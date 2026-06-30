اصلاح حقوق و دستمزد نیروهای نظامی در دستور کار دولت

به گزارش ایلنا، حاکم ممکان در تشریح نشست کمیسیون اقتصادی با سرپرست وزارت دفاع و معاونین وی گفت: اعضای کمیسیون اقتصادی در راستای وظایف نظارتی خود جلسه‌ای را با وزیر دفاع و معاونین وی برگزار کردند که در این جلسه مباحث مختلفی از جمله معیشت کارکنان نیروهای مسلح، حقوق و دستمزد این عزیزان و تجهیز و تامین زیرساخت های نظامی مطرح شد.

وی افزود: اعضای کمیسیون اقتصادی در این جلسه بر تامین نیازهای معیشتی کارکنان نیروهای مسلح و خانواده‌های آنها تاکید داشتند و بر این موضوع که دغدغه اقتصادی پرسنل وزارتخانه باید برطرف شود اصرار ورزیدند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: همچنین در این جلسه مطرح شد که وزارت دفاع باید زیرساخت های نظامی که در جنگ مورد آسیب قرار گرفته است را در سریع‌ترین زمان ممکن بازسازی نماید و تجهیزات پیشرفته‌تر و مناسب‌تری را برای مقابله با دشمن آمریکایی و صهیونیستی تامین کند.

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: آنچه از سوی مسئولان وزارت دفاع در این جلسه بیان شده است این بوده که برنامه اقتصادی مدونی برای حل موضوعات اقتصادی و معیشتی خانواده های نیروهای مسلح در نظر گرفته اند.

وی بیان کرد: همچنین قرار بر این است که دولت لایحه ای را برای اصلاح حقوق و دستمزد به مجلس ارائه دهد و قطعا پس از آنکه این لایحه ارسال شد، ما هم در مجلس در اسرع وقت به بررسی آن خواهیم پرداخت تا تصویب شود.