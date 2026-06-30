گفتگوی تلفنی سران ایران و هند؛
پزشکیان: اشتراک دیدگاههای تهران و دهلینو میتواند زمینهساز گسترش روابط دو کشور باشد
رئیسجمهور روابط تهران و دهلینو را برخوردار از ظرفیتهای گسترده برای توسعه همکاریهای سیاسی، اقتصادی و منطقهای دانست و بر ضرورت گسترش همکاریهای دوجانبه و چندجانبه به ویژه در چارچوب بریکس تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیسجمهوری اسلامی ایران عصر سهشنبه در گفتوگوی تلفنی با آقای نارندرا مودی نخست وزیر هند، ضمن ابراز خرسندی از برنامهریزی و برگزاری موفق اجلاس وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو بریکس در این کشور، ابراز امیدواری کرد که همکاریها و تعاملات جمهوری اسلامی ایران و هند در چارچوب این سازوکار چندجانبه همچون بریکس بیش از پیش گسترش یابد.
رئیسجمهور با تأکید بر علاقهمندی جمهوری اسلامی ایران به توسعه و تعمیق روابط با هند، اظهار داشت: روابط دو کشور بر پایه پیشینهای دیرینه، تاریخی و مبتنی بر احترام متقابل استوار بوده و ظرفیتهای گستردهای برای ارتقای سطح همکاریها در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری، ترانزیتی و بینالمللی وجود دارد. بر این اساس، ضروری است با ایجاد هماهنگیهای بیشتر و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، مسیرهای جدیدی برای توسعه مناسبات دوجانبه تعریف و عملیاتی شود.
پزشکیان با اشاره به اشتراک دیدگاههای تهران و دهلینو در بسیاری از موضوعات منطقهای و بینالمللی، بهویژه در چارچوب سازمانها و مجامع چندجانبه، تصریح کرد: این همسوییها میتواند زمینهساز تقویت همکاریهای راهبردی و گسترش روابط همهجانبه میان دو کشور باشد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از این گفتوگو، با اشاره به توافق حاصلشده برای پایان دادن به درگیریها و پایان جنگ، بر ضرورت پایبندی همه طرفها به تعهدات خود تأکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود پایبند است و امیدوار است طرف مقابل نیز با حسن نیت و مسئولیتپذیری به مفاد توافق عمل کند تا زمینه استقرار صلح، ثبات و امنیت پایدار در منطقه فراهم شود.
پزشکیان افزود: جامعه بینالمللی باید در جهت تثبیت این روند تلاش کند تا تجاوز و توسل به زور جایگاهی در مناسبات بینالمللی نداشته باشد.
رئیسجمهور همچنین از مواضع سازنده دولت هند و نقش شخص نخستوزیر این کشور در حمایت از صلح، ثبات و همکاریهای منطقهای قدردانی و ابراز امیدواری کرد که با همکاری کشورهای مسئولیتپذیر، تلاشهای مخرب برخی بازیگران برای برهم زدن امنیت و ثبات منطقه ناکام بماند.
نخستوزیر هند نیز در این گفتوگوی تلفنی ضمن ابراز خرسندی از تماس با رئیسجمهور کشورمان، مراتب تسلیت و همدردی دولت و ملت هند را در پی شهادت رهبری عظیمالشأن و جمعی از مسئولان و شهروندان ایرانی در جنگ اخیر ابراز کرد و از اعزام هیأتی ویژه از سوی هند برای شرکت در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد.
مودی با تأکید بر حمایت کشورش از هرگونه ابتکار و تلاش در راستای استقرار صلح و ثبات در منطقه غرب آسیا، اظهار داشت: هند معتقد است امنیت و آرامش در این منطقه نه تنها برای کشورهای منطقه، بلکه برای ثبات و امنیت جهانی از اهمیت اساسی برخوردار است و همه کشورها نباید از هیچ تلاشی برای تحقق این هدف دریغ کنند.
نخستوزیر هند همچنین با اشاره به حمایت و همراهی اعضای بریکس در مسیر توسعه همکاریهای این سازمان، از پیشرفتهای حاصلشده در چارچوب این مجموعه ابراز خرسندی کرد و ضمن دعوت رسمی از رئیسجمهوری اسلامی ایران برای حضور در اجلاس سران بریکس که به میزبانی هند برگزار خواهد شد، ابراز امیدواری کرد این نشست زمینهساز ارتقای همکاریهای چندجانبه میان کشورهای عضو باشد.