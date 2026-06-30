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وزیر امور خارجه پس از بازدید از نمایشگاه اشیای به‌جا مانده از شهدای ناو دنا:

حمله به ناو دنا یک جنایت جنگی است

حمله به ناو دنا یک جنایت جنگی است
کد خبر : 1806854
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​وزیر امور خارجه، پس از بازدید از نمایشگاه اشیای به‌جا مانده از شهدای ناو دنا، حمله به این ناو را «جنایت جنگی» خواند و با تأکید بر اینکه وزارت امور خارجه مستندات این حادثه را برای پیگیری حقوقی جمع‌آوری خواهد کرد، گفت: هرگز از خون پاک شهدای ناو دنا نخواهیم گذشت و این جنایت در تاریخ ثبت خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، پس از بازدید از نمایشگاه اشیای به‌جا مانده از شهدای ناو دنا، با قدردانی از برگزارکنندگان این نمایشگاه، حمله به ناو دنا را «جنایت جنگی» توصیف کرد و گفت: از نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران و فرمانده محترم این نیرو، دریادار ایرانی، به خاطر برگزاری این نمایشگاه بسیار تشکر می‌کنم که واقعاً تأثیرگذار است. همچنین به روح پاک شهدای ناو دنا درود می‌فرستم.

وی با اشاره به اقدامات وزارت امور خارجه پس از وقوع این حادثه افزود: ما در وزارت امور خارجه از همان لحظه‌ای که این اتفاق افتاد، در جریان قرار گرفتیم و هر آنچه وظیفه‌مان بود، از جمله پیگیری انتقال پیکرهای مطهر شهدا، انتقال مجروحان و سایر اقدامات لازم، انجام دادیم. اما به نظر من، آنچه رخ داد، بدون تردید یک جنایت جنگی است که در تاریخ ثبت خواهد شد.

وزیر امور خارجه با تشریح شرایط ناو دنا در زمان وقوع حمله اظهار کرد: ناو دنا که صدها کیلومتر دورتر از صحنه جنگ، در یک مأموریت آموزشی و تشریفاتی و برای شرکت در یک مراسم دریایی در کشوری دیگر حضور داشت، بدون هیچ‌گونه اقدام نظامی، بدون تسلیحات و بدون هیچ‌گونه هشدار قبلی مورد حمله قرار گرفت. این اقدام به هیچ عنوان یک پیروزی دریایی محسوب نمی‌شود، بلکه تنها نشان‌دهنده عجز دشمن است.

عراقچی ادامه داد: اینکه در فاصله‌ای بسیار دور از صحنه نبرد، افرادی که هیچ‌گونه درگیری نداشتند و در مأموریتی کاملاً عادی حضور داشتند، در حالی که کاملاً بی‌دفاع و بی‌اطلاع از نیت دشمن بودند، هدف حمله قرار گرفته و به شهادت برسند، قطعاً یک جنایت جنگی است.

وی با اشاره به اقدامات حقوقی وزارت امور خارجه در این زمینه تصریح کرد: بخش حقوقی وزارت امور خارجه با همکاری نیروی دریایی، مستندات این جنایت را جمع‌آوری خواهد کرد و همه پیگیری‌های حقوقی لازم را انجام خواهیم داد. تمهیدات لازم اندیشیده شده، مطالعات اولیه آغاز شده و ان‌شاءالله هرگز از خون پاک این شهدا نخواهیم گذشت؛ نه فراموش می‌کنیم و نه می‌گذریم. هر آنچه وظیفه ما در وزارت امور خارجه باشد، انجام خواهیم داد.

وزیر امور خارجه همچنین گفت: ضمن اینکه معتقدم خون این شهدا، در کنار خون دیگر شهدای این تجاوز جنایتکارانه و همه مظلومانی که در این حملات به شهادت رسیدند، از جمله کودکان میناب، زمینه‌ساز پیروزی ملت ایران در این نبرد شد.

وی افزود: من هرگز اعتقاد ندارم که خون این عزیزان هدر رفته باشد؛ بلکه این خون‌ها درخت تناور جمهوری اسلامی ایران را آبیاری کرد و موجب پیروزی نهایی ما در برابر دشمنانی شد که با همه توان، تجهیزات و امکانات خود وارد میدان شدند، اما به هیچ‌یک از اهدافشان دست نیافتند.

عراقچی تأکید کرد: این اقدام، در واقع نشانه بزرگی و قدرت نبود. اینکه یک هدف غیرمسلح و دور از صحنه جنگ را مورد حمله قرار دهند، هیچ شجاعتی ندارد؛ بلکه نشانه بزدلی است.

وی در پایان بار دیگر به شهدای ناو دنا ادای احترام کرد و گفت: مجدداً به روح پاک این شهدا درود می‌فرستم و برای خانواده‌های معزز آنان از خداوند متعال صبر و اجر مسئلت دارم. همه دیدند که خانواده‌های این شهدا در مراسم تشییع، با چه عزت، صلابت و افتخاری حضور یافتند. ان‌شاءالله خداوند متعال همواره یار و یاور آنان باشد و بر توفیقاتشان بیفزاید.

 

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