وی افزود: ما در حال دنبال کردن دوران گفت‌وگو برای تحقق ماده 13 تفاهم‌نامه هستیم.

رئیس هیئت مذاکره‌کننده ایرانی اظهار کرد: ایران درگیر جنگی بود که هم از نظر گستره جغرافیایی و هم از نظر ابعاد عملیاتی، یک جنگ تمام‌عیار و همه‌جانبه علیه کشور بود. وی افزود: گستره جبهه مقاومت نیز از جنوب لبنان تا یمن و عراق امتداد دارد.

قالیباف با اشاره به ماده نخست تفاهم‌نامه گفت: بر اساس این ماده، آمریکا متعهد شده است جنگ در لبنان پایان یابد، مردم به سرزمین خود بازگردند و حاکمیت ملی لبنان بر سراسر خاک این کشور برقرار شود. این یک پیروزی بسیار بزرگ است و اکنون اجرای کامل آن را پیگیری می‌کنیم.

رئیس مجلس همچنین با اشاره به وضعیت تنگه هرمز تصریح کرد: گاهی اقداماتی خارج از توافق برای نپذیرفتن ترتیبات ایران در عبور و مرور از تنگه هرمز انجام می‌شود، اما جمهوری اسلامی متعهد است که تردد در این آبراه راهبردی حتماً در چارچوب تفاهم‌نامه و با ترتیبات ایران انجام شود.

وی گفت: اتفاقاتی که این شب‌ها در خلیج فارس رخ می‌دهد را نقض تفاهم پایان جنگ می‌دانیم و حتماً به آن واکنش نشان خواهیم داد.

وی افزود: در آخرین مورد نقض آتش‌بس، مقرهای آمریکا در بحرین و کویت هدف قرار گرفتند. این روند نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی بر اجرای تفاهم‌نامه اصرار دارد؛ هم گفت‌وگوها را دنبال می‌کند و هم اگر طرف مقابل به تعهدات خود در روند مذاکرات عمل نکند، برای جنگ نیز آمادگی دارد.

قالیباف با اشاره به وضعیت لبنان گفت: شرایط این کشور متفاوت است، زیرا رژیم صهیونیستی همچنان بخشی از جنوب لبنان را در اشغال نظامی خود دارد و درگیری‌ها در آن منطقه شدت بیشتری داشته است. با این حال، پس از امضای تفاهم‌نامه، حملات در جنوب لبنان به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است.

رئیس مجلس همچنین تصریح کرد: در حوزه دیپلماسی نیز ایران پیگیر گفت‌وگوها برای تحقق پنج شرطی است که بر اساس تفاهم‌نامه باید بلافاصله پس از امضای آن اجرا یا روند اجرای آن آغاز می‌شد.

قالیباف با بیان اینکه مذاکرات ایران تنها تا زمان امضای یادداشت تفاهم ادامه داشت، گفت: پس از آن، صرفاً گفت‌وگوها برای تحقق بندهای پنج‌گانه تفاهم‌نامه دنبال شده است.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای وجود ندارد، افزود: سفر به سوئیس نیز با هدف گفت‌وگو درباره اجرای بندهای پنج‌گانه تفاهم‌نامه انجام شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این گفت‌وگوها، ایران صرفاً پیگیر تحقق نتایج و تعهدات حاصل از مذاکرات پیشین است.

قالیباف با بیان اینکه یادداشت تفاهم اسلام‌آباد سند شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی است، گفت: رژیم صهیونیستی با این تفاهم مخالف بود و پس از امضای آن، حملات سنگینی را به لبنان آغاز کرد و تلاش داشت با اشغال برخی مناطق مهم، اجرای تفاهم را با مشکل مواجه کند.

