در نشست خبری مطرح شد؛
بقایی: هیچ نشستی در هیچ سطحی با طرف آمریکایی برای چند روز آینده برنامهریزی نشده است
سخنگوی وزارت امور خارجه با رد روایتهای مطرحشده درباره برگزاری مذاکرات ایران و آمریکا در قطر، تأکید کرد که تهران هیچ برنامهای برای دیدار با طرف آمریکایی در روزهای آینده ندارد و گفتوگوهای فردا در دوحه صرفاً با طرف قطری و در چارچوب اجرای بندهای یادداشت تفاهم، از جمله آزادسازی داراییهای محدودشده ایران، انجام خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در نشست خبری خود که عصر امروز برگزار شد، با اشاره به هفتم تیر، سالروز فاجعه سردشت، گفت: در هفتم تیر ۱۳۶۶، یکی از فجایع حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در تاریخ ثبت شد و ما کماکان خواهان اجرای عدالت برای همه طرفهایی هستیم که در این زمینه به صدام کمک کردهاند؛ بهویژه کشور آلمان که مطالبه ملت ایران در این زمینه از آن وجود دارد. همچنین در روزهای آینده، سالگرد حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران در ۱۲ تیر ۱۳۶۷ را خواهیم داشت که نمونهای از اقدامات جنایتکارانه آمریکا است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، گفت: این حادثه برای ملت ایران، منطقه و آزادگان جهان یک رویداد تاریخی و مهم است. یکی از اهداف سفر وزیر امور خارجه به عراق نیز مربوط به همین موضوع بود.
وی درباره تمهیدات صورتگرفته برای تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در عراق گفت: این اولین سفر وزیر امور خارجه بعد از تشکیل دولت جدید عراق است. رابطه ایران و عراق ریشهدار، عمیق و مبتنی بر فرهنگهای دینی است و تغییر دولتها تأثیری بر این روابط ندارد، بلکه ما از هر فرصتی برای تعمیق روابط استفاده میکنیم. دیدارهایی که با مقامات عراقی صورت گرفت، در راستای تقویت روابط و ارتقای آنها بود. ما آخرین وضعیت منطقه در طول ماههای اخیر را بررسی کردیم.
بقایی یادآور شد: موضع عراق در طول جنگ بسیار مسئولانه بود و مودت و همبستگی مردم عراق با ایران برای ما بسیار ارزشمند است. هیئت ایرانی حامل پیام تشکر از موضع مسئولانه عراق در طول جنگ بود. همچنین هماهنگی برای برگزاری مراسم تشییع در عراق صورت گرفت و بخش قابل توجهی از سفر برای این منظور بود. من فکر میکنم مردم عراق لحظهشماری برای وداع با رهبر انقلاب، به عنوان یک مرجع و عالم عالیقدر، دارند. نخستوزیر عراق کمیتهای را برای این منظور تشکیل داده است.
وی گفت: فکر میکنم برگزاری این مراسم حاوی پیامهای بسیار است و مهمترین آن، نشاندهنده مودت و نزدیکی مردم ایران و عراق است. مردم عراق هم مانند ایرانیان داغدار رهبر شهید انقلاب هستند و امیدواریم این مراسم هم در عراق و هم در ایران به بهترین نحو برگزار شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اظهارات رئیسجمهور فرانسه مبنی بر اینکه این کشور تصمیم گرفته با همکاری عمان و شرکای دیگر در جهت مینروبی تنگه هرمز اقدام کند، و موضع ایران نسبت به این اظهارات، گفت: طرح چنین اظهاراتی نه نشانه مسئولیتپذیری است و نه برای آن کشور اعتبار کسب خواهد کرد. لازم است همه کشورها تلاش کنند مرزها را بهدرستی تشخیص دهند و بدانند که در بسیاری از موارد، مسئولانهترین و سازندهترین روش این است که اجازه دهند امور به صورت منطقی و عادی پیش برود.
وی گفت: قبلاً بارها گفتهایم تعهد ایران طبق یادداشت تفاهم خاتمه جنگ در رابطه با تنگه هرمز روشن است. ایران بهتر از هر طرفی به مسئولیتهایش واقف است و هم توان ایفای مسئولیتهایش را دارد و نیازی به مداخله دیگران نیست؛ مداخلهای که قطعاً با نیت خیر و مثبت صورت نمیگیرد و صرفاً به پیچیدهتر شدن اوضاع منجر خواهد شد.
