عیادت حجتالاسلام مروی به نمایندگی از رهبر انقلاب از حجتالاسلام راشد یزدی
تولیت آستان قدس رضوی، از سوی رهبر انقلاب اسلامی، با حضور در منزل حجتالاسلام والمسلمین کاظم راشد یزدی، از این استاد اخلاق، خطیب برجسته و پژوهشگر دینی عیادت و ضمن ابلاغ سلام و دعای حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای، برای وی آرزوی سلامتی و عافیت کرد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین راشد یزدی نیز ضمن قدردانی از توجه و ابراز محبت رهبر انقلاب اسلامی، تخصص، مدیریت و مکتبی بودن را از امتیازات حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای دانست و برای توفیقات روزافزون ایشان در مسیر خدمت به اسلام، انقلاب و مردم دعا کرد.
این چهره ماندگار عرصه تبلیغ امور دینی، همچنین با مرور خاطراتی از سالها آشنایی و همراهی با رهبر شهید، به بیان صفات برجسته اخلاقی، علمی و مدیریتی ایشان پرداخت و اخلاص، بندگی خدا، شرح صدر، حکمت، روحیه انقلابی و مجاهدت مستمر را از مهمترین خصوصیات قائد شهید برشمرد.