وی افزود: این تحولات موجب شد به سوئیس سفر کنیم و مهم‌ترین موضوعی که در آنجا پیگیری شد، برقراری آتش‌بس در لبنان بود. پس از این رایزنی‌ها، حجم حملات به لبنان به‌هیچ‌وجه با شرایط پیش از آن قابل مقایسه نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سازوکار اجرای تفاهم‌نامه اظهار کرد: کمیته مشترکی با حضور نمایندگان ایران، آمریکا و لبنان برای تحقق حاکمیت ملی لبنان تشکیل شده است و سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز نماینده کشورمان در این کمیته است.

قالیباف در پایان با اشاره به پوشش رسانه‌ای تحولات لبنان گفت: اینکه رسانه‌ها به تحولات لبنان می‌پردازند، اقدام مثبتی است، اما باید به این موضوع نیز اشاره کنند که شرایط این کشور پیش از تفاهم‌نامه چگونه بود و اکنون چه تغییراتی کرده است.

قالیباف با بیان اینکه مذاکره با آمریکا، مذاکره با دشمنی بدعهد است، گفت: آمریکا هر زمان فرصت پیدا کند، علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام خواهد کرد.

وی افزود: کسی می‌تواند مذاکره موفقی داشته باشد که برای جنگ نیز آماده باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به ارزیابی‌ها از تفاهم‌نامه اظهار کرد: خوب است ببینیم شیخ نعیم قاسم و مردم لبنان درباره این تفاهم چه نظری دارند و در مقابل، برخی دوستان ما در داخل کشور چه می‌گویند.

قالیباف با اشاره به اختلاف‌نظرها در دولت آمریکا درباره روند اجرای تفاهم‌نامه گفت: در داخل آمریکا نیز دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که مارکو روبیو و جی‌دی ونس رویکردهای متفاوتی را دنبال می‌کنند.

وی افزود: اقدامات اخیر مارکو روبیو در سفر به کشورهای حاشیه خلیج فارس، از جمله بحرین، در راستای مقابله با مفاد تفاهم‌نامه و تحریک کشورهای منطقه علیه آن، به‌ویژه درباره موضوع تنگه هرمز، ارزیابی می‌شود. با این حال، جمهوری اسلامی ایران بر اجرای تفاهم‌نامه با قدرت ایستاده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روبیو همزمان پیگیر اجرای تفاهم‌نامه واشنگتن برای پیشبرد طرح آبراهام و عادی‌سازی روابط لبنان با رژیم صهیونیستی است، تصریح کرد: تفاهم‌نامه ایران، برخلاف آن طرح، استقلال لبنان را حفظ می‌کند.

قالیباف تأکید کرد: اجرای کامل تفاهم‌نامه، که آن را سند افتخار جمهوری اسلامی ایران می‌دانیم، باید با جدیت دنبال شود.

قالیباف با تأکید بر اینکه ضمانت اجرای تفاهم‌نامه، قدرت جمهوری اسلامی ایران است، نه قطعنامه‌های سازمان ملل، گفت: یکی از افتخارات کشور این است که توان آفندی و قدرت موشکی ایران به‌هیچ‌وجه قابل مذاکره نیست.

وی افزود: مردم ایران با وجود همه تفاوت سلیقه‌ها در میدان ایستاده‌اند و در کنار آن‌ها جبهه مقاومت و هسته‌های مقاومت نیز حضور دارند. امروز نیز جمهوری اسلامی درباره موضوع مقاومت و هسته‌های مقاومت با هیچ طرفی مذاکره‌ای ندارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کسانی که با هدف براندازی و نادیده گرفتن جبهه مقاومت وارد میدان شده بودند، اکنون به جایی رسیده‌اند که آمریکا حضور جبهه مقاومت در لبنان را تضمین کرده است.

قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع هسته‌ای تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ادامه می‌دهد، اما غنی‌سازی حق مسلم ایران و از خطوط قرمز کشور است و درباره آن مذاکره‌ای انجام نخواهد شد.

وی تأکید کرد: این مؤلفه‌های قدرت، تضمین جمهوری اسلامی ایران در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا است.

