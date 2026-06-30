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با صدور حکمی از سوی پزشکیان صورت گرفت؛

انتصاب دو عضو جدید شورای سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی

انتصاب دو عضو جدید شورای سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی
کد خبر : 1806712
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رئیس جمهور در حکمی «محمود عسگری آزاد» و «محمد مروتی شریف‌آبادی» را به عنوان اعضای جدید شورای سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حکم انتصاب «محمود عسگری آزاد» و «محمد مروتی شریف‌آبادی» به عنوان اعضای جدید اعضای جدید شورای سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، تصریح کرد: انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی با حضور فعالانه در جلسات شورا و تشریک مساعی سایر اعضای محترم در پیشبرد اهداف و مأموریت‌های آن سازمان با هدف نیل به افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی در طول زنجیره تولید تا مصرف، کاهش شاخص شدت انرژی و بهره‌مندی عادلانه اقشار مختلف جامعه از یارانه انرژی مجدانه کوشا باشید.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محمود عسگری آزاد

جناب آقای محمد مروتی شریف‌آبادی

به استناد بند (12) ماده (7) اساسنامه سازمانه بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مصوب 1405.3.17 هیأت محترم وزیران و بنا به پیشنهاد معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی؛ نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «عضو شورای سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری(قدس سره الشریف)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ با حضور فعالانه در جلسات شورا و تشریک مساعی سایر اعضای محترم در پیشبرد اهداف و مأموریت‌های آن سازمان با هدف نیل به افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی در طول زنجیره تولید تا مصرف، کاهش شاخص شدت انرژی و بهره‌مندی عادلانه اقشار مختلف جامعه از یارانه انرژی مجدانه کوشا باشید.

توفیقات روزافزون آن‌جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

 

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