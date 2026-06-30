در ارتفاعات مهاباد و پیرانشهر؛
قرارگاه حمزه سیدالشهدا: یک تیم تجزیهطلب در شمالغرب منهدم شد + عکس
قرارگاه حمزه سیدالشهدا نیروی زمینی سپاه از متلاشی کردن یک تیم از گروهکهای تجزیهطلب در ارتفاعات میان مهاباد و پیرانشهر خبر داد.
به گزارش ایلنا، قرارگاه حمزه سیدالشهدا اعلام کرد: تروریستها با رصد اطلاعاتی در کمین نیروی زمینی سپاه گرفتار شدند و پس از درگیری در ارتفاعات شهرستانهای مهاباد و پیرانشهر و با پشتیبانی آتش ادوات، تیم ۶ نفره آنها کاملا منهدم شد.
در اطلاعیه قرارگاه حمزه سیدالشهدا آمده اجساد ۴ نفر از اشرار به همراه انواع سلاح و تجهیزات در اختیار رزمندگان اسلام قرار گرفته است.
قرارگاه حمزه سیدالشهدا به عناصر تجزیه طلب و تروریست هشدار داده «هرگونه اقدام در جهت نا امنسازی مرزهای شمالغرب با پاسخ قاطع و پشیمان کننده مواجه خواهد شد.»