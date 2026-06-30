به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز در جمع مدیران نهاد ریاست‌جمهوری، کوشیدم روایتی دقیق از نقش مردم، قدرت دفاعی، دیپلماسی و سازوکار تصمیم‌گیری در شعام در جنگ رمضان ارائه کنم.