معاون امنیتی و امنظامی وزارت کشور در نشست خبری:
تاکنون بیش از ۳۰ کشور تقاضای حضور در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید را داشتند
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با تشریح تمهیدات صورت گرفته برای برگزاری مراسمهای تشییع رهبر انقلاب در سه استان عنوان کرد: بیش از ۳۰ کشور تاکنون اعلام آمادگی و تقاضای حضور در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر عزیزمان را داشتهاند. همچنین جمع قابل توجهی از علمای ادیان و اسلام تقاضای حضور در این مراسم را داشتند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی اکبر پورجمشیدیان معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد، گفت: امیدواریم در این اتفاق بسیار بزرگ که یک اتفاق تاریخی است رسانهها رسالت و وظیفه خودشان را به احسن وجه انجام دهند و یک سند تاریخی را برای عصرهای بعد به یادگار بگذارند.
وی ادامه داد: به دلایل شرایطی که کشور و دولت با آن مواجه بود، مراسم تشییع پیکر رهبر شهیدمان تا به امروز فاصله افتاد و برابر تدبیر بیت معظم رهبر شهید و تدابیری که رهبر جدیدمان آیت الله سید مجتبی خامنهای داشتند در روزهای آینده این مراسم برگزار خواهد شد. برابر تدابیری که انجام شد و برنامهریزی شورای عالی امنیت ملی و نظرات دفتر مقام معظم رهبری و بیت شریف رهبری با همه ملاحظات برنامهریزیها صورت گرفت.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با اشاره به تشکیل ستاد ملی مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم یک جدول زمانبندی تنظیم شده است، همچنین کمیتههایی برای برگزاری این مراسم پیشبینی شده است از جمله کمیته پشتیبانی، کمیته امنیتی، کمینه زیرساختی، کمیته فرهنگی و رسانه و کمیته بینالملل از کمیتههای اصلی هستند که وظیفه برنامهریزی، هدایت و اجرای این مراسم بزرگ را در شهرها و استانهای مشخص شده برعهده دارند.
وی ادامه داد: ستادهایی با محوریت استانداران در سه استان قم، تهران و خراسان رضوی تشکیل شده و کار خود را آغاز کرده و قرار است کار خود را با نگاه ملی و جهانی ادامه دهند.
سردار پورجمشیدیان گفت: برای برگراری مراسم بزرگداشت در استانها و تسهیل ورود مردم در هر یک از این مراسمها در هر سه استان، ستادهایی در همه استانها با محوریت استانداران تشکیل شده است. یک ستاد ملی در بالاترین سطح برگزاری مراسم با محوریت نخست وزیر کشور عراق و مسئولیت رئیس دفتر نخست وزیر کشور عراق تشکیل شده است و قرار است مراسم تشییع و طواف پیکر رهبر شهیدمان در کشور عراق در بالاترین سطح ممکن انجام شود و هماهنگیهای آن در سفری که همراه آقای عراقچی به عراق داشتیم صورت گرفته اشت.
وی با اشاره به نامگذاری مراسم «بدرقه آقای شهید ایران»، گفت: از اهداف این برنامه، نشان دادن قدرت نظام جمهوری اسلامی و وحدت و انسجام مردم و دولت با محوریت رهبر انقلاب اسلامی است. همچنین برگزاری این مراسم باعث انسجام و وحدت عالم اسلام، بهویژه در جبهه مقاومت، خواهد شد.
پورجمشیدیان گفت: از دیگر اهداف این برنامه، اعلام بیعت مجدد آحاد امت اسلامی ما با رهبر جدید انقلاب اسلامی، یعنی حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای، است. همچنین یکی از دلایلی که ستاد برگزاری و بیت شهید با تشییع پیکر در عراق موافقت کردند، موضوع مرجعیت دینی رهبر شهیدمان بود. مردم عراق و عشایر عراق اعلام کرده بودند که آقای شهیدمان مرجع دینی آنها بوده و این اتفاق از این بابت در کشور عراق انجام میشود. همچنین با توجه به اینکه در زمان حیات پربرکتشان امکان زیارت امام حسین(ع) میسر نشد، این زیارت انجام میشود.
