به گزارش ایلنا، قرارگاه حمزه سیدالشهدا اعلام کرد: تروریست‌ها با رصد اطلاعاتی در کمین نیروی زمینی سپاه گرفتار شدند و پس از درگیری در ارتفاعات شهرستان‌های مهاباد و پیرانشهر و با پشتیبانی آتش ادوات، تیم ۶ نفره آنها کاملا منهدم شد.

در اطلاعیه قرارگاه حمزه سیدالشهدا آمده اجساد ۴ نفر از اشرار به همراه انواع سلاح و تجهیزات در اختیار رزمندگان اسلام قرار گرفته است.

قرارگاه حمزه سیدالشهدا به عناصر تجزیه طلب و تروریست هشدار داده «هرگونه اقدام در جهت نا امن‌سازی مرز‌های شمال‌غرب با پاسخ قاطع و پشیمان کننده مواجه خواهد شد.»