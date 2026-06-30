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عیادت حجت‌الاسلام مروی به نمایندگی از رهبر انقلاب از حجت‌الاسلام راشد یزدی

عیادت حجت‌الاسلام مروی به نمایندگی از رهبر انقلاب از حجت‌الاسلام راشد یزدی
کد خبر : 1806844
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تولیت آستان قدس رضوی، از سوی رهبر انقلاب اسلامی، با حضور در منزل حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم راشد یزدی، از این استاد اخلاق، خطیب برجسته و پژوهشگر دینی عیادت و ضمن ابلاغ سلام و دعای حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، برای وی آرزوی سلامتی و عافیت کرد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین راشد یزدی نیز ضمن قدردانی از توجه و ابراز محبت رهبر انقلاب اسلامی، تخصص، مدیریت و مکتبی بودن را از امتیازات حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای دانست و برای توفیقات روزافزون ایشان در مسیر خدمت به اسلام، انقلاب و مردم دعا کرد.

این چهره ماندگار عرصه تبلیغ امور دینی، همچنین با مرور خاطراتی از سال‌ها آشنایی و همراهی با رهبر شهید، به بیان صفات برجسته اخلاقی، علمی و مدیریتی ایشان پرداخت و اخلاص، بندگی خدا، شرح صدر، حکمت، روحیه انقلابی و مجاهدت مستمر را از مهم‌ترین خصوصیات قائد شهید برشمرد.

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