وی درباره کیفیت و زمان اجرای مراسم گفت: در برگزاری این مراسم، تعداد قابل توجهی از سران کشورهای اسلامی، غیراسلامی، همسایگان و همچنین کشورهای اقصی نقاط عالم، در سطوح مختلف، تقاضای حضور داشتند. بیش از ۳۰ کشور تاکنون اعلام آمادگی و تقاضای حضور در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر عزیزمان را داشتهاند. همچنین جمع قابل توجهی از علمای ادیان و اسلام تقاضای حضور در این مراسم را داشتند.
پورجمشیدیان گفت: از بیش از ۹۰ کشور، سران ادیان، مذاهب و دانشمندان، اعلام آمادگی برای حضور در مراسم کرده بودند. همچنین جمع قابل توجهی از مردم کشورهای اسلامی درخواست حضور در مراسم را داشتند. لذا روز دوازدهم تیرماه، مراسم ادای احترام رسمی سران، مقامات و بزرگان کشورهای مختلف جهان در تهران برگزار میشود. مراسم مردمی نیز از ساعت ۶ صبح روز شنبه، ۱۳ تیرماه، برگزار خواهد شد و درهای مصلی باز میشود.
وی ادامه داد: روز چهاردهم، بهجز مراسم وداع، انشاءالله برنامه نماز بر پیکر مطهر شهید انقلاب اسلامی و خانواده گرانقدرش در مصلای حضرت امام خمینی(ره) در شهر تهران برگزار میشود.
پورجمشیدیان تصریح کرد: روز ۱۵ تیرماه، مراسم تشییع پیکر حضرت آقا در شهر تهران برگزار میشود و با توجه به پیشبینی حضور خیل عظیم جمعیت در این مراسم، یک کریدور و دالان از شرق به غرب تهران برای برگزاری این مراسم در نظر گرفته شده است. از مردم، بهویژه مردم شهر تهران، درخواست همراهی برای اجرای هرچه بهتر این مراسم را داریم تا بتوانیم از ظرفیت خیابانهای اصلی برای برگزاری آن استفاده کنیم. به طور مثال، خیابان دماوند، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، بزرگراه شهید لشکری تا بزرگراه آزادگان، مسیر این مراسم خواهد بود. حتی برخی از خیابانهای شمالی ـ جنوبی هم برای برپایی مواکب و هیأتها پیشبینی شده است.
وی گفت: روز ۱۶ تیرماه، مراسم تشییع و نماز در قم برگزار میشود. در مسجد مقدس جمکران، مراسم نماز بر پیکر رهبر شهید به امامت یکی از آقایان مراجع عظام تقلید برگزار میشود. برگزاری نماز، مراسم اصلی ما در قم است و با توجه به شرایط، در صورت لزوم مراسم تشییع نیز برگزار خواهد شد.
پورجمشیدیان افزود: روز ۱۷ تیرماه، پیکرهای مطهر به عراق اعزام خواهد شد و در فرودگاه بغداد یا نجف، مراسم رسمی با حضور جناب نخستوزیر کشور عراق برگزار میشود. همچنین مراسم طواف و تشییع در شهرهای مقدس کربلا و نجف برگزار خواهد شد. روز ۱۸ تیرماه نیز در شهر مقدس مشهدالرضا، در حرم مطهر امام رضا(ع)، مراسم تشییع و تدفین پیکرهای مطهر رهبر شهید و خانواده ایشان انجام خواهد شد.
وی با تشکر از حوزههای علمیه قم، مشهد و نجف اشرف گفت: محور اصلی و اساس این مراسم، مردم هستند و نقش مردم، هیأتهای حسینی، تشکلهای کارگری، مردمی و دانشگاهی، اساس حرکت ما است و آنچه ما در دولت پیگیری میکنیم، پشتیبانی از این حرکت است.