بقایی در پاسخ به سؤالی درباره روایتهای متناقض در خصوص برگزاری مذاکرات ایران و آمریکا در قطر گفت: روایت درست مشخص است؛ روایتی است که سخنگوی شما اعلام کرده است. ما اساساً برنامهای برای دیدار با طرفهای آمریکایی در هیچ سطحی، در چند روز آتی، نداشتیم که بخواهیم از آن منصرف شویم. هم آقای غریبآبادی و هم بنده این موضوع را اعلام کردهایم.
وی گفت: آنچه فردا در دوحه انجام خواهد شد، گفتوگو درباره اجرای بندهایی از یادداشت تفاهم، از جمله بند مربوط به آزادسازی داراییهای محدودشده ایران، با طرفهای قطری خواهد بود. هیچ نشستی در هیچ سطحی با طرف آمریکایی در چند روز آینده برنامهریزی نکردهایم، بلکه اجرای بندهای یادداشت تفاهم، از جمله بند ۱۱ مربوط به داراییها، در حال انجام است و همه مقدمات لازم تمهید شده است. امیدواریم کار به نحو مناسبی پیش برود و به نتیجه مطلوب برسد.
بقایی در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات دبیرکل ناتو در خصوص مشارکت برخی از اعضای ناتو در حمله به ایران گفت: برای ما روشن بود که ناتو و برخی از کشورهای عضو این سازمان، مشارکت فعالانهای در طراحی، اجرا و پشتیبانی از اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی داشتند. آنچه دبیرکل ناتو گفت، دو وجه دارد؛ یکی اعتراف صریح به همدستی در ارتکاب جنایت تجاوز علیه ایران. همه میدانند اقدام آمریکا و این رژیم، طبق همه مقررات و موازین بینالمللی، غیرقانونی، تجاوزکارانه و جنگی غیرقانونی بود. دوم اینکه این اعتراف در هر محکمهای قابل استناد است.
وی گفت: از طرف دیگر، این اعتراف نشانگر بخش دیگری از برنامهای است که آمریکا و رژیم صهیونیستی داشتند و عظمت ایستادگی و مقاومت ایرانیان را نشان میدهد. ایرانیان فقط در برابر دو رژیم شرور ایستادگی نکردند. تلاش برخی کشورهای اروپایی برای توجیه و به نوعی تبرئه خود از مشارکت در این جنایات و اینکه اعلام کنند حمایت یا مشارکت آنها صرفاً در حد خدمات لجستیکی و فنی بوده است، به هیچ عنوان بار جرمی را که مرتکب شدهاند، سبکتر نمیکند. طبق حقوق بینالملل، هرگونه مشارکت در جنایت تجاوز علیه دیگر کشورها مردود است.
بقایی تصریح کرد: ایران در این خصوص، رسماً مطالبهگری خود را از همه طرفهایی که مستقیم و غیرمستقیم در انجام عملیات تجاوزکارانه علیه ایران نقش داشتند، با جدیت ادامه خواهد داد.
بقایی درباره طرح جدید اسرائیل برای جابهجایی فلسطینیان از غزه گفت: این کوچ اجباری است و دنیا هم بهخوبی ماهیت نسلکشی و تلاش رژیم صهیونیستی برای تغییر کامل بافت جمعیتی فلسطین اشغالی، کوچاندن مردم فلسطین از سرزمین خود و جنایاتی را که در این دو سال مرتکب شده، درک میکند. آنچه رخ داده، نسلکشی بوده است.
وی گفت: مادامی که آمریکا به حمایتهای خود از این رژیم ادامه دهد، شاهد تغییری در این روند نخواهیم بود. این وضعیت، مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل و نهادهای منطقهای و بینالمللی، بهویژه سازمان همکاری اسلامی، را برای اقدام جدی به منظور جلوگیری از عملیات نسلکشی، سنگینتر میکند.
