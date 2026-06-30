به گزارش ایلنا، خدائیان در همایش گرامیداشت هفته قوه قضاییه که با حضور مدیران، بازرسان و کارشناسان برگزار شد، با تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و شهادت حضرت امام سجاد (ع)، تلاش‌های خستگی‌ناپذیر کارکنان سازمان در مرکز و تمامی بازرسی‌های استانی را ارج نهاد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به شرایط حساس و پیچیده کشور در سال‌های اخیر اظهار داشت: قوه قضاییه طی پنج سال گذشته با رخداد‌های مهمی مواجه بود، اما با اقتدار و مسئولیت‌پذیری کامل به وظایف خود عمل کرد و در حوزه‌های مبارزه با فساد، صیانت از بیت‌المال، برخورد با مخلان امنیت و هوشمندسازی نظارت، اقداماتی کم‌نظیر به ثبت رساند.

وی در تشریح عملکرد سازمان در «دوره تحول و تعالی» تصریح کرد: اقداماتی بی‌نظیر در حوزه هوشمندسازی نظارت‌ها و دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی صورت گرفت و بیش از ۳۱ هزار برنامه نظارت و بازرسی در سراسر کشور اجرا شد که بخش عمده آنها به‌صورت مسئله‌محور و سراسری با هدف رفع مشکلات کلان کشور طراحی و اجرا گردید.

خدائیان افزود: حاصل این بازرسی‌ها، صدور ۴۵ هزار گزارش کلان بود که ۳۰ هزار مورد از آنها مربوط به اصلاح امور، فرآیند‌ها و ساختار‌های ناکارآمد است. از این تعداد، ۱۴۲ هزار و ۲۰۰ پیشنهاد اصلاح امور توسط سازمان به دستگاه‌ها ارائه شد که ۷۴ هزار و ۲۰۰ مورد از آنها منجر به رفع مشکل و اجرای پیشنهادات اصلاحی شد و این روند همچنان ادامه دارد.

وی با مقایسه این دستاورد‌ها با دوره پنج‌ساله پیشین اظهار داشت مجموع پیشنهادات سازمان در دوره قبل حدود ۹۰ هزار مورد بود که تنها ۳۰ هزار مورد آن اجرایی شده بود، اما این رقم در دوره تحول و تعالی به بیش از ۱۴۲ هزار پیشنهاد افزایش یافته است.

رئیس سازمان بازرسی افزود: در سال پایانی پنج ساله قبل، سازمان ۴ هزار و ۲۰۰ پیشنهاد اصلاح امور صادر کرده بود، در حالی که در سال ۱۴۰۴ (سال پایانی پنج ساله اخیر) این رقم به ۱۹ هزار و ۷۷۷ مورد رسید که نشان‌دهنده رشد ۵ برابری است.

در حوزه پیشگیری، رئیس سازمان بازرسی از صدور بیش از ۲۳ هزار هشدار پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع جرم، سوء جریان، تخلف و انحراف خبر داد و تصریح کرد: تعداد این هشدار‌ها از ۹۷۸ مورد در سال ۱۳۹۹ به ۶ هزار و ۴۸۲ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

وی تأکید کرد: در کنار اقدامات پیشگیرانه، برخورد با مفاسد نیز دنبال شده و در این مدت ۱۵ هزار پرونده تخلفاتی و کیفری تشکیل شد که حدود ۷۰ درصد آنها به محکومیت منتهی شده است؛ چرا که در دوره تحول و تعالی، تلاش سازمان بر این بود که گزارش‌های ارسالی به مراجع قضایی و تخلفاتی، کاملاً مستند و متقن باشند.

خدائیان با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های بزرگی نظیر «چای دبش» افزود: با ورود سازمان بازرسی، پرونده‌های بزرگی به نتیجه رسید و چندین هزار میلیارد از حقوق بیت‌المال بازگشت.

وی تأکید کرد: در این پرونده در برخورد با متخلفان هیچ‌گونه تبعیضی میان مدیران عالی‌رتبه و سایر افراد وجود نداشت و برخی از محکومین، از مسئولان ارشد وقت بودند.

وی به عنوان نمونه ذکر کرد که در بازرسی از یک مؤسسه مالی و اعتباری، تمام اعضای هیئت مدیره سلب صلاحیت و بازداشت شدند و قریب به ۳۵ همت سوء استفاده کشف شد؛ یا در موردی دیگر، با ورود به‌هنگام سازمان بازرسی، حکم یک میلیارد دلاری به نفع یک مؤسسه عمومی غیردولتی بازگشت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین خاطرنشان کرد: حدود ۸۰۰ گزارش ابطال مصوبات در این دوره به دیوان عدالت ارسال شد که حدود نیمی از آنها رسیدگی شده و ۲۹۸ مصوبه ابطال گردید.

وی با اشاره به اصلاح قوانین تصریح کرد: با پیگیری‌های سازمان، خلأ‌های قانونی مهمی برطرف شد، در حالی که اخذ قانون از مجلس شورای اسلامی به سادگی صورت نمی‌گیرد.

خدائیان از رفع یکی از خلأ‌های مهم در حوزه مقابله با فساد خبر داد و اظهار داشت: با پیگیری مستمر سازمان بازرسی اکنون بر اساس بند ث ماده (۵) قانون برنامه هفتم، تصرف غیرمجاز مدیران در اموال مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌های خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری‌ها در حکم اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می‌شوند.

