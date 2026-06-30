این چهره ماندگار عرصه تبلیغ امور دینی، همچنین با مرور خاطراتی از سال‌ها آشنایی و همراهی با رهبر شهید، به بیان صفات برجسته اخلاقی، علمی و مدیریتی ایشان پرداخت و اخلاص، بندگی خدا، شرح صدر، حکمت، روحیه انقلابی و مجاهدت مستمر را از مهم‌ترین خصوصیات قائد شهید برشمرد.