قالیباف با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه نقض تعهدات، اقدام متقابل انجام می‌دهد، گفت: هرجا طرف مقابل در اجرای بند نخست تفاهم‌نامه، مربوط به پایان جنگ، اقدامی خلاف تعهدات انجام دهد، ایران نیز متناسب با آن واکنش نشان می‌دهد. اتفاقات اخیر در تنگه هرمز و پاسخ‌های حزب‌الله به تحولات لبنان نیز در همین چارچوب است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران هم‌زمان گفت‌وگو برای اجرای تفاهم‌نامه را دنبال می‌کند، اما هرجا زبان منطق و تفاهم‌نامه کارساز نباشد، از قدرت برای پاسخ به اقدامات طرف مقابل استفاده خواهد کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قدرت جمهوری اسلامی در عرصه دیپلماسی، منطق است، اظهار کرد: امیدواریم طرف مقابل نیز بر اساس منطق رفتار کند، اما آمریکا به دلیل رویکرد استکباری، منطق خود را بر پایه قدرت بنا کرده است و در چنین شرایطی، ایران نیز با قدرت پاسخ خواهد داد؛ در عین حال که تفاهم‌نامه همچنان برقرار است.

قالیباف در پایان تصریح کرد: مذاکرات با آمریکا به پایان رسیده و 14 بند تفاهم‌نامه به تصویب رسیده است. تا زمانی که پنج بند نخست این تفاهم‌نامه به‌طور کامل اجرا نشود، جمهوری اسلامی وارد بررسی و اجرای سایر بندها نخواهد شد.

قالیباف با اشاره به مفاد بند چهارم تفاهم‌نامه گفت: بر اساس این بند، ایالات متحده آمریکا متعهد شده است بلافاصله پس از امضای یادداشت تفاهم، روند رفع محاصره دریایی و هرگونه مزاحمت یا ممانعت علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرده و ظرف 30 روز به‌طور کامل به این محاصره پایان دهد.

وی افزود: در شامگاه یکشنبه 24 خرداد، یادداشت تفاهم میان طرفین پاراف شد و امضای نهایی آن نیز روز پنجشنبه به‌صورت دیجیتالی انجام گرفت. در عرف دیپلماسی، پس از پاراف، مرحله بعدی بیشتر جنبه شکلی دارد تا ماهوی.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همان شب تأکید کردیم که از آنجا که محاصره دریایی دشمن در دوران آتش‌بس اعمال شده و مغایر با آن بوده است، رئیس‌جمهور آمریکا باید پایان این محاصره را اعلام کند که این اقدام نیز انجام شد.

قالیباف تأکید کرد: پایان محاصره دریایی آمریکا، نتیجه هم‌افزایی قدرت میدان و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران و حاصل اقداماتی است که در این مسیر انجام شده است.

قالیباف با بیان اینکه محاصره دریایی برخلاف موازین حقوق بشردوستانه و مفاد آتش‌بس بود، گفت: با رفع این محاصره، طرف مقابل عقب‌نشینی کرد و مسیر تردد کشتی‌های تجاری و نفت‌کش‌های جمهوری اسلامی ایران در دریای عمان و تنگه هرمز باز شد.

وی افزود: از زمان رفع محاصره دریایی تاکنون، بیش از 40 میلیون بشکه نفت از سوی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.

قالیباف با اشاره به مفاد تفاهم‌نامه درباره تنگه هرمز گفت: بر اساس متن تفاهم، عبور از تنگه بدون پرداخت هزینه تنها برای مدت 60 روز پیش‌بینی شده است. این موضوع با اصرار کشورهای منطقه و کشورهای ساحلی خلیج فارس و عمدتاً برای کشتی‌هایی در نظر گرفته شده که با آغاز جنگ و بسته شدن تنگه در آن منطقه متوقف شده بودند.