وی هوشمندسازی نظام نظارت را از مهم‌ترین دستاورد‌های این دوره دانست و اشاره کرد که توسعه سامانه‌های نظارتی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، اثربخشی بازرسی‌ها را به‌شدت افزایش داده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین در خصوص عملکرد کارکنان در دوران جنگ تحمیلی اخیر اظهار داشت: همکاران سازمان بازرسی در سخت‌ترین شرایط با حضور میدانی، انجام بیش از ۴ هزار و ۲۰۰ بازدید سرزده و صدور بیش از هزار هشدار، نقش مؤثری در نظارت بر خدمات‌رسانی دستگاه‌ها و حفظ آرامش کشور ایفا کردند.

وی تأکید کرد که ۱۰۰ درصد راهکار‌های کوتاه‌مدت و میان مدت محول شده به سازمان بازرسی در سند تحول قضایی محقق شده است.

خدائیان با اشاره به برگزاری همایش ارتقای شفافیت و جشنواره شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع در دوره تحول و تعالی افزود: عدم شفافیت و تعارض منافع از عوامل اصلی فساد است و در این راستا، اقدامی جهادی در سازمان بازرسی به جریان افتاد. در جشنواره سال گذشته، ۱۶۳ دستگاه ملی و ۹۳ دستگاه استانی از نظر شفافیت و تعارض منافع ارزیابی شدند که اقدامی بی‌نظیر در کشور بود و مقرر است هر ساله برگزار شود.

وی در مورد دستاورد‌های مالی این سازمان نیز تأکید کرد: میزان اثربخشی مالی اقدامات سازمان در این دوره با ادوار گذشته قابل قیاس نیست و مجموع آن به ۱۹۹۸ همت رسیده است که حاصل صیانت از بیت‌المال و حقوق عمومی است.

رئیس سازمان بازرسی همچنین به ساماندهی وضعیت مدیران دوشغله و دارای مسئولیت‌های متعدد اشاره کرد و آن را از برنامه‌های اثرگذار در حوزه حکمرانی دانست.

وی افزود: این برنامه شامل شناسایی و ساماندهی مدیرانی بود که همزمان در سمت‌هایی، چون مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، عضو موظف یا غیرموظف فعالیت می‌کردند و یا بازنشستگانی که همچنان مسئولیت‌های مدیریتی متعددی بر عهده داشتند.

رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه اجرای این قانون با مقاومت‌ها، فشار‌ها و حاشیه‌های فراوانی همراه بود، تأکید کرد که سازمان بازرسی با اتکا به قانون و بدون ملاحظه، این موضوع را دنبال کرد تا گامی مؤثر در استقرار شایسته‌سالاری، جلوگیری از تعارض منافع و ارتقای سلامت نظام اداری کشور بردارد.

در بخش تعاملات مردمی، وی بیان داشت که در طی ۵ سال حدود ۸۰۰ هزار گزارش فساد و شکایت به سازمان واصل شده و مورد رسیدگی و پیگیری قرار گرفته که این آمار نشان‌دهنده اعتماد روزافزون مردم است.

خدائیان تأکید کرد: سازمان بازرسی صرفاً یک نهاد نظارتی نیست، بلکه خود را خدمتگزار مردم می‌داند و حمایت از حقوق شهروندان و رسیدگی به مطالبات عمومی را از مهم‌ترین مأموریت‌های خود می‌شمارد.

رئیس سازمان بازرسی در ادامه پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته قوه قضاییه را «نقشه راه پنج سال آینده» سازمان دانست و با اشاره به نصب‌العین قرار دادن این پیام، بر ضرورت تدوین برنامه‌های عملیاتی در راستای اجرای آن تأکید کرد.

وی ادامه داد: حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای در این پیام بر نقش و جایگاه قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی ایران تاکید نموده است. معظم له، قوه قضاییه را یکی از ارکان نظام ذکر کرده است که این رکن وظیفه حمایت از حقوق مردم، احیاء حقوق عامه، صیانت از آزادی‌های مشروع و اجرای عدالت و مبارزه با فساد را بر عهده دارد. مقام معظم رهبری فرموده است: قوه قضاییه رکنی است که می‌تواند سایر بخش‌ها را نیز به حرکت دربیاورد. ایشان در این پیام به سختی مقابله با فساد اشاره نموده است و راهکار این مهم را نیز تبیین و اضافه کرده است که شخصی می‌تواند در مبارزه با فساد موفق باشد که دارای ویژگی‌هایی از جمله اخلاص، توکل به خدا، تقوای الهی، اراده، انگیزه، شجاعت، قاطعیت، تلاش مضاعف و ابتکار عمل باشد. در این پیام معظم له فرموده است: این قوه باید به شکلی عمل بکند که هر کسی مورد ظلم واقع شد قوه قضاییه را پناه خود دانسته و به آن اعتماد نماید و تحقق این امر در گرو عملکرد تک تک ما در قوه قضاییه است که با روحیه جهادی چنین اعتمادی را ایجاد کنیم.

وی به معاونت راهبردی سازمان بازرسی مأموریت داد تا برای اجرای بند به بند مطالبات رهبر معظم انقلاب در خصوص سازمان بازرسی برنامه‌ریزی کرده و آنها را به طرح‌ها و پروژه‌های عملیاتی تبدیل کنند.

رئیس سازمان بازرسی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارشناسان، بر ضرورت استمرار نظارت مؤثر بر اجرای تکالیف دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

در پایان این مراسم، از دو سامانه مهم نظارت و بازرسی رونمایی شد.

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