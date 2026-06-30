سفرهای غیرضروری در هفته برگزاری مراسم را به حداقل برسانید

به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، گفت: برای مدیریت شایسته و مطلوب این مراسم، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای در سه شهر تهران، قم و مشهد انجام شده است. با توجه به حجم جمعیت شرکت‌کنندگان و تعداد وسایل نقلیه پیش‌بینی‌شده، تلاش کرده‌ایم با اتخاذ مجموعه‌ای از تمهیدات، شامل اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تردد، تعیین مسیرهای جایگزین و مدیریت توقف خودروها، شرایط مناسبی را برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم فراهم کنیم.

وی ادامه داد: آنچه مسلم است، همانند سال‌های گذشته، با محدودیت ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی مواجه هستیم. از این رو، بخش قابل توجهی از هموطنانی که از اقصی نقاط کشور به سمت تهران، قم و مشهد عزیمت خواهند کرد، ناگزیر از استفاده از خودروهای شخصی خود خواهند بود.

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: در حوزه حمل‌ونقل عمومی، تصمیمات لازم از سوی دولت محترم اتخاذ و به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف ابلاغ شده است تا از ظرفیت ناوگان موتوری موجود استفاده شود. استانداران نیز موظف شده‌اند سهمیه‌های تعیین‌شده برای هر دستگاه را تأمین و مدیریت کنند. به عنوان مثال، اگر برای یک وزارتخانه تأمین تعداد مشخصی اتوبوس تعیین شده باشد، این ظرفیت باید از طریق امکانات موجود در سراسر استان‌های کشور تأمین و به کار گرفته شود.

وی افزود: این موضوع از جمله مأموریت‌های اصلی استانداران محترم است و لازم است با هماهنگی ستاد مرکزی برگزاری مراسم و با توجه به آمایش جمعیتی و تعداد زائرانی که در قالب کاروان‌ها به هر یک از این سه شهر اعزام خواهند شد، سهم و ظرفیت هر استان و دستگاه به‌طور دقیق مشخص شود.

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: موضوع بعدی، تمهیدات ترافیکی ویژه‌ای است که در هر یک از سه شهر تهران، قم و مشهد به اجرا درخواهد آمد. از رسانه ملی و همچنین سایر رسانه‌های مکتوب، تصویری و فضای مجازی درخواست می‌کنیم اطلاع‌رسانی‌های مربوط به محدودیت‌ها و تمهیدات ترافیکی را به‌طور گسترده منعکس کنند. توضیحات و اطلاعیه‌هایی که از سوی رؤسای پلیس راهور تهران بزرگ، استان قم و خراسان رضوی ارائه می‌شود، صرفاً جنبه محلی و استانی ندارد، بلکه ماهیتی کاملاً ملی دارد؛ چراکه زائران و شرکت‌کنندگان از سراسر کشور به این سه شهر عزیمت خواهند کرد.

سردار حسینی گفت: بر این اساس، جزئیات محدودیت‌ها، ممنوعیت‌های تردد و توقف توسط رؤسای پلیس راهور این سه استان به اطلاع عموم خواهد رسید. همچنین هماهنگی‌های لازم با اپلیکیشن‌های مسیریاب عمومی انجام شده است تا اطلاعات دقیق و به‌روز مربوط به تمهیدات ترافیکی در اختیار هموطنان قرار گیرد. از تمامی هموطنانی که از شمال، جنوب، شرق و غرب کشور قصد حضور در این مراسم را دارند، درخواست می‌کنیم حتماً پیش از سفر، اطلاعات لازم و دقیق را از منابع رسمی دریافت کنند.

وی گفت: بدیهی است که علاوه بر تمهیدات شهری، محدودیت‌ها و تدابیر جاده‌ای نیز در دستور کار قرار دارد. بخشی از این محدودیت‌ها از پیش اعلام خواهد شد؛ به عنوان نمونه، اطلاع‌رسانی لازم درباره محدودیت‌های توقف، پاکسازی محدوده‌های برگزاری مراسم و مسیرهای جایگزین از روزهای قبل انجام می‌شود. با این حال، برخی شرایط نیازمند تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای و متناسب با وضعیت میدانی است.