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور گفت: برای اینکه شرایط برای اجرای بهتر مراسم مهیا شود و تسهیلاتی برای عبور و مرور مردم فراهم شود، پیشنهاد تعطیلی روزهای سیزدهم و چهاردهم تیرماه در استان تهران، روز پانزدهم در سراسر کشور، روز شانزدهم در استان قم و روز هجدهم تیرماه در استان خراسان رضوی ارائه شد که مورد موافقت قرار گرفت.
وی تصریح کرد: همچنین از همه افرادی که قصد حضور در این مراسم را دارند، بهویژه مردم شهرهای تهران، قم و مشهد، درخواست میکنیم به منظور شرکت در مراسم تشییع و وداع، از وسایل نقلیه شخصی استفاده نکنند و یا به صورت پیاده و یا از وسایل حملونقل عمومی استفاده کنند، چرا که ممکن است به دلیل ازدحام خودروها، معطلی مردم در ترافیک بیشتر شود. بنابراین، سعی شود از مترو و اتوبوس استفاده شود. مترو نیز به صورت ۲۴ ساعته خدمات ارائه خواهد داد و تمامی این خدمات نیز به صورت رایگان ارائه میشود.
سردار پورجمشیدیان گفت: افرادی که از خارج از این استانها حضور پیدا میکنند، حتماً در مبادی ورودی تهران از پارکینگهای پیشبینیشده استفاده کرده و خود را با وسایل نقلیه عمومی به محل مراسم برسانند. همچنین با توجه به گرمای هوا و پیشبینی مشکلات احتمالی برای مردم، از کودکان، سالمندان و زنان مراقبت بیشتری شود. همچنین از وسایلی مانند چتر، کلاه لبهدار و قمقمه آب استفاده کنند. البته ما تا جایی که میتوانیم، خدمات لازم را فراهم کردهایم.
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور گفت: حتماً همه گروههای شرکتکننده به تذکرات مشفقانه پلیس و پلیس راهور توجه کنند. همچنین همه گروههای شرکتکننده، بهویژه در مراسم وداع و تشییع، اصراری برای رساندن خود به پیکرهای مطهر نداشته باشند. نفس حضور در این مراسم بسیار ارزشمند است و تصاویر نیز در میادین منتشر خواهد شد. از مردم خواهش میکنم از هرگونه ازدحامی که باعث ایجاد فشار و مشکل برای مردم شود، پرهیز کنند.
وی گفت: ما یک کریدور در نظر گرفتهایم و مردم به این موضوع توجه داشته باشند. همه ظرفیتهای دولت را به پای کار آوردهایم، اما این ظرفیتها قطعاً درصد کمی از نیاز مردم را پاسخ میدهد. لذا از مردم سه شهر قم، تهران و مشهد تقاضا داریم شرایطی را فراهم کنند تا مردم علاقهمند به شرکت در مراسم از این ظرفیتهای مردمی استفاده کنند. پویشهایی هم در این زمینه در نظر گرفته شده است.
سردار پورجمشیدیان یادآور شد: همچنین با توجه به گرمای هوا، رعایت مسائل بهداشتی ضروری است و مردم به این موضوع توجه داشته باشند. در مصلی نیز شرایط به گونهای فراهم شده که ورود از تعدادی از درها و خروج از درهای دیگر انجام میشود؛ بنابراین خواهش میکنیم از ازدحام جلوگیری کرده و حضور خود را در مصلی مدیریت کنند تا همه بتوانند در مراسم وداع با پیکرهای مطهر شرکت کنند.
پورجمشیدیان درباره حضور مردم در عراق برای شرکت در مراسم گفت: در خصوص حضور مردم از کشور ایران در عراق، مانعی وجود ندارد و اگر کسانی از اقشار مختلف مردم بخواهند حضور پیدا کنند، منعی برای حضورشان نیست. منتها ما در تدارک این هستیم که یک هیئت بلندپایه از مقامات کشورمان، همراه پیکرهای مطهر، انشاءالله در کشور عراق حاضر شوند تا در مراسمهای رسمی حضور پیدا کنند.
