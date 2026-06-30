وزیر امور خارجه:
ایران و عراق برای ثبات منطقه و پیشرفت ملتهای مسلمان همکاری راهبردی را تقویت میکنند
وزیر امور خارجه، با تشریح نتایج سفر خود به عراق، از دیدار و گفتوگو با مقامات ارشد این کشور، بررسی راههای تقویت همکاریهای دوجانبه و رایزنیهای منطقهای، انجام هماهنگیهای لازم برای مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در عراق و قدردانی از حمایتهای دولت و ملت عراق در جریان جنگ اخیر خبر داد و تأکید کرد: همسایگان ما، اولویت ما هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از پابگاه اطلاعرسانی دولت، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در پیامی اینستاگرامی با تشریح جزئیات سفر خود به عراق، از برگزاری دیدارهایی با مقامات ارشد این کشور، انجام هماهنگیهای لازم برای مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و قدردانی از حمایتهای دولت و ملت عراق در جریان جنگ اخیر خبر داد و تأکید کرد: همسایگان ما، اولویت ما هستند.
عراقچی در این پیام نوشت: در جریان سفر به بغداد، دیدارهای سازنده و گفتوگوهای مفیدی با رئیسجمهور، نخستوزیر، رئیس مجلس، وزیر امور خارجه، مشاور امنیت ملی و رئیس دفتر نخستوزیری عراق داشتم و مجموعهای از موضوعات مهم در چارچوب رایزنیهای منطقهای و تقویت همکاریهای دوجانبه بررسی شد.
وی افزود: همچنین ضمن سفر به دو استان نجف اشرف و کربلا، آخرین هماهنگیها در سطح عالی جهت برگزاری باشکوه مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، امام خامنهای (رضواناللهعلیه)، در کشور عراق مورد توجه قرار گرفت.
وزیر امور خارجه ادامه داد: در این سفر، بار دیگر از همدلی ارزشمند دولت و ملت برادر عراق، بهویژه حمایتهای انسانی و سیاسی آنها در جریان جنگ اخیر با دشمن صهیونیستی و آمریکایی، صمیمانه قدردانی کردم.
عراقچی تأکید کرد: این همبستگی، نمادی از عمق پیوندهای تاریخی، دینی و فرهنگی دو ملت است. جمهوری اسلامی ایران و عراق، شریک راهبردی و همسایگان همدل، در کنار یکدیگر برای ثبات منطقه و پیشرفت ملتهای مسلمان تلاش خواهند کرد. همسایگان ما، اولویت ما هستند.