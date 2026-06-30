تمهیدات آموزش و پرورش برای سال تحصیلی جدید

به گزارش ایلنا،‌ نصرالله پژمانفر گفت: در جلسات اخیر، موضوع رضایتمندی معلمان، رسیدگی به مطالبات بازنشستگان و شاغلان، و نیز ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد آنان مورد بررسی قرار گرفت و گزارش‌های مثبتی در این زمینه ارائه شد. درخصوص اهمیت پایش مستمر کیفیت آموزشی نیز مقرر شد کمیته‌ای تخصصی متشکل از نمایندگان و کارشناسان، راه‌اندازی شود تا به‌صورت فصلی، مسائل آموزشی‑تربیتی و نیز امور رفاهی آموزش و پرورش را پیگیری کند. این کمیته موظف است گزارش خود را هم برای اطلاع‌رسانی در صحن علنی مجلس قرائت کند و هم برای پیگیری در هیئت دولت ارائه دهد.