وی درباره اینکه چه کسی بر پیکرهای مطهر نماز خواهد خواند، گفت: در تهران و قم مراسم نماز برگزار میشود که به تصمیم بیت ایشان، یکی از مراجع عظام بر پیکر شهدا نماز اقامه خواهد کرد.
وی درباره وسایل ممنوعه در مراسم وداع گفت: از شهروندان عزیز درخواست میشود با همکاری کامل با عوامل انتظامی، امنیتی و نیروهای حفاظت، از همراه داشتن هرگونه وسایل فلزی و اشیای ممنوعه، از جمله چاقو، قیچی و سایر وسایلی که ممکن است در روند بازرسی و تأمین امنیت مراسم اختلال ایجاد کند، خودداری کنند. خوشبختانه مردم عزیز کشورمان طی سالیان گذشته تجربه حضور در چنین مراسمهایی را داشتهاند و قطعاً همکاری لازم را در این زمینه خواهند داشت.
وی گفت: در داخل محل برگزاری مراسم نیز حداقل خدمات مورد نیاز، از جمله آب آشامیدنی، خدمات امدادی و امکانات ضروری دیگر، پیشبینی و تأمین شده است. تلاش بر این است که با مدیریت مناسب زمان و امکانات، شرایط مطلوبی برای حضور مردم فراهم شود.
وی درباره نحوه استقرار مواکب و ایستگاههای خدمترسان، با توجه به حجم بالای جمعیت، بهویژه در شهر تهران، گفت: استقرار مواکب و ایستگاههای خدمترسان باید بهگونهای انجام شود که ضمن ارائه خدمات لازم، موجب افزایش تراکم جمعیت یا ایجاد اختلال در مسیرهای تردد نشود.
وی افزود: در خصوص ملاحظات امنیتی مراسم نیز، با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری این رویداد، تدابیر و پیشبینیهای لازم در کمیته و کارگروه امنیتی برگزاری مراسم، که به مسئولیت وزارت کشور تشکیل شده، انجام گرفته است. در حال حاضر، هیچ مورد خاصی که موجب نگرانی مردم عزیز کشورمان باشد، وجود ندارد و انشاءالله مردم و تمامی علاقهمندان میتوانند در کمال آرامش، امنیت و اطمینان در این مراسم حضور یابند. بدون تردید، حضور گسترده و باشکوه مردم نیز خود عامل مهمی در تقویت امنیت و بازدارندگی خواهد بود.
پورجمشیدیان درباره پوشش رسانهای این مراسم و حضور خبرنگاران داخلی و خارجی گفت: لازم است از همه اصحاب رسانه، اعم از رسانههای داخلی و بینالمللی، قدردانی شود. بر اساس اطلاعات موجود، هزاران خبرنگار، عکاس، فعال رسانهای و مجموعههای فرهنگی و خبری داخلی در حال فعالیت و پوشش این رویداد هستند. همچنین تعداد قابل توجهی از خبرنگاران و رسانههای خارجی، حدود ۳۰۰ نفر، نیز برای حضور و پوشش مراسم اعلام آمادگی کرده و هماهنگیهای لازم را انجام دادهاند.
وی گفت: در صورت وجود درخواستهای مشخص، کمیته امور بینالملل آمادگی کامل برای انجام هماهنگیهای لازم را دارد. همچنین با توجه به شرایط و برنامههای مسئولان، امکان برگزاری نشستهای خبری با مسئولان برگزاری مراسم یا سایر مسئولان ذیربط کشور نیز پیشبینی شده و در صورت فراهم بودن شرایط، این نشستها برگزار خواهد شد.