وی افزود: حاکمیت تنگه هرمز متعلق به ایران و عمان است و تردد در این آبراه بر اساس ترتیباتی انجام می‌شود که ایران تعیین می‌کند، البته در این زمینه با کشورهای ساحلی خلیج فارس نیز تبادل نظر صورت می‌گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران تحت هیچ شرایطی از حقوق خود در تنگه هرمز کوتاه نخواهد آمد، زیرا این آب‌ها جزو آب‌های سرزمینی کشور محسوب می‌شود.

قالیباف با انتقاد از برخی فضاسازی‌ها پیرامون تفاهم‌نامه، گفت: اگر با منِ قالیباف اختلاف یا مشکل سیاسی دارید، نباید به خاطر آن حقوق ملت ایران را نادیده بگیرید.

وی افزود: کسانی که سخنان ترامپ را می‌پذیرند و به آن استناد می‌کنند، دست‌کم یک‌بار نیز به سخنان برادران دینی خود گوش دهند و قضاوت را بر اساس واقعیت‌ها انجام دهند.

قالیباف با تأکید بر اهمیت راهبردی تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز بزرگ‌ترین ابزار قدرت جمهوری اسلامی ایران است و باید از این نعمت الهی به‌درستی پاسداری کنیم.

وی افزود: ارزش تنگه هرمز در این است که تردد دریایی در آن روزبه‌روز افزایش یابد، نه اینکه کاهش پیدا کند. محدودیت‌ها باید متوجه آمریکا و رژیم صهیونیستی باشد، اما عبور و مرور کشتی‌ها در این آبراه باید بیش از گذشته رونق بگیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران باید به جهان نشان دهد که امنیت تنگه هرمز به‌صورت مستمر در حال افزایش است؛ به‌گونه‌ای که حتی هزینه بیمه کشتی‌های عبوری نیز کاهش یابد.

قالیباف با اشاره به وضعیت صادرات نفت ایران گفت: برخلاف ادعاهایی که رفع تحریم‌ها را وعده‌ای دست‌نیافتنی می‌دانستند، تحریم‌های نفتی رفع شده و نفت ایران اکنون با 20 درصد قیمت بالاتر به فروش می‌رسد و درآمد حاصل از آن نیز به حساب کشور واریز می‌شود.

وی با تأکید بر بی‌اعتمادی جمهوری اسلامی ایران به آمریکا افزود: احتمال نقض عهد از سوی آمریکا وجود دارد، اما ایران برای هرگونه اقدام متقابل آمادگی کامل دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر آمریکا بخواهد مسیر تقابل و جنگ را در پیش بگیرد، جمهوری اسلامی نیز توان و آمادگی لازم برای مقابله را دارد.

قالیباف همچنین تأکید کرد: اگر قرار باشد ایران از فروش نفت محروم شود، هیچ طرفی نیز از منافع نفت در منطقه بهره‌مند نخواهد شد.

قالیباف در پاسخ به پرسشی درباره آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران، ادعای مطرح‌شده درباره محدود شدن نحوه هزینه‌کرد این منابع را رد کرد و گفت: این ادعا هیچ صحتی ندارد.

وی افزود: بر اساس تفاهم‌نامه، از مجموع 24 میلیارد دلار دارایی ایران در کشورهای مختلف، 12 میلیارد دلار در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد تا هر کالایی را که کشور نیاز دارد، با هر ارزی و از هر نقطه جهان خریداری کند و روند اجرای این موضوع در حال انجام است.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به منابع مالی پیش‌بینی‌شده در توافق اظهار کرد: این 12 میلیارد دلار، بخشی از دارایی‌هایی است که موضوع آن از سال 2023 مطرح بود، اما در آن زمان اجرایی نشد.

قالیباف تأکید کرد: هدف از این اقدام، کاهش فشار اقتصادی بر مردم است و جمهوری اسلامی این مسیر را با حفظ عزت دنبال کرده است. وی تفاهم‌نامه را سند شکست آمریکا توصیف کرد.