بقایی درباره اظهارات وزیر امور خارجه کانادا در خصوص بررسی بازگشایی سفارت این کشور در تهران گفت: از دسامبر ۲۰۱۲، کانادا بدون هیچ دلیلی و به صورت یکجانبه تصمیم گرفت روابط دیپلماتیک خود با ایران را به حالت تعلیق درآورد و از آن زمان، ایرانیان مقیم کانادا به دلیلعدم ارائه خدمات کنسولی متضرر شدند. این موضوع نشان داد که دولت کانادا برای مسائل انسانی و حقوق بشری ارزشی قائل نیست. هیچ درخواست رسمی از سوی کانادا دریافت نکردهایم و اگر درخواستی دریافت کنیم، آن را بررسی خواهیم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره انتقاد از مذاکرات از سوی برخی تندروها گفت: ما جامعهای چندصدایی داریم و طبیعی است که همه مردم ما هم هوشمندانه و با دقت تحولات را رصد کنند و هم دغدغه امنیت و منافع ملی داشته باشند. این یکی از برکات انقلاب اسلامی است که مردم ما آگاهانه درباره مباحث و مسائلی که به سرنوشتشان مربوط میشود، هم فکر میکنند و هم نظرات خود را اعلام میکنند. این را باید قدر بدانیم. حتماً در مواردی که لازم است تبیین بیشتری صورت بگیرد، باید تبیین انجام شود.
وی تصریح کرد: هر تصمیمی که درباره وظایف ما به عنوان دستگاه دیپلماسی اتخاذ میشود، بر اساس روالی است که در کشور برای چند دهه تثبیت شده است. همه ارکان نظام در تصمیمگیریهای مربوط به جنگ و صلح و همچنین مذاکرات و گفتوگوهایی که برای وضعیت فعلی و آتی کشور بسیار اساسی است، حضور دارند. اینگونه نیست که یک وزارتخانه یا دستگاه خاص به تنهایی تصمیمی را اتخاذ کند و هر تصمیمی با توجه به سنجش معایب و مزایای آن اتخاذ میشود. وزارت امور خارجه نیز در نهایت موظف است دستورالعملهایی را که از سوی نهادهای بالادستی، از جمله شورای عالی امنیت ملی، به آن ابلاغ میشود، اجرا کند.
بقایی گفت: مهم این است که در چنین شرایطی، از هیچ بیانی که در جهت تقویت انسجام ملی است، کوتاهی نکنیم و از طرف دیگر، از دامن زدن به مباحثی که هم واقعیت ندارد و هم میتواند موجب تفرقه در میان مردم شود، پرهیز کنیم.
وی در پاسخ به سؤالی درباره چشمانداز مذاکرات، با توجه به اینکه حدود ۲۰ روز از امضای آن میگذرد، گفت: فکر نمیکنم از همان ابتدای ورود به این روند دیپلماتیک، کسی تصور یک فرآیند روان و بدون چالش را داشته باشد. این روند دیپلماتیک پس از دو جنگ در کمتر از یک سال آغاز شد. در فضای سوءظن شدید و بدگمانی، و با توجه به تجارب قبلی، عهدشکنی آمریکا و کارشکنیهای رژیم صهیونیستی، انتظار داشتیم که در مرحله اجرا با چالشهایی مواجه شویم.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: از همان ابتدا برای همه روشن بود که اصل «تعهد در برابر تعهد» به این معناست که ما تا زمانی تعهداتمان را اجرا میکنیم که طرف مقابل نیز به تعهدات خود عمل کند. قرار نیست تعهدی به صورت یکسویه و یکجانبه اجرا شود. متن یادداشت تفاهم بسیار دقیق و روشن نگارش شده است. هم در بند یک مشخص شده که توقف جنگ در همه جبههها باید شامل لبنان شود و آمریکا نیز باید به تعهداتش پایبند باشد و هم در رابطه با لبنان، هر اقدامی که لازم است برای توقف تجاوزهای رژیم صهیونیستی علیه ایران انجام دهد. با در نظر گرفتن این پیشینه، باید به صورت لحظهای ایفای تعهدات طرف مقابل را رصد کنیم و از ابزارهای خود برای صیانت از منافع و امنیت ملی استفاده کنیم.
وی همچنین درباره حملات رژیم صهیونیستی به سوریه گفت: سازمان ملل مسئولیت روشنی در این خصوص دارد. طرفهایی که به حمایتهای خود از این رژیم ادامه میدهند، از جمله آمریکا، باید در قبال تبعات این وضعیت پاسخگو باشند.
بقایی درباره حملات آمریکا به بخشهایی از خاک ایران و تأثیر آن بر صلح گفت: عدم پایبندی آمریکا به تعهداتش طبق یادداشت تفاهم، حتماً در ادامه روند تأثیر منفی خواهد داشت. ما اولاً هیچ اقدامی را بیپاسخ نخواهیم گذاشت و همانطور که نیروهای مسلح مقتدر ایران نشان دادند، هرگونه اقدام تجاوزکارانه علیه اهداف ایران با واکنش فوری و قاطع مواجه خواهد شد. دوم اینکه این اقدامات، نقض بند اول یادداشت تفاهم است و چنانچه این نقضها تداوم یابد، ادامه این روند را با مشکل مواجه خواهد کرد.