رئیس پلیس راهور فراجا تأکید کرد: یکی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، امکان اعمال محدودیت‌های مقطعی و یک‌طرفه کردن برخی محورهای مواصلاتی منتهی به تهران، قم و مشهد در صورت ضرورت است. به عنوان مثال، ممکن است در شرایط خاص، ناچار به اعمال محدودیت یک‌طرفه در آزادراه قم ـ تهران یا سایر محورهای اصلی شویم. این تجربه در گذشته نیز وجود داشته و در مواقع ضروری، به منظور تسهیل مدیریت ترافیک و تخلیه جمعیت، از آن استفاده شده است. لذا در برگزاری این رویداد بزرگ نیز احتمال اجرای چنین تدابیر تاکتیکی وجود خواهد داشت.

حسینی گفت: توصیه مؤکد ما به همه هموطنان عزیز این است که در طول هفته برگزاری مراسم، سفرهای غیرضروری خود را به حداقل ممکن کاهش دهند و از انجام سفرهای غیرضروری بین‌شهری، جاده‌ای و حتی درون‌شهری پرهیز کنند؛ چرا که مدیریت مطلوب این رویداد ملی، نیازمند فراهم بودن شرایط و بسترهای مناسب است.

وی گفت: نکته دیگری که لازم است مورد توجه قرار گیرد، خودداری جدی از ایجاد هرگونه موکب، ایستگاه صلواتی یا هرگونه سازه و استقراری است که بتواند موجب ایجاد مانع یا اختلال در تردد و جابه‌جایی وسایل نقلیه و جمعیت شود. اولویت اصلی ما، مدیریت صحیح، به‌موقع و ایمن این رویداد است؛ بنابراین، هرگونه موکب یا ایستگاه خدماتی باید در محل‌هایی مستقر شود که هیچ‌گونه مزاحمت یا اختلالی در تردد ایجاد نکند.

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: همچنین از چند روز گذشته تاکنون و تا زمان برگزاری مراسم، با هماهنگی پلیس و توسط شهرداری‌های محترم، اقدامات گسترده‌ای برای رفع تمامی موانع احتمالی که می‌تواند در تردد و جابه‌جایی افراد و وسایل نقلیه اختلال ایجاد کند، در حال انجام است. تمام تلاش ما بر این است که ضمن برگزاری مراسمی باشکوه و در شأن مردم عزیز کشورمان، نظم، ایمنی و امنیت نیز به عنوان اصول اساسی و اولویت‌های اصلی مورد توجه و تحقق قرار گیرد.

در ادامه، سردار حسینی نیز تأکید کرد: در خصوص جابه‌جایی‌های درون‌شهری در تهران، قم و مشهد، پیش‌بینی‌های لازم انجام شده و برآوردها نشان می‌دهد که ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی، شامل مترو، اتوبوس و سایر وسایل حمل‌ونقل عمومی، تا حد زیادی پاسخگوی نیازها خواهد بود. با این حال، نگرانی اصلی ما مربوط به جابه‌جایی‌های بین‌استانی است که تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی، این کمبودها را تا حد امکان جبران کنیم.

وی گفت: همچنین از شهروندان عزیز شهرهای قم، تهران و مشهد درخواست می‌شود تا حد امکان از خودروهای شخصی خود برای حضور در مراسم استفاده نکنند و از ظرفیت حمل‌ونقل عمومی بهره ببرند. این اقدام موجب خواهد شد که فضاهای پارکینگ و امکانات تردد برای هموطنانی که از سایر استان‌های کشور به این شهرها سفر می‌کنند، فراهم باشد.

در مجموع، با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، تعداد قابل توجهی از وسایل حمل‌ونقل عمومی برای خدمت‌رسانی در این سه شهر پیش‌بینی شده است و امیدواریم با همکاری و همراهی مردم عزیز، این مراسم بزرگ و تاریخی با نهایت نظم، امنیت و شکوه برگزار شود.

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