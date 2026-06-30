به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضائیه، آیین رونمایی از سامانه جامع عملکرد قضات با حضور حجت‌الاسلام خلیلی، معاون اول قوه قضاییه حجت‌الاسلام عبداللهی رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، حجت‌الاسلام هادی معاون حقوقی، صاحبکار معاون راهبردی، موحدی معاون منابع انسانی برگزار شد.

حجت‌الاسلام خلیلی در این مراسم ضمن تسلیت ایام حزن و اندوه اهل‌بیت (ع) و گرامیداشت هفته قوه قضاییه، این هفته را فرصتی برای بهره‌گیری از اندیشه‌های شهید آیت‌الله بهشتی و تبیین دستاورد‌های پنج‌ساله دستگاه قضایی در دوره مدیریت رئیس قوه قضاییه دانست.

وی با اشاره به نگاه اجتهادی و پویای شهید بهشتی در حکمرانی اظهار کرد: شهید بهشتی بر اجتهاد مستمر و پویای انطباق تصمیم‌گیری‌ها با اقتضائات زمان تأکید داشت و معتقد بود که مسائل جامعه باید بر اساس واقعیت‌های روز تحلیل و برای آنها راهکار ارائه شود.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تحول‌های ایجادشده در سال‌های اخیر گفت: اقدامات انجام‌شده در حوزه فناوری اطلاعات در دوره اخیر با گذشته قابل مقایسه نیست و توسعه سامانه‌های هوشمند، سرعت و دقت ارائه خدمات قضایی را به شکل محسوسی افزایش داده است.

حجت‌الاسلام خلیلی با قدردانی از تلاش‌های رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و همکاران این مرکز افزود: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، دامنه خدمات قضایی را گسترش داده و زمینه حرکت هرچه بیشتر دستگاه قضایی به سمت تحقق عدالت را فراهم کرده است.

وی درباره سامانه جامع عملکرد قضات توضیح داد: این سامانه بر اساس شاخص‌های اعلامی مراجع نظارتی از جمله دادسرای انتظامی قضات، حفاظت و اطلاعات، دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور طراحی شده و تمامی معیار‌های لازم برای ارزیابی دقیق عملکرد قضات را در قالب یک سامانه واحد تجمیع کرده است.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه شیوه‌های سنتی ارزیابی با محدودیت‌هایی همراه بود، تصریح کرد: در گذشته بخشی از ارزیابی‌ها بر پایه نظرسنجی از همکاران درباره نحوه عملکرد یا ویژگی‌های رفتاری قضات انجام می‌شد، اما در سامانه جدید، اطلاعات به‌صورت عینی، مستند و مبتنی بر داده‌های واقعی گردآوری می‌شود که احتمال خطا و اعمال سلیقه را به حداقل می‌رساند.

حجت الاسلام خلیلی تأکید کرد: سامانه جامع عملکرد قضات، سامانه نظارت بر رفتار قضات نیست، بلکه سامانه‌ای برای ارزیابی جامع عملکرد است و گردآوری و پردازش این حجم از داده‌ها با تلاش گسترده کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات محقق شده است.

وی همچنین بر ضرورت تدوین دستورالعمل‌های مربوط به سطوح دسترسی و محرمانگی اطلاعات تأکید کرد و گفت: باید مشخص شود هر بخش از دستگاه قضایی متناسب با مأموریت خود به چه سطحی از اطلاعات دسترسی داشته باشد. هرچند این سامانه در آغاز مسیر توسعه قرار دارد، اما بخش مهمی از فرایند گردآوری و پردازش داده‌ها به سرانجام رسیده است.

معاون اول قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: اطلاعات مبتنی بر فناوری، شفاف، دقیق و بی‌طرفانه است و تصمیم‌گیری بر اساس این داده‌ها، ضمن افزایش دقت و کیفیت نظارت، نیاز به بازرسی‌های گسترده میدانی را کاهش داده و موجب صرفه‌جویی در زمان و هزینه خواهد شد.

یکپارچه‌سازی و تجمیع داده‌های عملکردی و اداری قضات

محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در آیین رونمایی از این سامانه تصریح کرد: سامانه جامع عملکرد قضات، یکی از ۱۰ سامانه پیشران در سند تحول و تعالی است که فرآیند طراحی و پیاده‌سازی آن، ثمره نشست‌های متعدد کارشناسی و تشریک مساعی نمایندگان دادسرای انتظامی قضات، مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی و معاونت‌های تخصصی ذی‌ربط بوده است.