وی گفت: در خصوص خاتمه محاصره دریایی و صدور معافیت مربوط به فروش نفت و محصولات پتروشیمی، شاهد تحولاتی هستیم و ایران به تعهد خود کاملاً پایبند بوده است، اما در خصوص برخی موارد با چالش جدی مواجه هستیم و لازم است طرف مقابل تعهدات خود را وفق بندهای یادداشت تفاهم اجرا کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اظهارات گروسی و روند همکاریها با آژانس تصریح کرد: آخرین وضعیت همان است که هفته گذشته بیان کردم. تعامل ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی به همان شیوهای که در چند ماه اخیر وجود داشته، ادامه خواهد یافت. به این معنا که ما به عنوان عضو معاهده منع اشاعه، در خصوص مراکزی که آسیب ندیدهاند، همان تعاملی را که از قبل وجود داشته، در حال حاضر ادامه میدهیم.
وی افزود: درباره دسترسی به مراکز آسیبدیده نیز بارها گفته شده است. اولاً آژانس به وظایف خود عمل نکرده و شخص مدیرکل نیز در جریان تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی در خردادماه، هم در محکوم کردن آن و هم در جریان تجاوز نظامی اخیر، قصور داشته است.
بقایی گفت: توصیه ما به مدیرکل این است که به جای تکرار بیانیههای سیاسی که به نظر میرسد در راستای تبلیغات انتخاباتی است، تصمیم بگیرد مسئولانهتر درباره وظایفی که بر عهده داشته و به آنها عمل نکرده است، اقدام کند.
وی درباره برگزاری نشستی با حضور کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، ایران و عراق گفت: ما از هر ابتکار و فرصتی که تأمینکننده منافع جمعی کشورهای منطقه باشد، استقبال میکنیم. قبلاً این ابتکار مطرح شده و در سفر اخیر وزیر خارجه به عراق، دوستان عراقی این موضوع را مطرح کردند. برگزاری چنین نشستهایی در راستای سیاست اصولی ایران برای تأمین امنیت منطقه، به دور از مداخله نظامی مخرب طرفهای خارجی است و اکنون شاید یکی از بهترین زمانها برای گفتوگو در خصوص این موضوع باشد؛ به این دلیل که کشورهای منطقه نتیجه حضور نظامی آمریکا در منطقه را به عینه دیدند و شاهد بودند چنین حضوری نهتنها تأمینکننده منافع و امنیت ملی این کشورها نیست، بلکه خود مسبب تفرقه و ناامنسازی منطقه است.
بقائی همچنین درباره حضور مقامات خارجی در مراسم تشییع رهبر شهید گفت: مقامات از همه کشورهای منطقه حضور خواهند داشت و از خارج از منطقه هم مقاماتی حضور خواهند داشت و جزئیات آن ظرف یکی، دو روز آینده اطلاعرسانی خواهد شد.
وی درباره اخبار منتشرشده اخیر مبنی بر اینکه دولت عراق به گروههای مقاومت فرصت داده سلاحهای خود را تحویل دهند و خلع سلاح شوند و همزمان برخی منابع نیز از بخشهای مخفیانه توافق بین دولت عون و رژیم صهیونیستی درباره الزام دولت لبنان به خلع سلاح حزبالله خبر میدهند، گفت: اینکه شما هر اتفاقی را به اتفاق دیگری مرتبط کنید، البته میتواند یک تحلیل باشد، اما در رابطه با لبنان، موضع ما روشن است. تعهد آمریکا برای خاتمه جنگ در همه جبههها، از جمله لبنان، طبق بند یک یادداشت تفاهم، یک تعهد صریح است. برای ما مهم است که آمریکا به تعهدات خود پایبند بماند و هرجا که لازم باشد، رژیم صهیونیستی را نیز به اجرای تعهدات خود وادار کند؛ زیرا مشخص است که طرف جمهوری اسلامی ایران در این یادداشت تفاهم، آمریکا است.
وی ادامه داد: هر آنچه در خارج از این یادداشت تفاهم توافق بشود یا نشود، ملاک ما برای سنجش پایبندی آمریکا به تعهداتش، همین متن یادداشت تفاهم است. لبنانیها و گروههای مقاومت حتماً با توجه به تجارب ارزشمندی که طی این سالها اندوختهاند و با شناختی که از رفتار رژیم صهیونیستی نسبت به عزت، حاکمیت و استقلال لبنان دارند، به بهترین شیوهای که خود تشخیص دهند، در این رابطه برخورد خواهند کرد.