وی درباره حضور مردم در این مراسم گفت: بدون تردید، یکی از مهمترین سرمایههای کشور، حضور میدانی مردم و پشتیبانی آنان از رزمندگان و مدافعان امنیت است؛ موضوعی که طی ماههای گذشته نیز آثار و برکات آن را بهوضوح شاهد بودهایم. به اعتقاد بنده، به عنوان یکی از خادمان حوزه امنیت کشور، حضور گسترده مردم در این مراسم، از جهات مختلف، بهویژه در تقویت انسجام ملی و افزایش قدرت بازدارندگی در برابر دشمنان، نقشی بسیار مهم و تأثیرگذار خواهد داشت. ما به حضور، حمایت و پشتیبانی مردم و نقش تعیینکننده آنان در تأمین اقتدار و امنیت کشور، اعتقادی راسخ و جدی داریم.
پورجمشیدیان درباره استفاده از ظرفیت مساجد گفت: از تمام ظرفیتهای موجود در کشور، از جمله مساجد، حسینیهها، هیئتهای مذهبی و سایر اماکن عمومی، بهویژه در شهرهای تهران، قم و مشهد، برای خدمترسانی و میزبانی از مردم استفاده خواهد شد. همچنین ظرفیتهایی مانند مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز در این زمینه پیشبینی شدهاند. به همین منظور، یکی از هشت کمیته تخصصی تشکیلشده برای برگزاری این مراسم، کمیته دانشگاهها است که با توجه به استقبال گسترده جامعه دانشگاهی، مأموریت هماهنگی و بهرهگیری از ظرفیتهای دانشگاهی را بر عهده دارد. به طور کلی، هر ظرفیتی که امکان خدمترسانی، اسکان و میزبانی از مردم را داشته باشد، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی درباره آنتندهی اینترنت در این مراسم گفت: اولاً، هیچگونه محدودیت اینترنتی برای این مراسم پیشبینی نشده و هماهنگیهای لازم در این خصوص انجام گرفته است. علاوه بر این، سامانههای محلی و دستگاهی متعددی نیز توسط دستگاهها و کمیتههای مسئول پیشبینی شده است که جزئیات و نحوه بهرهبرداری از آنها، توسط مراجع ذیربط و کمیتههای اجرایی، به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
پورجمشیدیان درباره مراسم تدفین گفت: در خصوص مراسم تدفین پیکر مطهر، باید عرض کنم که برای این مراسم، برنامهریزی محدودی پیشبینی شده است تا از هرگونه نگرانی و ازدحام احتمالی جلوگیری شود و انشاءالله این مراسم در فضایی آرام و با نظم کامل برگزار خواهد شد.
وی عنوان کرد: در حرم مطهر حضرت علی بن موسیالرضا(ع)، محل مناسبی برای تدفین در نظر گرفته خواهد شد؛ بهگونهای که ضمن فراهم بودن امکان زیارت برای عموم زائران، هیچگونه مزاحمت یا اختلالی در روند زیارت مرقد مطهر و حضور زائران بارگاه رضوی ایجاد نشود. تمامی پیشبینیها و هماهنگیهای لازم در این زمینه انجام شده و جزئیات بیشتر در زمان مناسب اطلاعرسانی خواهد شد.
پورجمشیدیان گفت: درباره مسیرهای تشییع و نحوه جابهجایی جمعیت، باید تأکید کنم که این مراسم، از حیث گستردگی و ابعاد، رویدادی کمسابقه و حتی بیسابقه در تاریخ معاصر کشور محسوب میشود. ما در ستادها و کمیتههای تخصصی تلاش کردهایم تمامی سناریوهای ممکن را پیشبینی و برای آنها برنامهریزی کنیم، اما طبیعتاً با توجه به اینکه این مراسم برای نخستینبار در چنین سطح و مقیاسی برگزار میشود، احتمال بروز شرایط و موقعیتهایی که پیشتر تجربه نشدهاند، وجود دارد. به همین منظور، قرارگاههای عملیاتی و مدیریتی در شهرهای تهران، قم و مشهد مستقر شدهاند تا با اشراف کامل بر وضعیت میدانی، متناسب با شرایط و اقتضائات لحظهای، تصمیمگیریهای لازم را اتخاذ کنند.
