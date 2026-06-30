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در ارتفاعات مهاباد و پیرانشهر؛

قرارگاه حمزه سیدالشهدا: یک تیم تجزیه‌طلب در شمال‌غرب منهدم شد + عکس

قرارگاه حمزه سیدالشهدا: یک تیم تجزیه‌طلب در شمال‌غرب منهدم شد + عکس
کد خبر : 1806616
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قرارگاه حمزه سیدالشهدا نیروی زمینی سپاه از متلاشی کردن یک تیم از گروهک‌های تجزیه‌طلب در ارتفاعات میان مهاباد و پیرانشهر خبر داد.

به گزارش ایلنا، قرارگاه حمزه سیدالشهدا اعلام کرد: تروریست‌ها با رصد اطلاعاتی در کمین نیروی زمینی سپاه گرفتار شدند و پس از درگیری در ارتفاعات شهرستان‌های مهاباد و پیرانشهر و با پشتیبانی آتش ادوات، تیم ۶ نفره آنها کاملا منهدم شد.

در اطلاعیه قرارگاه حمزه سیدالشهدا آمده اجساد ۴ نفر از اشرار به همراه انواع سلاح و تجهیزات در اختیار رزمندگان اسلام قرار گرفته است.

قرارگاه حمزه سیدالشهدا به عناصر تجزیه طلب و تروریست هشدار داده «هرگونه اقدام در جهت نا امن‌سازی مرز‌های شمال‌غرب با پاسخ قاطع و پشیمان کننده مواجه خواهد شد.»

قرارگاه حمزه سیدالشهدا: یک تیم تجزیه‌طلب در شمال‌غرب منهدم شد + عکس

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