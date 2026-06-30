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روایت معاون اجرایی رئیس‌جمهور از نقش مردم، قدرت دفاعی و دیپلماسی در جنگ رمضان

روایت معاون اجرایی رئیس‌جمهور از نقش مردم، قدرت دفاعی و دیپلماسی در جنگ رمضان
کد خبر : 1806850
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معاون اجرایی رئیس‌جمهور از ارائه روایت خود درباره نقش مردم، قدرت دفاعی و دیپلماسی در جنگ رمضان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز در جمع مدیران نهاد ریاست‌جمهوری، کوشیدم روایتی دقیق از نقش مردم، قدرت دفاعی، دیپلماسی و سازوکار تصمیم‌گیری در شعام در جنگ رمضان ارائه کنم.

‌برای رفع برخی سوءتفاهمات؛ در سخنانم صرفاً به اسامی حاضر جلسه شعام اشاره کردم.»

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