وی ادامه داد: در حوزه حملونقل نیز، تمامی ظرفیتهای موجود به کار گرفته شده است. در تهران، ظرفیت کامل شبکه مترو و حداکثر توان ناوگان اتوبوسرانی شهری به خدمت گرفته خواهد شد. همچنین از سایر استانها نیز درخواست شده است تا با اعزام ناوگان اتوبوسرانی خود، در ارائه خدمات حملونقل مشارکت کنند. علاوه بر این، از ظرفیت سایر وسایل حملونقل عمومی و خودروهای دارای ظرفیت جابهجایی بیشتر نیز استفاده خواهد شد.
پورجمشیدیان خاطرنشان کرد: ممکن است حجم گسترده حضور مردم به گونهای باشد که بخشی از ظرفیتهای پیشبینیشده پاسخگوی تمامی نیازها نباشد. از همین رو، از هماکنون از مردم عزیز کشورمان، در صورتی که به دلیل حجم بالای جمعیت یا شرایط پیشبینینشده با برخی مشکلات مواجه شوند، عذرخواهی میکنیم و امیدواریم با همراهی، صبوری و همکاری همگان، این مراسم به بهترین شکل ممکن برگزار شود.
پورجمشیدیان در خصوص پیشبینی تعداد مهمانان، زائران و افرادی که از شهرها، استانها و حتی کشورهای مختلف در این مراسم حضور خواهند داشت، گفت: به عنوان دبیر ستاد برگزاری مراسم، ترجیح میدهم آمار مشخص و قطعی اعلام نکنم. با این حال، بر اساس نظرسنجیها و برآوردهای انجامشده که برخی از آنها نیز منتشر شدهاند، پیشبینی ما این است که با مراسمی با حضور جمعیتی بسیار گسترده و قابل توجه مواجه خواهیم بود؛ مراسمی که از نظر وسعت و حجم حضور مردمی، در کشور ما کمسابقه یا بیسابقه است.
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور افزود: در خصوص تأمین سوخت نیز، هماهنگیهای لازم با وزارت نفت انجام شده و پیشبینیهای لازم برای تأمین سوخت در مسیرهای اصلی و شهرهای مقصد صورت گرفته است. توصیه برادرانه ما به هموطنانی که قصد سفر به تهران، قم و مشهد را دارند، این است که پیش از ورود به این شهرها، نسبت به تکمیل سوخت خودروی خود اقدام کنند؛ زیرا ممکن است به دلیل حجم بالای تردد و ازدحام جمعیت، جایگاههای سوخت داخل این شهرها با محدودیت یا تراکم مراجعهکنندگان مواجه شوند. بنابراین، توصیه میشود پیش از ورود به تهران، قم و مشهد، باک خودروها به طور کامل تکمیل شود تا در زمان بازگشت نیز مشکلی ایجاد نشود.
وی تصریح کرد: اولویت و تمرکز اصلی ما در وهله نخست، مدیریت صحیح و بهموقع این رویداد و مراسم است. به همین دلیل، در صورت ضرورت، برخی محدودیتها و تدابیر ترافیکی در محورهای مواصلاتی و مسیرهای بیناستانی اعمال خواهد شد. از این رو، مجدداً از هموطنان عزیز درخواست میکنیم که در هفته پیش رو از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند؛ چراکه ممکن است بر اساس شرایط زمانی و مکانی، ناچار به اعمال محدودیتها یا ممنوعیتهای مقطعی تردد در برخی مسیرها شویم.
وی گفت: در این فرصت لازم میدانم از تمامی دستگاههای امنیتی، انتظامی و خدماترسان کشور که برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم تلاش میکنند، قدردانی کنم؛ بهویژه جمعیت هلال احمر، سازمان اورژانس کشور، سازمان آتشنشانی، فرماندهی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیما و تمامی رسانههایی که در حال اجرای یک عملیات گسترده رسانهای هستند.
