخی زیرساخت‌ها، عملیات بازسازی و ترمیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد که نمونه بارز آن مجاهدت مهندسان و پرسنل راه‌آهن بود که تقریباً در دو روز پل‌های آسیب‌دیده را بازسازی کردند و می‌توان گفت دستگاه‌های اجرایی با مدیریت میدانی اجازه ندادند خدمات عمومی دچار وقفه شود.

حضرتی با اشاره به عملکرد دولت در حوزه سلامت تصریح کرد: در طول جنگ، بیمارستان‌ها بدون وقفه به پذیرش بیماران ادامه دادند و خدمات درمانی متوقف نشد. همچنین با وجود محدودیت‌های اقتصادی، کمبود مؤثری در تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم ایجاد نشد و زنجیره تأمین و توزیع با مدیریت مناسب ادامه یافت.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، هماهنگی رسانه‌های داخلی و همراهی ایرانیان خارج از کشور را از نقاط قوت این مقطع دانست و گفت: رسانه‌های کشور با روایتی واحد و مسئولانه، واقعیت‌های جنگ و جنایات دشمن را منعکس کردند و ایرانیان خارج از کشور نیز با تولید و انتشار محتوا، ارتباط با رسانه‌ها، سیاستمداران و افکار عمومی جهان، نقش مؤثری در تبیین مظلومیت ملت ایران ایفا کردند.

وی ادامه داد: همین همبستگی ملی و اقتدار داخلی موجب شد دشمن پس از مدت کوتاهی به دنبال توقف درگیری و آغاز روند مذاکرات باشد و جمهوری اسلامی ایران نیز از موضع قدرت وارد این فرآیند شود.

حضرتی با اشاره به روند مذاکرات پس از جنگ گفت: همه مسئولان و اعضای تیم مذاکره‌کننده با هماهنگی کامل، دلسوزی و با پشتوانه ارکان نظام وارد مذاکرات شدند و هدف اصلی، تأمین منافع ملی، حفظ عزت کشور و صیانت از حقوق ملت ایران بود.

وی تأکید کرد: امروز نیز همان رمز موفقیت دوران جنگ، یعنی وحدت، انسجام، اعتماد متقابل و همدلی میان مردم، دولت، نیروهای مسلح و سایر ارکان نظام، مهم‌ترین سرمایه کشور برای عبور از شرایط پیش رو است.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با تأکید بر اهمیت تاریخی مراسم وداع، تشییع و تدفین قائد شهید، این رویداد را مهم‌ترین محور فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی کشور در روزهای پیش رو دانست و گفت: همه ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی، هنری و مردمی باید برای خلق تصویری ماندگار از وحدت، انسجام و اقتدار ملت ایران در این مراسم به میدان بیایند.

حضرتی با تسلیت ایام و گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید، از تلاش‌های اعضای شورای اطلاع‌رسانی، فعالان رسانه‌ای و فرهنگی استان قدردانی کرد و اظهار داشت: شخصیت بی‌بدیل، با تجربه و اثرگذار قائد شهید، از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تا دوران مسئولیت‌های مختلف و سال‌های رهبری، نقشی تعیین‌کننده در هدایت کشور، مدیریت بحران‌ها و پیشبرد آرمان‌های انقلاب اسلامی ایفا کرد و فقدان چنین شخصیتی ضایعه‌ای بزرگ برای ملت ایران است.

وی افزود: امروز نگاه ملت ایران و افکار عمومی جهان به نحوه وداع مردم با این شخصیت بزرگ دوخته شده است. دشمن تصور می‌کرد با حذف رهبر انقلاب، انسجام ملی آسیب خواهد دید، اما ملت ایران با حضور آگاهانه، وحدت مثال‌زدنی و استمرار حضور در صحنه، این محاسبه را باطل کرد.

حضرتی با بیان اینکه مراسم وداع، تشییع و تدفین قائد شهید باید به نمایش اقتدار ملی تبدیل شود، تصریح کرد: این مراسم تنها یک آیین سوگواری نیست، بلکه فرصتی برای نمایش وحدت، همدلی و انسجام ملت ایران در برابر نگاه جهانیان است. باید تصویری از وفاق ملی، همراهی مردم، دولت، نیروهای مسلح، حوزه‌های علمیه، دانشگاهیان، هنرمندان و همه اقشار جامعه به نمایش گذاشته شود؛ تصویری که نشان دهد ملت ایران در سخت‌ترین شرایط نیز متحد و استوار ایستاده است.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با دعوت از اصحاب رسانه، هنرمندان، شاعران، نویسندگان، مستندسازان و فعالان فضای مجازی برای مشارکت در این رویداد ملی گفت: هر فرد می‌تواند با قلم، شعر، فیلم، عکس، مستند، کلیپ، روایت یا هر قالب هنری دیگری، بخشی از این حماسه را ثبت و ماندگار کند. امروز همه ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای باید برای روایت این وداع تاریخی به کار گرفته شود.

وی پیشنهاد داد در مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم، برنامه‌های مردمی و فرهنگی برای ثبت احساسات و خاطرات مردم طراحی شود و افزود: می‌توان با ایجاد ایستگاه‌های فرهنگی، از مردم خواست نامه‌ها، دل‌نوشته‌ها، خاطرات و روایت‌های خود از قائد شهید را ثبت کنند تا این آثار به گنجینه‌ای ارزشمند برای تولید کتاب، مستند، فیلم، گزارش، نمایشگاه و آثار هنری تبدیل شود.

حضرتی با اشاره به آمادگی رسانه ملی برای انعکاس تولیدات رسانه‌ای دستگاه‌ها و استان‌ها اظهار کرد: هرگونه محتوای فاخر، خلاقانه و اثرگذار درباره مراسم وداع، تشییع و شخصیت قائد شهید می‌تواند با همکاری رسانه ملی در سطح گسترده منتشر شود و لازم است استان‌ها از این فرصت برای تولید محتوای ارزشمند استفاده کنند.

وی با تأکید بر اینکه همه دستگاه‌ها باید اولویت فعالیت‌های خود را بر برگزاری باشکوه این مراسم قرار دهند، گفت: از روز آغاز ورود میهمانان داخلی و خارجی تا پایان آیین‌های وداع، تشییع و تدفین، کشور درگیر یک رویداد تاریخی خواهد بود و لازم است همه ظرفیت‌های اجرایی، فرهنگی، رسانه‌ای و مردمی در خدمت این رویداد قرار گیرد.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت خاطرنشان کرد: امروز وظیفه همه ماست که با روایت صحیح، امیدآفرین و وحدت‌بخش، پیام استقامت، همبستگی و اقتدار ملت ایران را به جهان مخابره کنیم و نشان دهیم خون شهیدان، عامل انسجام و قدرت بیشتر ملت ایران است.