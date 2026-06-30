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پزشکیان:

وزارت علوم فرآیند استفاده از ظرفیت‌های علمی کشور را راهبری کند

وزارت علوم فرآیند استفاده از ظرفیت‌های علمی کشور را راهبری کند
کد خبر : 1806865
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رئیس‌جمهور پزشکیان تأکید کرد که وزارت علوم فرآیند استفاده از ظرفیت‌های علمی کشور را راهبری کند

 

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیس‌جمهور پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز در جلسه با اساتید مدیریت نظر 31 نفر از ایشان را شنیدم. پیش از این نیز با اساتید حوزه آب و بعد اقتصاد جلساتی داشته‌ایم. با اتکا به دانش و فناوری می‌توان بر مشکلات کشور غلبه کرد.

‌به وزارت علوم مأموریت داده‌ام فرایند استفاده از ظرفیت‌های علمی کشور را راهبری کند.»

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