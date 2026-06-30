به گزارش ایلنا، رئیس جمهور صبح امروز سه‌شنبه در مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، با تأکید بر ضرورت بازنگری در رویکردهای موجود و بهره‌گیری از راهکارهای علمی، نظام‌مند و کم‌هزینه در مدیریت پدیده اعتیاد، خواستار تمرکز همزمان بر کنترل عرضه و تقاضا، اصلاح فرآیندهای قانونی و توسعه مداخلات اجتماعی و درمانی شد.

رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر واقعیت‌های میدانی در حوزه مقابله با مواد مخدر، اظهار داشت: مدیریت مؤثر این آسیب اجتماعی مستلزم طراحی سازوکارهایی است که بتواند به‌صورت همزمان زنجیره عرضه و تقاضا را تحت کنترل قرار دهد. تا زمانی که تقاضا وجود داشته باشد، امکان مقابله پایدار با عرضه مواد مخدر فراهم نخواهد شد.

پزشکیان با تشریح ابعاد مختلف چرخه اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، تصریح کرد: بخشی از شبکه قاچاق از نیاز مصرف‌کنندگان تغذیه می‌کند و همین مسئله موجب بازتولید مستمر چرخه توزیع و سودآوری برای قاچاقچیان می‌شود. بر این اساس، ضروری است با طراحی سازوکارهای قانونی و نظارتی کارآمد، امکان مدیریت تقاضا و ارائه خدمات هدفمند به افراد مبتلا به اعتیاد فراهم شود تا زمینه فعالیت شبکه‌های غیرقانونی به حداقل برسد.

رئیس‌جمهور با اشاره به تجربه برخی کشورها در استفاده از الگوهای نوین مدیریت اعتیاد، افزود: در صورت ساماندهی فرآیندهای قانونی و اعمال نظارت دقیق، می‌توان ضمن کاهش آسیب‌های اجتماعی و امنیتی ناشی از اعتیاد، مسیر درمان، بازتوانی، اشتغال و بازگشت افراد گرفتار به چرخه طبیعی زندگی را تسهیل کرد. در چنین شرایطی، قاچاقچیان بخش مهمی از بازار و منافع اقتصادی خود را از دست خواهند داد.

پزشکیان با یادآوری پیگیری‌های انجام‌شده در دوره مسئولیت خود در وزارت بهداشت در این حوزه، خاطرنشان کرد: برخی از این راهکارها پیش‌تر نیز مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و حتی در مقاطعی به تصویب مراجع قانونی رسیده بود، اما استمرار و پیگیری لازم برای اجرای کامل آن‌ها صورت نگرفت.

رئیس‌جمهور در ادامه با تأکید بر لزوم برخورد قاطع با شبکه‌های قاچاق و سوداگران مرگ، اظهار داشت: کسانی که برای کسب منفعت اقتصادی، سلامت جوانان و بنیان خانواده‌ها را هدف قرار می‌دهند، باید با پاسخ قاطع و بازدارنده دستگاه‌های مسئول مواجه شوند.

پزشکیان همچنین رویکرد «محله‌محوری» را یکی از ظرفیت‌های مهم دولت در حوزه حکمرانی اجتماعی و مدیریت آسیب‌های اجتماعی دانست و تصریح کرد: با استقرار خدمات درمانی، مشاوره‌ای، حمایتی و نظارتی در سطح محلات، می‌توان شناسایی، حمایت و توانمندسازی افراد درگیر اعتیاد را با دقت و اثربخشی بیشتری دنبال کرد و از گسترش دامنه آسیب‌های اجتماعی جلوگیری به عمل آورد.

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین، فرآیندها و سازوکارهای اجرایی در حوزه مبارزه با مواد مخدر، گفت: نجات جوانان، صیانت از کانون خانواده و حفاظت از سرمایه انسانی کشور نیازمند بازنگری مستمر در سیاست‌ها و بهره‌گیری از راهکارهای علمی و مبتنی بر شواهد است.

پزشکیان از تلاش‌ها و اقدامات قوه قضائیه، فرماندهی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سایر دستگاه‌های مسئول در حوزه مقابله با مواد مخدر و کاهش آسیب‌های اجتماعی قدردانی کرد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی اخیر، از جمله فرماندهان، دانشمندان، نخبگان و شهروندان بی‌گناه کشور، جنایت‌های صورت‌گرفته علیه ملت ایران را نشانه‌ای از تناقض آشکار میان ادعاهای حقوق بشری قدرت‌های مدعی و رفتار عملی آنان دانست.

پزشکیان با اشاره به حملات انجام‌شده علیه مراکز درمانی، آموزشی، انتظامی و زیرساخت‌های حیاتی کشور در جریان جنگ اخیر، اظهار داشت: ملت ایران در برابر فشارها و تجاوزات ایستادگی کرد و اجازه نداد اهداف دشمنان در ایجاد بی‌ثباتی و تضعیف کشور محقق شود.

رئیس جمهور همچنین نقش مردم در حفظ انسجام ملی و ناکام گذاشتن سناریوهای طراحی‌شده علیه کشور را تعیین‌کننده توصیف کرد و گفت: دشمنان تصور می‌کردند با افزایش فشارها و ایجاد ناامنی، زمینه بروز شکاف‌های داخلی را فراهم خواهند کرد، اما حضور آگاهانه مردم و همبستگی ملی، تمامی این محاسبات را با شکست مواجه ساخت.

پزشکیان تأکید کرد: سرمایه اصلی جمهوری اسلامی ایران، مردم و انسجام ملی است و هر راهبردی برای پیشرفت کشور باید بر پایه تقویت اعتماد عمومی، مشارکت اجتماعی و حفظ وحدت ملی استوار باشد.

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