توسعه مستمر؛ رویکرد بنیادین در طراحی سامانه

کاظمی‌فرد با تشریح روند تکوین این سامانه خاطرنشان کرد: دستیابی به نسخه اولیه، مستلزم طی کردن مسیری مرحله‌بندی‌شده بود؛ مع‌الوصف، فرآیند توسعه این بستر فناورانه نقطه پایانی نخواهد داشت و همگام با احصای نیاز‌های نوین، معیار‌ها و شاخص‌های روزآمد نیز به آن الحاق می‌گردد.

وی افزود: نسخه‌ای که امروز شاهد رونمایی از آن هستیم، سرآغاز مسیری تحول‌آفرین در عرصه پایش و ارزیابی عملکرد قضات محسوب می‌شود و مبین آن است که این راهبرد کلان، فاز عملیاتی خود را آغاز کرده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضا، در خصوص معماری این سامانه بیان کرد: در بستر مذکور، دو گروه اصلی از اطلاعات ساماندهی شده است؛ بخش نخست شامل داده‌هایی است که به‌طور برخط از سامانه‌های عملیاتی، از جمله «سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی» استخراج گردیده و دورنمایی جامع از کارنامه قضات در شعب گوناگون ارائه می‌نماید.

وی ادامه داد: افزون بر این، سوابق اداری، احکام کارگزینی، پیشینه شغلی و تحصیلی، در کنار سایر اطلاعات مندرج در سامانه‌های اداری، به‌صورت متمرکز با داده‌های عملکردی تلفیق شده است تا امکان پایش جامع و یکپارچه وضعیت هریک از قضات محترم فراهم آید.

سنجش و پایش جایگاه قضات در قیاس با مراجع هم‌تراز

کاظمی‌فرد با تأکید بر تنوع شاخص‌های ارزیابی در این سامانه، یادآور شد: مؤلفه‌هایی نظیر کمیت و کیفیت آرای صادره، میانگین اوقات رسیدگی، شاخص رضایتمندی مراجعان، اهتمام به صدور مجازات‌های جایگزین حبس و میزان بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، در این سامانه ثبت و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرد.

وی افزود: به‌منظور شفافیت بیشتر، رتبه هر قاضی در سطح ملی، استانی و شعب هم‌تراز، به تفکیکِ هر شاخص به نمایش درمی‌آید. این قابلیت ارزش‌آفرین، زمینه را برای شناسایی فوری نقاط قوت و همچنین کاستی‌های نیازمندِ توجه و مداخله، هموار می‌سازد.

دسترسی سریع به موارد نیازمند بررسی و نظارت

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه عنوان کرد: در ساختار سامانه، بخش ویژه‌ای جهت انعکاس مواردی که مستلزم تدقیق و اعمال نظارت مضاعف هستند، تعبیه شده است تا مدیران و مراجع ذی‌صلاح بتوانند با نهایت سرعت و دقت، موضوعات حائز اهمیت را پیگیری نمایند.

کاربست فناوری هوش مصنوعی و تحلیل آرای قضایی در فرآیند ارزیابی

کاظمی‌فرد ضمن اشاره به قابلیت‌های هوشمند سامانه جامع عملکرد قضات افزود: کلیه آرای قضایی صادرشده که در سامانه «تناد» بایگانی گردیده‌اند، به‌انضمام امتیازات تخصیص‌یافته، از طریق این درگاه قابل رصد و بهره‌برداری خواهد بود.

وی اضافه کرد: تعبیه یک دستیار مبتنی بر هوش مصنوعی، از دیگر مزیت‌های این سامانه است که با تولید گزارش‌های تحلیلی، به‌عنوان ابزاری کارآمد و کمکی در فرآیند‌های پیچیده ارزیابی ایفای نقش خواهد کرد.

ایجاد بستری متقن جهت تصمیم‌سازی در مدیریت منابع انسانی

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تأکید بر اینکه سامانه جدید، نافی و جایگزین رویه‌های ارزیابی تخصصی و انسانی نخواهد بود، تشریح کرد: این سامانه در قامت یک دستیار هوشمند و تصمیم‌یار عمل نموده تا در پیوند با سایر مستندات قانونی، تصویری شفاف‌تر و دقیق‌تر از عملکرد قضات را در اختیار ارزیابان و مراجع عالی تصمیم‌گیر قرار دهد.

کاظمی‌فرد در پایان سخنان خود تأکید کرد: کلیه خروجی‌های این سامانه، مستند به داده‌های متقنی است که در فرآیند‌های رسمی و عملیاتی دستگاه قضایی ثبت و ضبط گردیده و نویدبخش ایجاد تحولی شگرف در تصمیم‌گیری‌های داده‌محورِ حوزه مدیریت منابع انسانی است.