پزشکیان در دیدار جمعی از اعضای دفاتر و بیوت مراجع عظام تقلید:
اختلافات داخلی قدرت ملی را تضعیف و دشمن را امیدوار میکند/ حفظ معیشت مردم اولویت اصلی دولت در شرایط کنونی است
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه وحدت و انسجام ملی مهمترین سرمایه کشور است، عدالت و رفع تبعیض را شرط تقویت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی دانست و گفت که مقاومت مردم و همبستگی ملی، محاسبات دشمنان برای بیثباتسازی کشور در جریان جنگ 12 روزه را ناکام گذاشت و اقتدار امروز ایران را رقم زد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در جریان سفر به قم، در نشستی با جمعی از اعضای دفاتر و بیوت مراجع عظام تقلید، با تشریح مهمترین مسائل کشور در حوزههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، تحقق عدالت، تقویت سرمایه اجتماعی و تلاش برای بهبود معیشت مردم تأکید کرد.
رئیسجمهور در ابتدای سخنان خود با تسلیت شهادت جمعی از فرماندهان، دانشمندان، مسئولان و مردم کشور در حوادث اخیر، اظهار داشت: آنچه بیش از هر سخن و شعاری اهمیت دارد، عملکرد و رفتار مسئولان است و مردم باید آثار باورها و وعدههای مسئولان را در عمل مشاهده کنند.
پزشکیان با اشاره به جایگاه عدالت در آموزههای اسلامی و فلسفه انتظار، افزود: مهمترین وظیفه مسئولان تلاش برای گسترش عدالت، قسط و انصاف در جامعه است و این مهم باید بدون توجه به قومیت، جنسیت، نژاد و مذهب افراد محقق شود. وی تصریح کرد که هرگونه تبعیض و برخورد گزینشی با مردم، موجب کاهش اعتماد عمومی و فاصله گرفتن جامعه از ارزشهای دینی خواهد شد.
رئیسجمهور با استناد به دیدگاههای شهید آیتالله بهشتی درباره نسبت میان رفتار اجتماعی و باورهای دینی، خاطرنشان کرد: جامعه زمانی به ارزشها و آرمانهای اسلامی اعتماد خواهد کرد که عدالت، انصاف و اخلاق را در رفتار مسئولان و نهادهای مختلف مشاهده کند و صرف تبلیغات و شعارها نمیتواند جایگزین عملکرد صحیح شود.
پزشکیان در ادامه با اشاره به شرایط دشوار کشور از آغاز به کار دولت، از مجموعهای از چالشها و بحرانها از جمله فشارهای خارجی، مشکلات اقتصادی، ناترازیها و تحولات امنیتی یاد کرد و گفت: با وجود همه این مشکلات، لطف الهی، هدایتهای رهبر معظم انقلاب، تلاش نیروهای مسلح و همراهی مردم موجب شد کشور از مقاطع حساس عبور کند.
رئیسجمهور با اشاره به تحولات ناشی از جنگ 12 روزه، اظهار داشت: دشمنان تصور میکردند با اعمال فشار و ایجاد ناامنی، زمینه بیثباتی داخلی و فروپاشی کشور را فراهم خواهند کرد، اما وحدت، همدلی و حضور آگاهانه مردم تمامی محاسبات آنان را بر هم زد و اهدافشان محقق نشد.
پزشکیان وحدت و انسجام ملی را مهمترین سرمایه کشور دانست و افزود: از نخستین روزهای فعالیت دولت، همواره بر ضرورت کنار گذاشتن اختلافات و تمرکز بر اشتراکات تأکید کردهایم، زیرا هرگونه شکاف و نزاع داخلی به تضعیف قدرت ملی و افزایش طمع دشمنان منجر خواهد شد.
رئیسجمهور با اشاره به آموزههای قرآنی و سیره اهلبیت (ع)، تصریح کرد: خداوند مسلمانان را به وحدت و همبستگی دعوت کرده و اختلاف و تفرقه را عامل ضعف و سستی جامعه دانسته است. از این رو همه جریانها و گروههای کشور باید به جای تخریب یکدیگر، برای حل مشکلات کشور دست در دست هم دهند.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح شرایط اقتصادی کشور در ماههای اخیر، به آثار محدودیتها و خسارتهای واردشده به برخی زیرساختهای اقتصادی، انرژی و تولیدی ناشی از جنگ اشاره کرد و گفت: دولت با وجود فشارهای متعدد، تلاش کرده است از بروز اختلال در تأمین کالاهای اساسی و خدمات عمومی جلوگیری کرده و معیشت مردم را حفظ کند.
رئیس جمهور افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران در شرایطی وارد عرصه گفتوگو و تعامل میشود که از موضع اقتدار سخن میگوید و این اقتدار نتیجه مقاومت مردم، توانمندی نیروهای مسلح و حفظ انسجام داخلی است. در عین حال، وظیفه اصلی دولت همچنان تأمین معیشت مردم، ایجاد اشتغال، حمایت از اقشار آسیبپذیر و رفع مشکلات اقتصادی است.
پزشکیان تأکید کرد: پس از دههها از پیروزی انقلاب اسلامی، شایسته نیست که همچنان شاهد فقر، محرومیت و بیعدالتی باشیم و همه مسئولان موظفاند با الهام از سیره امیرالمؤمنین (ع) و آموزههای اسلامی، رفع مشکلات مردم را در اولویت قرار دهند.
رئیس جمهور همچنین با قدردانی از حضور و همراهی اعضای دفاتر و بیوت مراجع عظام تقلید، گفت: هدف از این نشست، تبیین صادقانه شرایط کشور و بیان دیدگاهها و باورهایی بود که دولت بر اساس آنها در مسیر خدمت به مردم حرکت میکند.
پزشکیان در ادامه با تأکید بر اینکه اعتقادش به ولایت مبتنی بر شناخت، تحقیق و باور عمیق فکری است، اظهار داشت: صداقت در بیان تواناییها و محدودیتها نه نشانه ضعف، بلکه نشانه تعهد و تقواست و کشور بیش از هر چیز به عمل، کارآمدی و تلاش برای حل مسائل نیاز دارد، نه صرفاً به طرح ادعاها و شعارها.
رئیس جمهور بار دیگر بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و گفت: هر جا همبستگی و وفاق ملی تقویت شده، کشور مسیر پیشرفت و اقتدار را پیموده و هر جا شکافها افزایش یافته، زمینه سوءاستفاده دشمنان فراهم شده است.