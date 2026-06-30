به گزارش ایلنا، صفحه رسمی سردار سید مجید ابن‌الرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با شناسه کاربری https://x.com/MODAFL_IR در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار پیامی آغاز به‌کار کرد.

سرپرست وزارت دفاع در نخستین پیام خود در این حساب کاربری نوشته با اشاره به گفت‌وگو تلفنی خود با معاون نخست وزیر و وزیر دولت در امور دفاع قطر نوشته است:

«‌در گفت‌وگو با معاون نخست‌وزیر و وزیر دولت در امور دفاع قطر، بر این نکته تأکید کردم که امنیت، مقوله‌ای درون‌زاست و کشورهای منطقه باید خود درباره آینده امنیتی خلیج فارس تصمیم بگیرند.»