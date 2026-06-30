عراقچی:
آمریکا ثابت کرد، شایستگی میزبانی مسابقات جهانی را ندارد
وزیر امور خارجه در پاسخ به خوشحالی وزیر امنیت داخلی آمریکا از حدف تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی گفت: به جهانیان ثابت کردید که شایستگی میزبانی یک مسابقه بینالمللی را ندارید!
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در پیامی خطاب به مارکوین مولین، وزیر امنیت داخلی آمریکا که در واکنش به حذف تیم ملی ایران از جام جهانی ۲۰۲۶ ابراز حوشحالی کرده بود؛ در فضای مجازی نوشت:
" آقای مولین؛ مأموریت خود را با موفقیت انجام دادید!
اما در کنار آن، دستاورد دیگری هم داشتید: به جهانیان ثابت کردید که شایستگی میزبانی یک مسابقه بینالمللی را ندارید! مدیریت شما به نمونهای تمامعیار تبدیل شد از به هدر دادن اعتبار و منزلتی که با میزبانی یک رویداد بینالمللی می تواند به دست آید. "