وی گفت: در رابطه با مباحث مرتبط با دولت عراق نیز ما همواره گفتهایم که هر آنچه به امور داخلی عراق مربوط میشود، خود عراقیها بهتر از هر طرف دیگری میتوانند درباره آن تصمیمگیری و اقدام کنند. مردم عراق و دولت عراق بهخوبی از خدمات و نقشهای فوقالعاده مهم و اساسی گروههای مقاومت در صیانت از این کشور در برابر تروریسم و مداخلهجوییهای خارجی آگاه هستند و حتماً در هر تصمیمی که اتخاذ کنند، خیر و صلاح عراق، استقلال عراق و حاکمیت ملی عراق را در نظر خواهند داشت. این مسائل موضوعاتی است که به شئون داخلی عراق مربوط میشود.
بقایی در پاسخ به سؤالی درباره خط تماس بین ایران و آمریکا گفت: این خط ارتباطی بین نظامیان نیست. این یک خط ارتباطی بین بخشهای سیاسی دو کشور است که در نشست سوئیس در نظز گرقته شده است و از طرف ما وزارت امور خارجه و از طرف آمریکا نیز یکی از مقامهای ذیربط در تشکیلات سیاسی خودشان است. همانطور که گفتم این یکی از تفاهمهایی بود که در جریان نشست سوئیس حاصل شد و نشانه رویکرد مسئولانه ایران در قبال اجرای بخشهای مختلف یادداشت تفاهم است. امیدواریم این مجموعه ترتیبات و تدابیر بتواند به اجرای روانتر بخشهای مختلف یادداشت تفاهم کمک کند.
بقایی در پاسخ به سؤالی درباره آغاز نشست برای مذاکرات سطح عالی بین ایران و آمریکا گفت: نشست باید هدف و ضرورتی داشته باشد که انجام شود. اگر منظورتان مذاکرات برای شروع مذاکره در خصوص توافق نهایی است این لازمهاش این است که بندهای یک، ۴.۵، ۱۰ و ۱۱ شروع به اجرا شود و اجرایش تداوم یابد. در خصوص برخی از بندها روند اجرا شروع شده و ادامه دارد. باید طبق روزهای آینده روند جاری را ارزیابی کنیم و بعد تصمیم بگیریم به چه شکلی و در چه زمانی مذاکره برای توافق نهایی را شروع کنیم.
وی درباره سفر قالیباف به چین تصریح کرد: این سفر در ظرفیت نماینده ایران در امور چین صورت میگیرد و در خصوص زمان و ترکیب هیأت، دوستان و همکار و متولی موضوع در مجلس اطلاعرسانی میکنند.
وی درباره داراییهای مسدود شده ایران گفت: فردا تیم کارشناسی ما در دوحه با طرفهای قطری دیدار خواهند داشت. مهم این است که ما به این داراییها آزادانه دسترسی داشته باشیم و آنطور که تشخیص میدهیم برای کالاهای مورد نیاز خود استفاده کنیم.
بقایی درباره تنگه هرمز و موضع عمان تصریح کرد: تکلیف خیلی روشن است بند پنج یادداشت تفاهم مسئولیت ایران را خیلی صریح بیان کرده است. این روندی است که شروع شده و تداوم خواهد داشت و ایران به خوبی میتواند این روند را بدون نیاز به مداخله هر طرفی انجام دهد.
وی تصریح کرد: مسئولیت ایران روشن است و ما از خیلی وقت قبل با دوستان عمانی در ارتباط بودیم و مشورت کردیم و بیانیه مشترکی هم بین ایران و عمان منتشر شد. ما به مشورتها و همکاریها با عمان برای تنظیم ترتیبات لازم برای عبور ایمن کشتیها ادامه خواهیم داد و این مسئولیتی است که ایران مصمم است طبق بند پنج یادداشت تفاهم اجرا کند و در این خصوص تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد.
وی درباره اظهارات یک عضو از تیم اقتصادی مذاکره کننده درباره فروش نفت تصریح کرد: بعد از اینکه با بخشهای ذیربط در این خصوص گفتوگو کردم از جمله وزارت نفت میتوانم عرض کنم که روند امور در خصوص فروش نفت محصولات نفتی و پتروشیمی خیلی تسیهل شده است و در خصوص معافیت صادر شده طبق بند یادداشت تفاهم هم این کار انجام شده و هم براساس آن اقدامات لازم انجام میشود.
