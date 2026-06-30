کسب رتبه نخست رضایتمندی مردمی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

به گزارش ایلنا، حسن بابایی در دویست و بیست و دومین جلسه شورای عالی تحول و تعالی، ضمن تبریک هفته قوه قضاییه که به‌تازگی پشت‌سر گذاشته شد، از تلاش همکاران ثبتی در سراسر کشور، به‌ویژه استان‌های ایلام، کرمانشاه، کردستان و همدان قدردانی کرد و اظهار داشت: حضور استانداران در برنامه‌های سازمان ثبت و همراهی دستگاه‌های اجرایی با مجموعه ثبتی، نشان‌دهنده تعامل و هم‌افزایی مطلوب برای پیشبرد اهداف سازمان است.

وی با اشاره به بازخورد‌های مثبت اقدامات سازمان در جلسه اخیر شورای عالی قضایی افزود: اعضای شورا اقدامات ارزشمند همکاران در استان‌ها و انعکاس مناسب آن در رسانه ملی را نشانه‌ای از تحقق اهداف دوره تحول و تعالی قوه قضاییه دانستند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر جایگاه خدمت‌رسانی در آموزه‌های دینی، مهرورزی، احسان و خدمت صادقانه به مردم را منشأ خیر و برکت دانست و از مدیران و کارکنان خواست این رویکرد را همواره سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهند.

بابایی همچنین با اشاره به نتایج المپیاد حوزه املاک، بر آسیب‌شناسی عملکرد استان‌هایی که نتوانسته‌اند نتایج مطلوبی کسب کنند تأکید کرد و گفت: دانش‌افزایی یکی از راهبرد‌های اصلی سازمان ثبت است و در فرآیند انتصابات نیز شایستگی علمی باید مهم‌ترین ملاک انتخاب مدیران و مسئولان فنی باشد.

وی با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر ضرورت برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان برای ارتقای دانش کارشناسی در این حوزه تأکید کرد.

رئیس سازمان ثبت همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر ضرورت برگزاری باشکوه مراسم رهبر شهید انقلاب تأکید کرد و امنیت و اقتدار امروز ایران را مرهون ایثار و فداکاری شهدا دانست.

بابایی در پایان با اشاره به آخرین نظرسنجی انجام‌شده از سوی قوه قضاییه که توسط یک نهاد پژوهشی مستقل انجام شده است، اظهار کرد: خوشبختانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بار دیگر موفق به کسب رتبه نخست رضایتمندی مردمی شده و با ثبت ۸۰.۲ درصد رضایت، جایگاه نخست را به دست آورده است.

وی این موفقیت را حاصل تلاش و همدلی کارکنان سازمان در سراسر کشور دانست و از مدیران کل استان‌ها خواست در کنار ارتقای کیفیت خدمات، توجه ویژه‌ای به بهبود رفاه و معیشت همکاران داشته باشند.