سردار پورجمشیدیان گفت: همچنین، به عنوان یک خدمتگزار، از دولت محترم و بهویژه جناب آقای دکتر عارف که با جدیت و اهتمام ویژه پیگیر برگزاری این مراسم هستند، تشکر و قدردانی میکنم.
وی گفت: نکته مهم دیگر، پوشش بیمهای تمامی شرکتکنندگان در مراسم است. تمامی افرادی که در مراسم تهران، قم و مشهد حضور پیدا میکنند، تحت پوشش هفت شرکت بیمهای کشور قرار خواهند داشت و این پوشش از زمان خروج افراد از منزل تا زمان بازگشت آنان ادامه خواهد داشت.
وی درباره محدودیتهای پروازی گفت: همچنین، در روز دوازدهم تیرماه، به دلیل ورود و خروج هیئتها، شخصیتها و مقامات خارجی، محدودیتهای پروازی در شهر تهران اعمال خواهد شد. علاوه بر این، در زمان برگزاری مراسم، محدودیتهایی برای پرواز پهپادها، ریزپرندهها و تجهیزات تصویربرداری هوایی در نظر گرفته شده است و تنها مرجع مجاز برای تصویربرداری هوایی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. سایر متقاضیان استفاده از تجهیزات تصویربرداری هوایی باید هماهنگیهای لازم را با مراجع ذیربط انجام دهند. همچنین، تمامی دستگاههای مسئول، ستادهای استانی و نهادهای مرتبط مجاز هستند در چارچوب وظایف و مسئولیتهای خود، جزئیات و اطلاعات لازم را از طریق رسانهها و سایر بسترهای اطلاعرسانی در اختیار مردم قرار دهند.
وی در پاسخ به سوالی درباره حضور مقام معظم رهبری یا اعضای خانواده ایشان در مراسم، گفت: این موضوع در حوزه اختیارات و اطلاعات بنده نیست و در صورت وجود برنامهای در این خصوص، اطلاعرسانی از سوی دفتر مقام معظم رهبری انجام خواهد شد.
پورجمشیدیان درباره تمهیدات امنیتی مراسم گفت: در خصوص تمهیدات امنیتی مراسم تشییع و مسیرهای پیشبینیشده، تمامی تدابیر لازم توسط دستگاههای مسئول امنیتی، انتظامی و اجرایی اتخاذ شده است تا در صورت بروز هرگونه شرایط پیشبینینشده، امکان مدیریت سریع و مؤثر وجود داشته باشد.
وی درباره تدابیر امنیتی در عراق گفت: در مورد برگزاری مراسم در کشور عراق نیز، مسئولیت تأمین امنیت بر عهده دولت، ارتش و نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری عراق است. خوشبختانه مسئولان عراقی تجربه موفق برگزاری مراسمهای بزرگ مذهبی، از جمله مراسم اربعین حسینی، را در سالهای گذشته داشتهاند و در صورت درخواست هرگونه همکاری، جمهوری اسلامی ایران آمادگی لازم را خواهد داشت.
پورجمشیدیان گفت: در خصوص امنیت داخل کشور نیز تأکید میکنیم که هیچگونه نگرانی امنیتی، چه در مرزها و چه در داخل کشور، وجود ندارد. نیروهای انتظامی، امنیتی، سربازان گمنام امام زمان(عج)، سپاه پاسداران، بسیج و ارتش جمهوری اسلامی ایران با تمام توان در حال تأمین امنیت کامل این مراسم هستند.
وی درباره احتمال تعطیلی برخی استانها یا تعطیلی سراسری کشور، گفت: هرگونه درخواست در این خصوص باید همراه با دلایل و مستندات لازم به دولت ارائه شود و تصمیمگیری نهایی صرفاً در اختیار هیئت محترم دولت است. ستاد برگزاری مراسم در این زمینه تصمیمگیرنده نیست و هر تصمیمی که اتخاذ شود، از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد.