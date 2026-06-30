به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیس‌جمهور پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز در جلسه با اساتید مدیریت نظر 31 نفر از ایشان را شنیدم. پیش از این نیز با اساتید حوزه آب و بعد اقتصاد جلساتی داشته‌ایم. با اتکا به دانش و فناوری می‌توان بر مشکلات کشور غلبه کرد.

‌به وزارت علوم مأموریت داده‌ام فرایند استفاده از ظرفیت‌های علمی کشور را راهبری کند.»