موضوع اختلال بخشی از شبکه بانکی روی میز کمیسیون اقتصادی

به گزارش ایلنا، نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. بررسی ضریب امنیت بانکداری الکترونیکی و رفع و پیشگیری اختلال خدمات آن در دستور کار این نشست قرار گرفت.

در این جلسه نمایندگانی از مرکز مدیریت راهبردی افتا، سازمان پدافند غیر عامل و مدیران عامل بانک‌های مختلف حضور داشتند.

حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در سخنانی دراین نشست گفت: با توجه به اختلال اخیر در خدمات شبکه بانکی کشور به ویژه بانک ملی و بانک صادرات قرار بود گزارشی ارائه شود تا علاوه بر رفع کردن این اختلالات امنیت پایداری هم برای شبکه بانکی فراهم شود.

محسن سیفی مدیر عامل بانک ملی نیز در ادامه گفت: تلاش‌های شبانه روزی ما در حال انجام است و قرار بود سه شنبه پایان اختلال باشد. اما روز سه شنبه مجددا حمله‌ای صورت گرفت و خدمات کارت ها مختل شد که پس از چند ساعت رفع شد. برخی خدمات همه بانک‌ها از روز شنبه به سرویس دهی خود بازگشتند، اما در این مدت چندین حمله به سامانه های بانک ملی شد که ما تدابیری از قبل به کار گرفتیم و هم اکنون خدمات و سرویس های در حال افزایش است. پیش بینی این است برخی سرویس‌ها که اکنون فعال نیست تا هفته بعد به روند عادی خود برگردد.

همچنین پشم چی، سرپرست معاونت نظام پرداخت و فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: هیچ نشت داده‌ای تا به حال اتفاق نیافتاده است و همه تدابیر امنیتی نیز در دستور کار است.

مقصودی گودرزی، معاون مرکز مدیریت راهبردی افتا درباره پیشگیری بروز این اختلال نیز گفت: در این باره از قبل به شبکه بانکی برخی هشدارها داده شده بود.

سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در سخنانی گفت: مدیران بانک ها در حال تلاش هستند که شرایط به روند عادی بازگردد‌ و ما در وزارتخانه و همچنین بانک مرکزی همه تلاش خود را به کار میگیریم تا با کمک به شبکه بانکی هم آسیب شناسی کنیم و هم امنیت پایدار را به شبکه بانکی بازگردانیم. این اختلالات ادامه جنگ اقتصادی است. همان ها که در جنگ نظامی موفق نشدند حالا متوسل به این جنگ افتصادی شدند اما همکاران ما شبانه روز در حال تلاش و پیگیری هستند که شبکه پایدار باشد.