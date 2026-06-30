وی با اشاره به وضعیت بودجه دانشگاه‌ها افزود: شاگرد اول دانشگاه را که در ام‌آی‌تی و استنفورد تحصیل کرده، به جایی رسانده‌ایم که تمایلی به بازگشت ندارد. این مسئله امروز نیست و ۴۰ سال است با آن مواجه هستیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه حقوق استادیاران ۶۰ درصد افزایش یافته و از ۲۵ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان رسیده است، گفت: همین مبلغ نیز برای تأمین اجاره مسکن آنان کافی نیست. در عین حال، همین اساتید در یک سال گذشته نیز در مقابله با دشمن نقش‌آفرینی کردند و دستاوردهای امروز کشور چیزی جز حاصل پیشرفت‌های علمی و فناوری دانشگاه‌ها نیست.

عارف با انتقاد از توقف اجرای افزایش حقوق اساتید بیان کرد: دولت بودجه‌ای برای این موضوع اختصاص داد و دانشگاه‌ها نیز احکام اعضای هیئت علمی را صادر و ابلاغ کردند، اما برخی جاها در بیرون دولت جلوی آن را گرفتند. در نتیجه، هم توقع اساتید بالا رفت و هم در دانشگاه‌ها تنش ایجاد شد.

وی هشدار داد: با ادامه این وضعیت، تعداد بیشتری از اساتید کشور را ترک خواهند کرد و مقصر این وضعیت دیگر دولت نیست. امروز استادان ایرانی با پیشنهاد دانشگاه‌های کشورهای همسایه و حقوقی حدود ۲۵۰۰ دلار جذب می‌شوند، در حالی که ما همچنان بر سر افزایش حقوق استادان از ۱۳۰ دلار به ۱۸۰ دلار بحث می‌کنیم. این نگاه باید تغییر کند.

معاون اول رئیس‌جمهور، ریشه این وضعیت را «عوام‌زدگی و مقایسه‌های بی‌ربط درباره حقوق» دانست و گفت: این نگاه در دوره‌های مختلف وجود داشته و نتیجه آن، مهاجرت اساتید بوده است.

عارف همچنین با تجلیل از «امام شهید» گفت: اگر ایشان نبودند، امروز همین دانشگاه‌ها نیز وجود نداشتند. کسی که صادقانه از علم، فناوری و دانشگاه دفاع می‌کرد، مقام معظم رهبری شهید بود.

وی همچنین با اشاره به مخالفت برخی نهادهای بیرون دولت با اجرای افزایش حقوق اساتید، افزود: برای آنان نیز نامه نوشته‌ام و عواقب چنین مداخلات و‌ تصمیماتی را تذکر داده‌ام و امیدوارم با فضای وفاق و همدلی که در کشور وجود دارد و نیازی که به توسعه علم و فناوری داریم این نگاه‌ها اصلاح شود.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با ابراز نگرانی از روند بازنشستگی اعضای هیئت علمی تأکید کرد: دانشگاه‌ها جذابیت خود را برای جذب استادان جوان از دست داده‌اند و اگر اعضای هیئت علمی باتجربه بازنشسته شوند، با یک فاجعه مواجه خواهیم شد.

وی گفت: باید با سازوکاری بازنشستگی استادیارها و دانشیارهای توانمند متوقف شود و اگر این موضوع در هیئت امنای دانشگاه‌ها تصویب نشود، دولت درباره آن تصمیم‌گیری خواهد کرد. چرا باید یک استادیار ۶۰ یا ۷۰ ساله که همچنان با نشاط و توانمند است، بازنشسته شود؟ نباید با این نگاه که با بازنشسته کردن یک استاد می‌توان حقوق سه استادیار را پرداخت کرد، سرمایه‌های علمی کشور را از دست بدهیم.

عارف در پایان تأکید کرد: تا زمانی که استاد توانایی تدریس و حضور در دانشگاه را دارد، باید این سرمایه ملی را حفظ کرد.