وی درباره اینکه با توجه به شائبههای غیرقابل انکار درباره احتمال تبانی برای ممانعت از صعود تیم ملی فوتبال ایران، وزارت امور خارجه چه اقدامی را برای جلوگیری از تضییع حقوق تیم ملی فوتبال در نظر داردگفت: در رابطه با تیم فوتبال و حضور تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی، صحبتهای زیادی شده است. فکر میکنم یکی از سیاسیترین رویدادهای ورزشی امسال اتفاق افتاد و سیاسیترین برخورد نیز با تیم ملی فوتبال ایران صورت گرفت از همان ابتدا، موضوع صدور روادید با مشکل جدی مواجه شد. تعداد قابل توجهی از اعضای کادر فنی، مربیان و مسئولان فدراسیون از دریافت روادید محروم شدند. پس از آن نیز موضوع اسکان تیم ملی فوتبال ایران در محلی غیر از محل برگزاری بازیها، خود به مشکلی دیگر تبدیل شد.
وی گفت: حقیقتاً بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران، بهخوبی نماینده مردم ایران بودند. آنان نماد استقامت، صلابت، جدیت و تسلیمناپذیری بودند و این برای همه ما بسیار ارزشمند است. جا دارد به تکتک بازیکنان، مربیان و همه کسانی که در این زمینه تلاش کردند، خدا قوت بگوییم. کاری که انجام دادند، برای ملت ایران ماندگار شد. از سوی دیگر، اتفاقی که رخ داد، اوج کینهتوزی هیئت حاکمه آمریکا را نشان داد. اینکه یک مقام رسمی آمریکایی در سطح وزیر، صریحاً ابراز خوشحالی کند و بهدلیل محروم شدن تیم ملی ایران از صعود به مرحله بعد، شادی و پایکوبی کند، برخلاف همه ضوابط و معیارهای متعارف میزبانی است.
سخنگوی وزارت خارجه گفت: بحثهایی که درباره رفتار فیفا و همچنین کشور میزبان با تیم ملی فوتبال ایران مطرح شده، یک موضوع فنی است. مطلع شدهام که فدراسیون فوتبال، در رابطه با آخرین بازی، شکایتی را به فیفا ارسال کرده و این موضوع را در حال پیگیری است. ما در عین حال که معتقدیم فوتبال و ورزش نباید سیاسی شوند، در راستای حمایت از ورزش و ورزشکاران کشورمان، هر اقدامی که از دستمان برآید، حتماً انجام خواهیم داد
وی درباره لزوم تصویب یادداشت تفاهم و همچنین توافق نهایی در مجلس گفت: مجلس کامل در جریان روند مربوط به یادداشت تفاهم بوده است. رئیس مجلس مذاکره کننده ارشد در این خصوص است و وزارت خارجه در کنار ایشان وظایفش را انجام داده است تکلیف خیلی روشن است یادداشت تفاهم مورد تأیید شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته و در ادامه باید محتوای توافق را در نظر گرفت موضع حقوقی کشور در این خصوص فکر نمیکنم ناروشن باشد طبق مقررات مربوط به تفاهمهای بینالمللی تکلیف دستگاههای مسئول و متولی در روند تدوین توافقهای بینالمللی روشن است و هر زمان لازم باشد بر همان اساس تصمیم و به ما ابلاغ خواهند کرد و ما براساس ابلاغهای مربوطه عمل خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سؤالی درباره سفر قالیباف به باکو گفت: سفر قالیباف به باکو سفر موفقی بود و به توضیح و بیان مواضع ایران در خصوص تحولات منطقه غرب آسیا کمک کرد.
وی درباره خبر منتشر شده در خصوص مذاکرات ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس در عربستان سعودی گفت: خبر قدیمی است و ما در این خصوص هیچ مطلب رسمی پیدا نکردیم و صرفا در رسانهها چنین موضوعی را دیدیم.
بقایی همچنین درباره ایجاد کریدورهای جایگزین از جمله عمان و برنامه ایران برای مواجهه با این روند گفت: اگر منظورتان بحث تنگه هرمز است. تنگه هرمز خیلی روشن است. قطعا ایران برای صیانت از منافع خودش و اجرای مفاد بند پنج هر کاری که لازم باشد انجام خواهد داد.