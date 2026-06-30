ممکان در تشریح نشست کمیسیون اقتصادی با سرپرست وزارت دفاع مطرح کرد:
اصلاح حقوق و دستمزد نیروهای نظامی در دستور کار دولت
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه با سرپرست وزارت دفاع بر حل موضوعات اقتصادی پرسنل نیروهای مسلح تاکید داشتند.
به گزارش ایلنا، حاکم ممکان در تشریح نشست کمیسیون اقتصادی با سرپرست وزارت دفاع و معاونین وی گفت: اعضای کمیسیون اقتصادی در راستای وظایف نظارتی خود جلسهای را با وزیر دفاع و معاونین وی برگزار کردند که در این جلسه مباحث مختلفی از جمله معیشت کارکنان نیروهای مسلح، حقوق و دستمزد این عزیزان و تجهیز و تامین زیرساخت های نظامی مطرح شد.
وی افزود: اعضای کمیسیون اقتصادی در این جلسه بر تامین نیازهای معیشتی کارکنان نیروهای مسلح و خانوادههای آنها تاکید داشتند و بر این موضوع که دغدغه اقتصادی پرسنل وزارتخانه باید برطرف شود اصرار ورزیدند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: همچنین در این جلسه مطرح شد که وزارت دفاع باید زیرساخت های نظامی که در جنگ مورد آسیب قرار گرفته است را در سریعترین زمان ممکن بازسازی نماید و تجهیزات پیشرفتهتر و مناسبتری را برای مقابله با دشمن آمریکایی و صهیونیستی تامین کند.
این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: آنچه از سوی مسئولان وزارت دفاع در این جلسه بیان شده است این بوده که برنامه اقتصادی مدونی برای حل موضوعات اقتصادی و معیشتی خانواده های نیروهای مسلح در نظر گرفته اند.
وی بیان کرد: همچنین قرار بر این است که دولت لایحه ای را برای اصلاح حقوق و دستمزد به مجلس ارائه دهد و قطعا پس از آنکه این لایحه ارسال شد، ما هم در مجلس در اسرع وقت به بررسی آن خواهیم پرداخت تا تصویب شود.