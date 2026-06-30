خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر امور خارجه:

ایران و عراق برای ثبات منطقه و پیشرفت ملت‌های مسلمان همکاری راهبردی را تقویت می‌کنند

ایران و عراق برای ثبات منطقه و پیشرفت ملت‌های مسلمان همکاری راهبردی را تقویت می‌کنند
کد خبر : 1806849
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه، با تشریح نتایج سفر خود به عراق، از دیدار و گفت‌وگو با مقامات ارشد این کشور، بررسی راه‌های تقویت همکاری‌های دوجانبه و رایزنی‌های منطقه‌ای، انجام هماهنگی‌های لازم برای مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در عراق و قدردانی از حمایت‌های دولت و ملت عراق در جریان جنگ اخیر خبر داد و تأکید کرد: همسایگان ما، اولویت ما هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از پابگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در پیامی اینستاگرامی با تشریح جزئیات سفر خود به عراق، از برگزاری دیدارهایی با مقامات ارشد این کشور، انجام هماهنگی‌های لازم برای مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و قدردانی از حمایت‌های دولت و ملت عراق در جریان جنگ اخیر خبر داد و تأکید کرد: همسایگان ما، اولویت ما هستند.

عراقچی در این پیام نوشت: در جریان سفر به بغداد، دیدارهای سازنده و گفت‌وگوهای مفیدی با رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، رئیس مجلس، وزیر امور خارجه، مشاور امنیت ملی و رئیس دفتر نخست‌وزیری عراق داشتم و مجموعه‌ای از موضوعات مهم در چارچوب رایزنی‌های منطقه‌ای و تقویت همکاری‌های دوجانبه بررسی شد.

وی افزود: همچنین ضمن سفر به دو استان نجف اشرف و کربلا، آخرین هماهنگی‌ها در سطح عالی جهت برگزاری باشکوه مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای (رضوان‌الله‌علیه)، در کشور عراق مورد توجه قرار گرفت.

وزیر امور خارجه ادامه داد: در این سفر، بار دیگر از همدلی ارزشمند دولت و ملت برادر عراق، به‌ویژه حمایت‌های انسانی و سیاسی آن‌ها در جریان جنگ اخیر با دشمن صهیونیستی و آمریکایی، صمیمانه قدردانی کردم.

عراقچی تأکید کرد: این همبستگی، نمادی از عمق پیوندهای تاریخی، دینی و فرهنگی دو ملت است. جمهوری اسلامی ایران و عراق، شریک راهبردی و همسایگان همدل، در کنار یکدیگر برای ثبات منطقه و پیشرفت ملت‌های مسلمان تلاش خواهند کرد. همسایگان ما، اولویت ما هستند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی